ZAŠTO LIVERPOOL ODJEDNOM IGRA KATASTROFALNO? Klopp otkrio u čemu je stvar – ‘Nikada u karijeri se nisam susreo s nečim takvim’

Trener Liverpoola, Jurgen Klopp, bio je veoma razočaran nakon meča

U derbiju 27. kola Engleske lige Chelsea je slavio u gostima kod Liverpoola s 1-0 i probio se na četvrto mjesto. Pogodak vrijedan pobjede za londonsku momčad je postigao Mason Mount na dodavanje Kantea u 42. minuti.

Redsi su doživjeli rekordni peti uzastopni domaći poraz, a u drugom poluvremenu nisu pronašli recept za preokret ili barem gol koji bi ih spasio od poraza. Trener Liverpoola, Jurgen Klopp, bio je veoma razočaran nakon meča.

“Mislim da ne smijemo tražiti nikakve isprike u ovom trenutku. Velike utakmice su takve, postoje neki odlučujući, prijelomni trenuci i u tim trenucima se moraš boriti na jednom višem nivou. I to sam rekao dečkima. U takvim trenucima ne odlučuje tehnika nego upornost, snaga, čvrstoća i takve stvari. Ja znam da oni daju i to, ali ovdje govorimo o davanju još dva, tri posto više. I zato kritike u ovom trenutku moramo podnijeti i ja i svi mi. To sam rekao i momcima”, rekao je Klopp.

Zatim je rekao kako se ove sezone mora suočavati s nečim s čime nije u cijeloj karijeri.

“Većina naših problema su rezultat situacije s ozljedama. Ove godine smo se morali suočiti s tim potpuno novim problemom. Ja nikad u svom životu nisam morao ovo raditi, a radim ovaj posao već 20 godina, ali nikad nisam morao mijenjati obrambenu liniju svakoga tjedna. Zato mislim da sam ove sezone puno bolji menadžer od prijašnjih jer prije nisam morao misliti o takvim stvarima, a sada moram stalno”, požalio se Klopp.