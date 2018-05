ZAŠTO KINEZI ŽELE KUPITI BAŠ DINAMO I ZAŠTO JE BANDIĆ REKAO NEISTINU O PRIVATIZACIJI KLUBA? ‘Kao da netko ima privatni interes u svemu tome’

Gradski zastupnik HNS-a Tomislav Stojak o privatizaciji Dinama, mogućem ulasku Kineza u klub, Milanu Bandiću i ostalim aktualnostima vezanih za Dinamo

Privatizacija NK Dinama ponovno je jedna od glavnih tema u nogometnim krugovima. Posebno nakon objave informacije u Večernjem listu da Kinezi žele kupiti zagrebački klub, ali da bi u početku Mamićevi ljudi ostali u Dinamu. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Navodno se radi o bogatoj kineskoj grupaciji, a znakovito je i da je Dinamova delegacija prije sedam mjeseci u Kini potpisala suradnju s Chengdu Sports Industry. Isto tako, ono što je bitno u ovoj priči o mogućem ulasku Kineza u klub je i to kako bi novi vlasnik u prijelaznom razdoblju Zdravku Mamiću ponudio poziciju savjetnika ili menadžera…

Kineski investitor želi snažan i financijski neopterećen Dinamo

Očekivano, s obzirom na povezanost Mamića i igrača Dinama. Investitor bi uz novac za kupnju Dinama bio spreman i na znatnu dokapitalizaciju kluba jer želi snažan i financijski neopterećen klub. Međutim, na sve navedeno ne gledaju blagonaklono navijači, a posljednjih dana u medijima mogli smo pročitati puno toga na ovu temu…

Novoosnovana udruga “Dinamo – to smo mi”, koja želi vratiti Dinamo njegovim članovima, formalnim vlasnicima kluba, i srušiti pokušaj pretvorbe kluba s kojim bi se legalizirala “pljačka”, kako u udruzi ističu, smatra kako je sve ovo spin s kojim u Maksimiru kupuju vrijeme.

Poznata revizorska kuća “Price Waterhouse” procijenila je temeljni kapital Dinama na oko 210 milijuna kuna, kolika bi bila početna cijena kluba. Elaborat je još uvijek na čekanju, iako je u veljači predan Središnjem državnom uredu za sport, ali njegovo povjerenstvo nije ga prihvatilo jer smatra da nije usklađen sa “Zakonom o sportu”. Znakovito je da se ljudima iz Dinama jako žuri da se elaborat prihvati, možda i zbog spomenutog interesa stranih investitora. Tko će ga znati…

Također, proces privatizacije Dinama, kako je najavljeno ranije i o čemu smo i mi pisali, trebao bi teći u četiri faze. U prvom krugu dionice će biti ponuđene lokalnoj samoupravi, zatim članovima kluba, a onda svim ostalima. Ako prodaja dionica ne uspije, klub će ostati udruga građana.

Grad neće kupiti vlasnički paket dionica

Ono što se zna je da Grad sigurno neće kupiti vlasnički paket dionica, može se pretpostaviti da neće kupiti ništa, možda tek nešto simbolično, ako i to. Čisto reda radi… Jasno su iz poglavarstva dali do znanja kako Grad nema novaca za vlasnički paket dionica? Postavlja se pitanje zašto Kinezi žele kupiti baš Dinamo? Je li u pitanju samo spin za nabijanje cijena dionica? Moramo priznati, sumnjiva je ova priča oko Kineza, kao što je sumnjivo to da Milan Bandić govori kako se klub po zakonu mora privatizirati, a to, naime, nije istina…

Tim povodom, porazgovarali smo s Tomislavom Stojakom, gradskim zastupnikom HNS-a i dugogodišnjim članom Dinama koji redovno posjećuje Dinamove utakmice i prati klub sa zapadne tribine, da nam kaže kako on, kao član kluba, gleda na čitavu ovu situaciju oko privatizacije Dinama i mogućeg ulaska Kineza u klub…

“To što sam ja jedan od članova znači da bi trebao imati ista prava kao neki drugi članovi udruga. Plaćam članarinu Dinamu godinama, kupujem kartu za novce, a to isto tako znači da bi bilo jako dobro, fer i korektno da članovi znaju što se događa s klubom, da članovi kluba mogu sudjelovati u određenoj mjeri u načinu donošenja odluka u klubu. Dakle, trebalo bi se uvažavati sva ona članska prava koja bi svaki član trebao imati. E sad, privatizacija NK Dinama je vrlo osjetljiva stvar. U nekoliko navrata sam govorio, ne samo kao navijač, nego kao osoba koja ima odgovornost u političkom životu grada Zagreba, izjavio da se prije nego što se uopće krene u bilo kakvo razmišljanje o mogućoj privatizaciji Dinama, treba sjesti za stol sa svim relevantnim institucijama i faktorima i vidjeti što privatizacija znači, na koji način se uopće to planira i tko će o tome na kraju odlučivati?”, kazao nam je Tomislav Stojak i nastavio:

Puno neodgovorenih pitanja

“Moramo znati koja je uopće vrijednost Dinama. Točna vrijednost. To još nitko od nas ne zna. Posljednjih godina, spominjale su se razne cifre. Što u klub ulazi? Moramo znati kolika su sredstva, što Grad Zagreb u ovoj priči znači, kao netko tko financira djelom rad kluba kroz svoje programe, pa onda preko Grada Zagreba i svi građani, odnosno članovi kluba. Pitanje je i tko donosi odluku o tome da Dinamo krene u privatizaciju? Ako se uzme u obzir da Dinamo po zakonu nije obvezan ući u privatizaciju. Osobno mislim da se privatizacija ne treba raditi dok se sve ovo ne raščisti o čemu vam govorim. Također, moram znati kakvo je trenutno stanje kluba? Ja kao član kluba ništa o tome ne znam, samo dobivam informacije putem medija. Ono što je najbitnije je to da svaki pristojan klub, tko kod ga vodio, uopće sad nisu bitna imena, bi trebao shvatiti da bez normalne komunikacije i normalnog odnosa sa svojim članovima i navijačima, da ne može normalno funkcionirati. Prvo i osnovno, idemo normalno komunicirati. I ljudi koji su sad u klubu, a koji su samo prolaznici i koji će jednog dana otići iz Dinama, trebaju konačno normalno početi komunicirati s članovima, koliko god da nas ima na papiru. Danas u klubu točno niti ne znaju pravo stanje članstva. Grad Zagreb se ovdje mora uključiti vrlo ozbiljno, moramo vidjeti koji je interes Grada da sačuva Dinamo kao instituciju, ne samo Zagreba, nego i hrvatskog sporta općenito”.

Stojak, nadalje, govori kako ga je jako rastužila izjava gradonačelnika Milana Bandića u kojoj je on rekao da se privatizacija kluba po zakonu mora napraviti…

‘Dinamo ne mora ići u privatizaciju jer ga na to niti jedan zakon ne obvezuje’

“Dinamo ne mora ići u privatizaciju jer ga na to niti jedan zakon ne obvezuje. Iskreno, ne bih morao vjerovati da gradonačelnik laže, a još manje bih želio vjerovati da je u službi nekoga ili nečega. Iz razloga što on nije Milan Bandić, nego je on gradonačelnik Grada Zagreba koji treba štiti interese Grada i građana, on je institucija. To me jako žalosti… jedan ozbiljan gradonačelnik bi prvo rekao da on prvo želi vidjeti u kojem je stanju Dinamo, koji je interes Grada, trebao bi zaštiti interese Grada i građana, a tek onda sa članovima kluba i vodstvom trenutnog kluba krenuti u razgovore da se vidi kako Dinamu pomoći da bi postao ozbiljni klub u europskim razmjerima. Ono što je meni izuzetno bitno naglasiti je i to da se treba početi drugačije komunicirati, ozbiljno razgovarati, sa uvažavanjem, sa svima onima koji ne misle isto kao i oni. To je odgovornost Uprave i vodstva Dinama, da ne doživljavaju sve one koji imaju drugačija stajališta od njihovih svojim protivnicima i neprijateljima. Isto tako, Grad Zagreb je prije nekoliko godina u nekoliko navrata, s više od 100 milijuna kuna, ušao u Cibonu, pokrivao razne dubioze prijašnjih Uprava i razne marifetluke koje su se tamo događale, onda mi nije jasno zašto gradonačelnik Bandić kaže da Grad za Dinamo nema novaca u slučaju privatizacije”.

To bi značilo da Grad Zagreb nema više nikakav interes za Dinamo. Što je čudno, ako se uzme u obzir da je do prije par godina u Dinamovu blagajnu ulijevao veliki novac. Stojak je na to kazao kako po njemu postoje dvostruki kriteriji za slične stvari…

“Treba vidjeti da li u Gradu Zagrebu, u suradnji članova klubova itd, se može ponovno krenuti u razmišljanje formiranju jednog sportskog društva? Sportovi su u problemu, nemamo dovoljno novaca za sve, a i dalje se ponašamo kao pijani milijarderi”.

Za Cibonu je postojao interes u Gradskom poglavarstvu, za Dinamo ne

Bandić, barem tako izgleda prema slici u javnosti, kao da se odmakao od Zdravka Mamića nakon što je savjetnik postao opterećen USKOK-ovim optužnicama za nezakonito izvlačenje novaca iz Dinama. Isto tako, pomalo je čudno što Grad nema više novca za Dinamo, a nekad mu je široke ruke davao za sve i svašta…

“Vrlo je teško definirati tko ima kakav interes u ovoj priči. Bandić je gradonačelnik Grada Zagreba i on predstavlja instituciju. To što i on ima problema s optužnicama, to je na nadležnim tijelima da dokazuju i rješavaju ono za što se tereti njega i njegova sugovornike. To je posao pravosuđa. Svi mi građani Zagreba konačno zaslužujemo znati što se u Gradu događalo posljednjih petnaestak godina. Ja kao građanin ovog grada, član Dinama i kao gradski zastupnik želim da gradonačelnik Zagreba štiti naš interes u tom istom klubu kojem godišnje, iz naših novčanika, izdvajamo jako velike novce. Ako Grad Zagreb nema interesa za držati Dinamo, ovo držati je uvjetno rečeno, moramo znati barem zašto je to tako i zašto je za Cibonu postojao interes? Koji su to onda dvostruki kriteriji? Možemo onda povući paralelu s tim da onda netko možda, kao i da ima privatni interes u svemu tome”, objašnjava Stojak.

‘Trebaju biti čisti računi u klubu, trebamo znati što je sa stadionom?’

Stojak je za kraj kazao:

“Ne privatizaciji u ovom trenutku, ne privatizaciji na ovaj način na koji je zamišljena jer ona nije obvezna. Trebaju biti čisti računi, trebamo znati što je sa stadionom, je li stadion uračunat u ukupnu cijelu ili nije, koja je, na kraju krajeva, cijena stadiona, koliko Grad godišnje daje novaca za održavanje stadiona itd… postoji milijun pitanja na koja se treba dati odgovore. Špekulacije o ulasku raznih kapitala u klub bit će i dalje, bez obzira o kome se radilo. Mnogi po svijetu imaju interes ulaganja i razne klubove, pa tako možda postoji interes i za Dinamo. Mislim da o tim stvarima uopće ne trebamo raspravljati prije nego što vidimo zašto bi, u ovom trenutku, Dinamo uopće i trebao ići u privatizaciju. Naravno, mi kao članovi kluba koji uopće nismo uključeni u nikakvu fazu odlučivanja o ničemu u klubu, imamo pravo pitati zašto bi se uopće i špekuliralo da, oni protiv kojih se vode vrlo ozbiljni procesi i protiv kojih su podignute ozbiljne optužnice, ostaju u klubu i nakon mogućeg ulaska novih ljudi u klub kao savjetnici novih vlasnika. Meni je to vrlo neozbiljno i mislim da na taj način neko će i dalje špekulirati, ali očito da je to u službi trenutnih ljudi koji vode Dinamo. Mislim da trebamo potpuno obrnuti proces. Trebamo konačno dati pravo i udruzi Dinamo – to smo mi i ostalim članovima kluba da konačno budu uključeni u procese koji se u klubu događaju, a ne da ovako ništa o ničem ne znamo, nego samo zahvaljujući medijima saznajemo informacije”.