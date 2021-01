ZAŠTO JE MANDŽUKIĆ ZAPRAVO DOŠAO U MILAN? Ne, nije tu zbog golova i asistencija, ali mogao bi biti ključan za osvajanje naslova

Komentar: Mandžukić nije lider, niti će biti lider ove momčadi, nije to bio niti u jednoj svojoj ekipi, ali je u svakoj ekipi bio autoritet i onaj tip kojeg se baš svi boje, pa čak i njegovi.

U današnjem, modernom, nogometu slučaj Marija Mandžukića mogao bi se nazvati fenomenom ili možda bolje reći, anomalijom. Pokušajte se prisjetiti ijednog nogometaša posljednjih godina, osim Zlatana Ibrahimovića, koji je napustio Europu u poodmaklim nogometnim godinama, otišao igrati se još malo u neku azijsku ili američku ligu i onda se vratio na Stari kontinent kako bi dominirao u nekoj od liga “petice”.

Mandžukiću je to uspjelo nakon neuspješne epizode u katarskom Al-Duhailu i nakon više od pola godine lutanja po nogometnom “mercatu” bez angažmana. U nekom nepisanom pravilu, igrač koji više od pola godine provede na burzi, a pogotovo igrač koji je već zagazio u srednje tridesete, ima mikrošanse da se vrati vrhunskom nogometu, odnosno, da zaigra u nekom respektabilnom klubu.

Ne trebaju im golovi i asistencije

Slično se predviđalo i Mandžukiću. Spominjali su se tu nekakvi klubovi poput Beneventa, Verone, Fiorentine, pa čak se i povratak u Prvu HNL spominjao, navodno ga je tražio Osijek Nenada Bjelice, a na kraju je tu bio u igri i posrnuli Bešiktaš, nešto ranije moskovski Lokomotiv. Malo tko ili gotovo nitko nije vjerovao da će Mandžukić uskrsnuti karijeru u velikanu kao što je Milan. Ali eto, čovjek je, na sveopće iznenađenje svih, potpisao na pola godine i od sada je službeno on nova “devetka” crveno-crnih.

E sada polako dolazimo do naše teze, u kojoj kažemo, ovako, s promatračke i analitičke točke gledišta, da bi upravo Mandžukić mogao biti ključan, presudan, faktor u osvajanju novog naslova prvaka, prvog nakon deset godina pauze. Toj ćemo tezi dodati i malo začina i reći kako Milanu u lovu na novi Scudetto neće biti toliko potrebni Mandžukićevi golovi, niti asistencije, a vjerojatno neće biti niti starter niti će skupiti neku veću minutažu.

Zašto je došao u Milan?

Ono što Milanu nasušno treba jest Mandžukićev karakter. Iako je to rekao u šali, tehnički direktor Milana i klupska ikona koja u sebi nosi crno-crveni DNK, Paolo Maldini, najbolje je dočarao zašto su doveli Mandžukića.

“Mandžukićev dolazak samo potvrđuje našu strategiju, koja se bazira na mladim igračima i pojačanjima u naponu snage… Znamo mi dobro kakvog je on karaktera, imali smo prilike razgovarati s njim. Ne trebate u nogometu uvijek samo dobre dečke, ne kažem da je Mario loš, ali igrača njegova karaktera mi trebamo na terenu”, kazao je Maldini.

Dakle, opet velimo, iz našeg kuta gledišta, sasvim je jasno zašto je Mandžukić došao u Milan. Da, imaju Zlatana Ibrahimovića, koji je zastrašujuć, autoritativan, koji je lider momčadi, ali s druge strane Šveđanin je izuzetno neozbiljan, govori o sebi u trećem licu, kaže za sebe da je “bog nogometa” katkada je djetinjast, sklon glupiranju i može ga se krivo protumačiti. Mandžukić? Mandžukić je čista suprotnost. Samozatajan u javnosti, vječno ozbiljan, odmjeren u izjavama, nema devijacija u ponašanju, vrhunski je profesionalac, a na terenu i u svlačionici na glasu je kao “alfa” i to ne samo svojim suigračima već njegov autoritet i dominaciju osjete i protivnici, pa i suci.

Nije lider, ali…

No, da ne bi bilo zabune. Mandžukić nije lider, niti će biti lider ove momčadi, nije to bio niti u jednoj svojoj ekipi, ali je u svakoj ekipi bio autoritet i onaj tip kojeg se baš svi boje, pa čak i njegovi. E to je nešto što Milanu treba, igrač koji te sasječe pogledom ako odstupiš od plana, ali opet i igrač koji će prvi izaći na crtu kada zagusti. No, opet, nije autoritet jedino što Mandžukić donosi klubu.

Mandžukić je igrač koji u svaku utakmicu, pa vjerojatno i svaki trening donosi emociju, donosi vrhunsku radnu etiku, vrhunsku razinu profesionalnosti, on je igrač koji u momčad unosi karakter. Prema napisima nekih medija, kondicijski su treneri Milana ostali u čudu kada su vidjeli rezultate Mandžukćevih testiranja. Naprosto nisu mogli vjerovati da igrač u 35. godini ima takve rezultate, a upravo je to segment koji će podići svlačionicu Milana na novu razinu.

‘Workhorse’

Milan se posljednjih sezona nakrcao mladim igračima, kvalitetnim mladim igračima, ali nedostajao im je balans, nedostajali su igrači poput Mandžukića i Ibrahimovića da ih sve, kolokvijalno rečeno, dovedu u red. Ibrahimović je donio pobjednički mentalitet, a od Mandžukića se, vjerojatno, očekuje da ustroji u momčad tu svoju vrhunsku radnu etiku. Mandžukić spada u vrlo rijetku vrstu napadača, Englezi ih nazivaju “workhorse” napadačima, a ako znate engleski onda vam je jasno zašto ovu riječ nećemo prevoditi, ali u suštini to je savršen opis Mandžukića.

Mandužkić nikada nije bio golgeter, da zabio respektabilan broj golova u gotovo svim klubovima u kojima je igrao, ali nikada nije bio “killer”. Mandžukića su za razliku od ostalih napadača, u karijeri krasile sasvim drugačije karakteristike. A upravo zbog tih atipičnih karakteristika Mandžukić je bio miljenik publike u gotovo svim sredinama u kojima je igrao, a ponajviše u reprezentaciji, koja vjerojatno još dugo neće imati takvog igrača u svojim redovima.

Robustan, neumoljiv, strastven, uvijek gladan uspjeha, agresivan i to katkada možda i previše, nogometaš s možda i najboljom radnom etikom, vrhunski profesionalac, igrač koji je u potpunosti podređen momčadi u kojoj igra, čovjek za obavljanje “najprljavijih” poslova, “hrabro srce” svake momčadi i napadač koji je spreman pomoći svakom suigraču pa makar to značilo i sprint u obranu. Otprilike to je neka naša definicija Mandžukića i donekle opisuje “workhorse” napadača.

‘Uno di noi’

Nogometaš takvog karaktera donosi, također, i golemu razliku na treninzima. Recimo, kada neki mladi igrač u ranim dvadesetima, a Milan ih, na svu sreću, ima na pretek, vidi da ga na treningu “gazi” tip od 35. godina, budite sigurni, ako mu je stalo do karijere, da će dati svoj maksimum da ga sustigne ili nadmaši. Mandžukić to, vjerojatno, radi pasivno. Dvojimo da svjesno ulazi u treninge da bi se natjecao s mlađima, jednostavno, odradi svoj posao na svojoj optimalnoj razini i na drugima je hoće li se potruditi pratiti ga.

I na koncu dolazimo do segmenta koji nije toliko važan, ali svakako nije zanemariv. Mandžukić je, kao što smo ranije naveli, bio miljenik u svim sredinama u kojima je igrao, baš zbog tog svog ratničkog karaktera i u očima talijanskih medija i publike, pogotovo one Juventusove, on je imao status “uno di noi”. Činjenica da je igrao za rivale, očito ne smeta navijačima Milana koji su ga objeručke prihvatili i poželjeli mu toplu dobrodošlicu, a veliku stvar napravila je i Gazzetta dello Sport koja mu je posvetila naslovnicu. Mandžukić je omiljena osoba u Italiji i svakako će biti dodatni “boost” popularnosti Milana, a to nije nešto što treba zanemariti.

Posljednji put kada su talijanski mediji ovako orgazmično slavili dolazak nekog nogometaša bilo je pri dolasku Zlatana Ibrahimovića i Cristijana Ronalda. Euforija oko dolaska Mandžukića trajala je danima, napisane su gomile članaka, objavljeno je na tisuće “tweetova” i sada je, de facto, već svima jasno koliko je dolazak Mandžukića u Milan, zapravo, velika stvar. Javnost već dobro zna što Mario donosi klubu, čak iako više nije toliko mlad, a hoće li se naša teza, da je Mandžukić doveden ponajprije zbog svog karaktera, pokazati istinitom vidjet ćemo vrlo brzo…

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.