ZAŠTO JE LIJEPA DIREKTORICA OTIŠLA IZ NEKAD HIT KLUBA HNL-A? A rekli su nam da je ona njihov veliki adut; ‘Odgovorno sam radila posao od 0-24’

‘Kroz period kada sam radila u Rudešu i bila na funkciji direktorice, davala sam svoj maksimum’

Što se dogodilo i zašto je Maria Horvat (27), direktorica nekad hita HNL-a a danas drugoligaša Rudeša, napustila klub? Pitanje je to koje poput upitnika stoji nad glavom potpisnika ovog teksta. Tim više, jer je bila velika želja na toj funkciji izvršnog dopredsjednika kluba Ivice Zorice, njegov izbor, prijedlog s kojim se ponosi, kako nam je to sam rekao…

‘Maria je strahovito veliki adut Rudeša’

“Maria je strahovito veliki adut Rudeša. S njom sve probleme rješavaš lako”, poručili su nam u NK Rudešu prilikom našeg dolaska u klub sredinom veljače, kad smo s njom razgovarali.

Samo tri mjeseca kasnije taj “strahovito veliki adut” je napustio klub. Kontaktirali smo Mariju kako bi nam otkrila što se dogodilo?

“Ostavku sam podnijela u petak, 22. svibnja 2020. godine te je ista bila prihvaćena od strane predsjednika već s ponedjeljkom, 25. svibnja. Što se tiče samih razloga ostavke, reći ću samo da mislim da sam klubu bila na raspolaganju od 0-24 te da sam odgovorno i savjesno radila svoj posao. Također, kroz period kada sam radila u Rudešu i bila na funkciji direktorice, davala sam svoj maksimum. Još jednom bi se zahvalila predsjedniku Kluba Ivanu Kneževiću i dopredsjedniku Ivici Zorici koji su mi povjerili mandat. Što se tiče samog odlaska iz Kluba, to je bila moja odluka, te iza nje ne stoji ništa sporno. Što se tiče Kluba, NK Rudeš će uvijek biti dio mene i želim Klubu sve najbolje”, kazala nam je Maria Horvat i na našu konstataciju da je naprasno otišla iz kluba, istaknula:

‘Bila je to odluka o kojoj sam razmišljala neko vrijeme’

“Možda ne bi rekla da sam iz kluba otišla naprasno, to je bila moja odluka o kojoj sam razmišljala već neko vrijeme, a odluku nisam donijela preko noći. Naravno da nakon suradnje sa NK Rudešom imam dosta poziva i upita oko eventualne suradnje, za sada mogu reći jedino da ostajem u nogometu, a informacija o mom daljnjem putu u karijeri bit će službena kad za to dođe vrijeme, odnosno kada formalno potpišem ugovor”, dodala je Maria i nastavila:

“Osjećam se dobro, prije svega zahvalna svima na ovakvoj prilici. Za Rudeš će me uvijek vezati lijepe uspomene. Ne žalim za ničim, dala sam sve od sebe te se nadam da će ljudi to znati cijeniti. No ipak, moj put se nastavlja u nekom drugom pravcu”.

‘Uskoro krećem s novim angažmanom’

U intervjuu nam je kazala kako nema baš puno slobodnog vremena. Znači li to da će se sad malo odmoriti od obveza i posvetiti se samo sebi?

“Iskreno, baš i nemam vremena za takvo što. Još uvijek imam poslovnu obvezu u Rudešu završiti neke stvari, a ako Bog da uskoro krećem s novim angažmanom tako da za odmor neću imati puno vremena. Bit ću sretna ako uspijem otići na more za vikend”, zaključila je Maria Horvat.