ZAŠTO JE MANDŽUKIĆ ZAPRAVO IZBAČEN IZ JUVENTUSA? Realna je to priča koja se mnogima neće svidjeti, ali treba je reći

Žao nam je što se ovako nešto dogodilo Mandžukiću, svjetskom doprvaku i ikoni među navijačima Juventusa, ali…

Mandžukić Mario je zaglavio. Hrvatski napadač i srebrni reprezentativac iz Rusije 2018., nije ostvario transfer i ostao je u Juventusu koji ga više ne treba. Da, OK, torinska Stara Dama odbacila je Marija Mandžukića na najružniji mogući način. Do jučer je bio heroj, omiljen kod navijača, “uno di noi”. zvali su ga “ratnikom”, dali mu kapetansku traku, a preko noći su mu, idemo sada biti malo teatralni, zabili nož u leđa.

A sada, s teatralnosti i oplakivanja idemo malo u surovu realnost. Zašto je Mario Mandžukić postao problem Juventusu? Da se ne bi krivo protumačilo, ne problem zbog nekog ispada ili incidenta, već zbog toga što je i dalje u vrhunskoj formi, što je klubu pružio puno i vjerojatno može još, ali novi trener Maurizio Sarri nema ga namjeru koristiti i klub, zbog prevelike konkurencije i izdašnih plaća koje otkidaju velik dio budžeta, mora otpustiti balast. Da vam je netko prošle sezone rekao da će Mandžukića tretirati kao balast, smijali bi se, ali to vam je tako u modernom nogometu.

Hajka na trenera

Mandžukić je, eto, silom prilika završio na transfer-listi i to vrlo rano ovoga ljeta, odmah nakon što su se počeli nazirati obrisi ekipe koju će Sarri koristiti u novoj sezoni i sustav koji će koristiti. U toj ekipi Mandžukića nije bilo, to jest, bilo ga je, ali tek na klupi za pričuve, što njemu, igraču od 33. godine i već pomalo na zalasku karijere, nikako ne odgovara. Mandžukiću je potreban kontinuitet i stalno mjesto u momčadi, igrač je koji ne trpi klupu i ne voli biti druga opcija.

Posljednjih dana prijelaznog roka nastala je panika. Mandžukić nije ostvario transfer, ponude nisu bile dovoljno dobre, on nije htio u Kinu ili Katar i na kraju je progudao knedlu i ostao u Juventusu te je time riskirao nastavak karijere. Tada je uslijedilo ono čega su se svi pribojavali, ali ruku na srce to se znalo već tjednima. Sarri nije uvrstio Mandžukića na popis za Ligu prvaka. Isto ono natjecanje u kojem je Mandžukić za ovu momčad u 32 utakmice zabio deset golova i još dva namjestio. Tu je krenula hajka na Sarrija, na Juventus i naricanje o tome kako je Mandžukić dobio šamarčinu kluba, kako prema njemu postupaju kao prema najgorem neprijatelju, a ne igraču čija se slika do jučer razvijala preko cijelih tribina i čije su ime skandirale tisuće ljudi.

Nema šanse kod Sarrija

Da, ružno su postupili prema igraču koji je donedavno bio kapetan, koji je orao travu i gutao zemlju za momčad, koji je igrao sve pozicije pa čak i one neprirodne kako bi pomogao ekipi, kojeg su navijači, suigrači i bivši trener držali na pijedestalu, u konačnici i igraču kojem su nedavno povisili plaću i dali mu novi ugovor. Međutim, sve se u Juventusu promijenilo odlaskom Maxa Allegrija i dolaskom Maurizija Sarrija.

Uslijedila je potpuna promjena filozofije i sustava u koji se Mandžukić, ali zaista realno ne uklapa. Sarri je tip koji voli napadače koji imaju sjajan prvi dodir, dobru kontrolu lopte i pametno se kreću, činjenica je da to nije Mandžukićeva igra, on puno radi, stvara pressing, ali treba mu podosta prilika da zabije, zna odlutati s pozicije i nerijetko istrčava dionice koje možda i nisu potrebne. Jednostavno rečeno, Mandžukić nije tip igrača kakve Sarri koristi i čak će jedan tromi i statični Higuain imati više šanse nego on, jer eto, ima fini i elegantniji dodir, uvijek je na poziciji.

Legitimna odluka

Upitno je još je li Sarri uopće dobar trener za Juventus, s obzirom na to da su u Chelseaju njegove nekonvencionalne metode završile neslavno. Sarri od svoje filozofije neće odustati niti u Juventusu. I dalje će igrati pozicijiski nogomet, i dalje će koristiti 13-14 igrača i rotirati samo kada mora, i dalje će tvrdoglavo forsirati svoje ubojite trening-drillove, i dalje će ostati dosljedan sebi iako ga to na kraju može stajati posla, kao što ga i jest u Chelseaju. Juventusu je cilj osvojiti Ligu prvaka i to je već svima jasno.

U ligi nemaju konkurencije još uvijek, a u Ligi prvaka su uvijek negdje pri vrhu ili igraju finala, ali ne osvajaju. Sarriju su dane odrješene ruke i cilj osvajanja Lige prvaka, a kako će do tog cilja doći to ovisi o njemu. Ako mu netko ne treba, ima ga pravo odstraniti i to je sasvim legitimno, osim ‘ajde Cristiana Ronalda koji je tu i zbog marketinških razloga i zbog popularnosti i praktički je nedodirljiv, međutim ostali nisu. Kasnije se te odluke trenera mogu osporavati, ali vjerujte ako ne pogriješi u selekciji i napravi pozitivan rezultat nitko se više neće niti sjećati ove fame oko Mandžukića.

Ništa strašno

Žao nam je što se ovako nešto dogodilo Mandžukiću, svjetskom doprvaku i ikoni među navijačima Juventusa, ali nije mu se dogodilo ništa što se nije moglo očekivati i ništa što nije neuobičajeno. Igrač je to koji je zagazio u 34-godinu, a podsjetimo Juve se nedavno riješio klupske legende Claudija Marchisija i pustio ga besplatno, a tip je za njih odigrao gotovo 400 utakmica. On i Mario su vršnjaci.

Ranije su se potpuno hladno odrekli Alexa Del Piera, Gianluigija Buffona i mnogih drugih čim su ovi zagazili u određenu dob u kojem se očekivao pad forme. Nisu oni jedini, to se događa u svim klubovima, u svim ligama na svim razinama, bez obzira o kome je riječ i kakav mu je status. Mandžuikću sada slijedi mučan period grijanja klupe i skupljanja mrvica koje mu Sarri da, ako će mu ih uopće dati, te mogući pronalazak pozicije ili vještina koje će Sarriju koristiti te nada da će na zimu biti više zadovoljavajućih ponuda.