ZAŠTO JE MISLAV ORŠIĆ UOPĆE U REPREZENTACIJI? Nije samo dobra forma u pitanju, dinamovac krije nešto puno opasnije

Oršić, inače miljenik trenera Dinama Nenada Bjelice, prošle je sezone bio jedan najboljih igrača Dinama

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavio je u ponedjeljak popis igrača za predstojeće kvalifikacijske utakmice za Euro 2020. protiv Slovačke i Azerbajdžana. Svjetski doprvaci otvaraju jesenski dio kvalifikacija s dva vezana gostovanja – 6. rujna igraju protiv Slovačke u Trnavi, a potom putuju u Baku gdje 9. rujna igraju protiv Azerbajdžana.

Dalić je za tu akciju pozvao 23 nogometaša koje, dakako, predvodi kapetan Luka Modrić, a među reprezentativcima je po prvi puta i Dinamov krilni napadač Mislav Oršić. Dalić je uputio i pet pretpoziva, uključujući Andreju Kramariću koji će biti pozvan ako uspije zaliječiti aktualnu ozljedu, a tu su i Hajdukovi Juranović i Caktaš, te Rijekin napadač Čolak. Jasno je sve, ako će biti potrebe, Dalić će A reprezentaciji priključiti i nekoga od mladih reprezentativaca u dogovoru s Nenadom Gračanom. Što se pretpoziva tiče nema se tu što puno govoriti, svi su zaslužili biti barem na korak od reprezentacije svojim impresivnim izdanjima na terenu, ali svakako se treba fokusirati na novopečenog Vatrenog, Mislava Oršića, koji je odmah promoviran u A reprezentaciju.

Oršić, inače miljenik trenera Dinama Nenada Bjelice, prošle je sezone bio jedan najboljih igrača zagrebačkih plavih s 13 pogodaka i 7 asistencija u 44 utakmice, a formu je prenio u novu sezonu i do sada je skupio tri gola i tri asistencije u pet nastupa, što je moramo naglasiti, sasvim dovoljno da zasluži poziv u reprezentaciju. Podsjetimo i kako je Oršić već nastupao za Vatrene, ali za mladu ekipu i to prije šest godina. Pitanje je, što će Daliću Oršić u reprezentaciji i kako ga može uklopiti u svoj sustav.

Kakav je igrač?

Oršić je zahvalan i sjajan krilni igrač koji ima izražene kvalitete kada su u pitanju prodornos i timska igra, međutim dinamovac je vrlo odgovoran i obrambeno pa je nerijetko igrao i ‘wing’ beka, odnosno povučeno krilo koje igra u oba smjera. Oršića krasi izrazita volja za suradnjom sa suigračima, jer svjestan je da će samo tako do izražaja doći njegova igra i to ga čini izvrsnim tranzicijskim igračem u fazi napada.

Voli odigravati ‘dupli pass’ i slične minijaturne kombinacije jer se uvelike oslanja na svoju brzinu, zbog čega nerijetko zna biti taj koji na kraju završi s loptom pred protivničkim vratarom. Nadalje, Oršić je izuzetno koristan igač u pressingu, a to je nešto na čemu Dalić inzistira kod onih koji mogu istrčavati velike dionice.

Glad

No, ono što Oršića čini možda i najopasnijim jest glad. Njegov put do reprezentacije i slave bio je izrazito težak. Ovaj Zagrepčanin započeo je karijeru u Kustošiji, potom je igrao za Inter koji ga je prodao u Speziju. Spezija ga je dala sestrinskoj Rijeci, Rijeka nije znala što će s njim pa ga je posuđivala u Celje i na kraju je iz Rijeke za 700 tisuća eura otišao tamo gdje odlaze veterani još se malo igrati nogometa – Koreju i Kinu. Mlad i u naponu snage na dalekom Istoku, Oršić se nije prepustio i opustio već je naporno radio i upijao što je više mogao. U Jeonnam Dragonsima, Yataiju i Ulsanu, ovaj uporni i svestrani krilni igrač pokupio je što je mogao i onda se izrazito gladan vratio u Europu.

Iz UIsana je za milijun eura prešao u Dinamo dolaskom Nenada Bjelice koji je na njemu inzistirao i tu kreće streloviti uzlet. Oršić je od samih početaka kod Bjelice pokazivao neviđen entuzijazam i želju za igrom i to još u fazi kada je trener Dinama testirao svoje ideje i istraživao sve njegove mogućnosti. Pored Hajrovića, Kadziora, Šituma, Marina, Oršić je djelovao najubojitije, a na koncu mu je Dinamo doveo i konkurenciju vrlo skupog i opasnog Atiemwena, ali Oršića je to samo još više potaklo da pojača angažman i zadrži mjesto u momčadi. I zadržao ga je. Hoće li zadržati mjesto u reprezentaciji? To će ovisi samo o Daliću i njemu dakako.

Može li opstati u reprezentaciji?

Teško je za očekivati da će Dalić prekršiti svoje postulate i odstupiti od hijerarhijskog modela u kojem iskusniji i popularniji igrači dobivaju priliku iako možda nisu u formi (čitaj Perišić, Lovre Kalinić). Međutim, Dalić će mu zbog deficita na krilnim pozicijama vjerojatno dati priliku, a na Oršiću ostaje da se pokuša u vrlo kratkom roku prilagoditi na Dalićev sustav, koji nije onako razvijen kao Bjeličin, ali nije niti toliko neuređen da se Oršić, koji je činjenica je, sistemski igrač i nije igrač koji individualnom kvalitetom rješava utakmice.

Prognozama se nećemo baviti, ali dojma smo da ovaj Oršić u najboljim godinama i u vrhunskoj formi može puno toga dati reprezentaciji koja vapi za igračima njegova profila. I čak ćemo se usuditi i reći da je trenutno Oršić puno bolji odabir za prvu momčad od, recimo, Perišića, barem kada je u pitanju forma i ono što može pružiti u ofenzivnom i defenzivnom segmentu.