ZAŠTO JE KEK ODBIO DINAMO I UGOVOR ŽIVOTA? Cijelu večer proveo u društvu jednog čovjeka i onda odbio Mamićevu ponudu

Izbornik Slovenije i nekadašnji trener Rijeke, Matjaž Kek bio je na milimetar od potpisa za Dinamo, ali posao je preko noći propao. Kek ostaje na izborničkoj klupi i odbio je lukrativnu ponudu Dinama, neki bi rekli čak i ugovor života.

Najviše je taj potez iznenadio slovenske medije koji se ne mogu načuditi Kekovoj odluci da odbije ponudu aktualnog prvaka Hrvatske i vjerojatno najjačeg kluba u regiji.

Portal 24ur tvrdi kako se Kek vratio s odmora i odmah se sastao s predsjednikom Saveza, Radenkom Mijatovićem.

“Kek se vratio s odmora i odmah po dolasku se našao s predsjednikom Saveza, Radenkom Mijatovićem. Njih su dvojica uz pridržavanje mjera socijalne distance pogledali prvenstvenu utakmicu između Triglava i Celja, a nakon toga su odradili razgovor u kojem je bilo jasno da će Kek ostati”, stoji u tekstu portala.

Zašto je odbio Dinamo?

Uz to prenose i izjavu predsjednika Nogometne Zveze Slovenije Radenka Mijatovića koji je objasnio zašto je Kek na kraju ipak ostao.

“Nije bilo drugog razloga da Kek odbije Dinamo, samo je htio nastaviti rad na nacionalnoj klupi. On želi još dugo ostati na mjestu izbornika, a Dinamo mu je nudio dobru plaću i bio veliki izazov za njega. Mislim da je njegova odluka da ostane prava, a Savez je to htio”, rekao je Mijatović za 24ur.com.

Slovensko Delo se ipak čudi što je Kek ostao jer u Dinamu ga je čekala, navodno, plaća od 800 tisuća eura plus bonusi s kojima je mogao dogurati i do milijun euta godišnje, dok ga u reprezentaciji čekaju vrlo teški izazovi. Mora pomladiti momčad i izboriti plasman na nadolazeći SP 2022. i Euro 2024. godine, jer do tada je ugovorno vezan za reprezentaciju.