ZAŠTO JE NAPUSTIO VATRENE I JEDVA DOČEKAO BIJEG IZ BARCELONE? Marca je ponudila gotovo savršen odgovor na to pitanje

Bivši reprezentativac Hrvatske i član legendarne generacije srebrnih Vatrenih iz Rusije 2018. godine, Ivan Rakitić, odigrao je još jednu briljantnu utakmicu u dresu svoje Seville. U utakmici Kupa kralja protiv Valencije (3:0) u osmini finala prošli tjedan bio je najbolji, a sada je u četvrtfinalu protiv Almerije, koju su svladali s 1:0, također bio ključna figura na terenu.

Ugledna španjolska Marca tvrdi kako je Rakitić ponovo bio glavni u tijesnoj pobjedi protiv ponajbolje momčad druge španjolske lige.

“Jedna od najboljih utakmica koju je Hrvat odigrao za Sevillu. Davao je ritam njenoj igri i vodio je. Koliko znači za momčad vidi se po tome što ga suigrači traže kada lopta ne može proći jer znaju da će on naći rješenje i put. Rakitić je Sevilli spasitelj i vođa koji se žrtvuje za momčad, ali i više od toga”, piše Marca.

Marca je, barem mi to tako vidimo, ovom posljednjom rečenicom dala indirektan odgovor na pitanje zašto je Rakitić prerano napustio reprezentaciju i zašto je jedva dočekao pobjeći iz Barcelone u Sevillu. Prije svega, to je njegov omiljeni klub, za koji je do sada nastupio čak 178. puta, tu ga obožavaju, tu je kao kod kuće, a kako nema više obveza prema reprezentaciji, može im se u potpunosti posvetiti i pružati im ovakve vrhunske partije.