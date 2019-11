ZAŠTO JE KOVAČIĆ POSTAO TAKO DOBAR? Svi pričaju o prekrasnom golu i prekidu suše. No, to ipak nije najvažnija stvar

Kovačić je danas poptuno drugačiji igrač nego što je nekada bio

Bilo je to prije malo više od dvije godine, u ljetu 2017. godine na pripremnoj utakmici Real Madrida i Barcelone u SAD-u. E tada je posljednji put pogodak postigao Mateo Kovačić, dosta često osporavani vezni igrač hrvatske reperzentacije i danas Chelseaja. Čak je 857 dana prošlo od te utakmice i nebitnog gola Barceloni na pripremama i dočekali smo novi pogodak i to u Ligi prvaka protiv Valencije. No, pogodak je ovaj put samo povod da kažemo dvije, tri o Kovačiću.

Kovačić je danas poptuno drugačiji igrač nego što je onda bio, znatno ukalupljeniji, odgovorniji, kvalitetniji, usmjereniji, discipliniraniji, zreliji… Kovačić se konačno probudio, ali na nekoj sasvim drugoj poziciji i u nekoj sasvim drugoj ulozi nego što ju je imao proteklih sezona. Ključno ime u ovom slučaju je ono Franka Lamparda. Legenda Chelseaja preuzela je klub ovoga ljeta nakon uspješne sezone u Derby Countyju u najtežoj ligi svijeta, Championshipu. Lampard je Kovačiću namjenio nešto defenzivniju, ali opet organizacijsku ulogu u kojoj ovaj u paru s Jorginhom čini jedan od najboljih tandema u europskom nogometu trenutno.

Zašto je proigrao?

Kovačić je postavljen daleko od protivničkih vrata i samim time, sve i da dolazi iz drugog plana, a dolazi često, njegova uloga nisu golovi pa čak niti asistencije. On i partner mu Jorginho moraju odraditi sav onaj posao da bi se ofenzivni igrači našli u što boljoj poziciji. E, a taj posao Kovačić odrađuje izvanserijski. Em u fazi organizacije i upijanju pressinga, što rade zaista izvanserijski, em u fazi obrane u kojoj Kovačić vrlo efikasno odrađuje pressing. Ključ cijele stvari je forsiranje igre jedan na jedan, a tu je Kovačić doktor i u obrani i u napadu, a tek sada to kod Lamparda dolazi do izražaja, no prvenstveno zato što je to sistem koji se primjenjuje na cijelu ekipu.

Mateu ovaj pogodak može biti samo nagrada i potvrda da se konačno probudio i to ne u nekoj noćnoj mori kao u Real Madridu, već u bajkovitoj priči koja bi za njega mogla završiti “happy endom”. Kovačiću je ovo prvi pogodak za Chelsea i svakako će mu dodatno napuniti sampouzdanje, ali zanimljivo je izdvojiti i njegov nedavni prerformans protiv Manchester Cityja. Na toj je utakmici bio je najbolje ocijenjen igrač, dobio je čak osmicu. Imao jei najviše oduzetih lopti, najviše dodira na utakmici, najviše točnih dodavanja, a bio je dominantan i u duelima imao ih je više od svih, čak 12/16. I na kraju, imao je najviše uspješnih driblinga.

Nevidljivi posao

No, Kovačić održava otprilike ovakve brojke i formu cijele ove sezone i zato je važno spomenuti da taj pogodak, iako je vrijedan dodatak i potvrda dobre forme, ipak nije ono što Kovačića ove sezone čini jednim od najboljih u Europi. Sav ovaj pozadinski i gotovo nevidljivi posao koji odradi kroz 90 minuta, e to, to baš je to razlog zbog možemo reći da se probudio i da je bolji nego ikad.

Izuzetno nam je drago vidjeti Kovačića u ulozi koja mu odgovara. Bespogovorno, Kovačić je oduvijek bio izvanserijski igrač, s kojim, tek se sada vidi, nitko nije pravilno radio niti mu se potrudio dati odgovarajuću ulogu. Gledajući ga kako raste iz utakmice u utakmicu, nije nas strah reći kako bi Kovačić danas, sutra mogao ležerno preuzeti lidersku ulogu u reprezentaciji od Luke Modrića. Velimo, kako sada stvari stoje…