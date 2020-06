ZAŠTO JE JOVIĆEVIĆ UOPĆE TRENER DINAMA? Uočili smo zanimljivu agendu koja se pojavljivala dok je ‘drmao’ Zdravko Mamić

Posrijedi bi mogla biti i neka druga agenda, dobro poznata, ali nakratko zaboravljena agenda

Teško se više i prisjetiti kada je Dinamo ovako tiho, mirno i bez puno pompe, proslavio novi naslov prvaka. Da, titula se, zapravo, osvojila već zimus, kada se Dinamo bodovno toliko odlijepio da su se već svi konkurenti pomirili s time da će se i ove sezone boriti za drugo mjesto ljestvice. Scenarij koji smo toliko puta vidjeli da je već pomalo dosadan, baš kao i totalna dominacija Dinama koji već prema običaju proljetni dio natjecanja odrađuje s “pola gasa”, onako čisto rutinski.

I mediji i javnost, koja prati HNL, koncentrirali su se ovog proljeća uglavnom na vrlo napetu borbu za drugu poziciju ljestvice, a ona je uistinu interesantna i vrijedna pažnje. Lokomotiva se promaknula u glavnog konkurenta za drugo mjesto prije svega zbog sjajne igre i “skalpiranja” Dinama i Hajduka, ali Hajduk, Rijeka i Osijek su tu odmah iza s bodom ili dva manje.

Dinamo u drugom planu

Zbog te dinamične situacije na pozicijama od drugog do petog mjesta, Dinamo je u potpunosti pao u drugi plan, a možda i nije trebao. “Modri” su imali vrlo dramatično proljeće, ostali su bez najboljeg trenera u novijoj povijesti, Nenada Bjelice i to baš kada su igrali najbolji nogomet, ostali su bez ključnog igrača Danija Olma, za kojeg nije pronađena adekvatna zamjena, a klupu je preuzeo perspektivni, ali još uvijek neprovjereni trener Igor Jovićević.

Da, Dinamo je rutinski odradio proljetni dio i šest kola prije kraja ima naslov. Da, statistički su nestvarno dominantni, imaju najbolji napad s 57 postignutih golova, imaju najjaču obranu s tek 15 primljenih, najviše pucaju na gol, imaju najveći broj dodavanja i najviši posjed lopte. Međutim, dojam koji ostavljaju na terenu nakon odlaska Nenada Bjelice je izuzetno skroman i neuvjerljiv.

Najgori start

Baš zbog fokusa na borbu za drugo mjesto, nekako se provuklo ispod radara da je trener Igor Jovićević imao najgori start u posljednjih 15 godina. U prve četiri utakmice uzeo je samo sedam bodova dok su njegovi prethodnici, Ante Čačić, Zoran Mamić i Branko Ivanković, bili stopostotni, nadalje, Vahid Halilhodžić, Ivajlo Peter, Mario Cvitanović, Nikola Jurčević i Nenad Bjelica uzeli deset od 12 bodova, a Zvonimir Soldo osvojio je devet bodova i tri je prosuo.

No, ono što valja uzeti u obzir jest činjenica da su svi njegovi prethodnici uglavnom naslijedili Dinamo u nekom obliku rasula, a Jovićević je dobio savršeno uigranu ekipu i već praktički osvojen naslov koji je valjalo samo potvrditi. I sada imamo dosta podijeljenu situaciju. Jovićević je potvrdio naslov, ali dojam koji je ostavila njegova momčad je izuzetno bljedunjav i mlak.

Jovićevićev problem

Možda je problem u motivaciji samih igrača jer svjesni su i oni da je prvenstvo za njih odavno gotovo, ali opet to je itekakav problem za Jovićevića u budućnosti jer njegov je posao da ih na bilo koji mogući način motivira i to baš u ovakvim utakmicama kada nedostaje želje i volje. Sjećamo se, i Bjelica je znao gubiti, posebice ove sezone, ali nakon utakmica na pressicama ili vjerojatno već u svlačionici nakon meča, Bjelica je grmio i žestoko reagirao, nerijetko javno prozivajući i kritizirajući krivce, a čak je svojevremeno i prijetio nekima izbacivanjem iz momčadi.

Jovićević to ne radi, već pravda momčad i igru ovakvim izjavama. “Očekivali smo pobjedu i nismo zadovoljni rezultatom. Prvo poluvrijeme bilo je s naše strane lošije, a u drugom smo bili bolji. Dali smo sve od sebe da pobijedimo, u drugom smo dijelu dodali gas, dok smo u prijašnjim utakmicama padali. Sad je bilo suprotno, blijedo u prvom, a digli smo se u drugom. Bolja igra doći će s više utakmica, a sigurno nam treba više kretanja i više trčanja”, kazao je to Jovićević nakon kiksa protiv Gorice prošlog tjedna, a ruku na srce nisu bolja opravdanja bila niti nakon poraza Lokomotive.

Da se razumijemo, Jovićević nije Bjelica i nema isti pristup vođenju momčadi i ne mora ga imati, ali očito je da s ovakvim pristupom neće moći probuditi neke igrače i da će morati stvoriti autoritet na neki drugi način. Kako? To ostaje samo na njemu, ali za sada je iz rezultata i pristupa njegove momčadi samoj igri, vidljivo da ga baš i nema.

Pukovnik ili pokojnik?

Nadalje, Dinamo ponovo, kao raznim erama prije Bjelice, izgleda bezidejno i taktički neuigrano. Osjeti se nedostatak kemije, odnosno kohezije u obrani i veznom redu, nekih mehanizama koje je Bjelica uveo, posebice kada su u pitanju neki segmenti pressing-igre, više gotovo da i nema, dok se Jovićevićev potpis u prve četiri utakmice nije se uopće vidio. Može to biti produkt opuštanja pred kraj prvenstva i odrađivanja posla s “pola gasa”, a može isto tako biti indikator da Jovićević možda i ne radi dobar strateški posao. Mnogi su baš taj element – ima li Jovićević dovoljno iskustva da nastavi Bjeličin projekt – dovodili u pitanje kada je Dinamo pružio priliku mladom i neprovjerenom treneru koji je dotad vodio njihovu drugu momčad.

Bjeličin sustav i filozofiju teško je održavati jer on je bio uistinu poseban trener, autoritativan, odlučan, iskusan, stručan i samouvjeren i to se znalo prije njegova dolaska u klub, dok se o Jovićeviću i njegovu menadžmentu, odnosno karakteru, baš i ne zna previše, osim da je do sada više puta naglašavao da mu je ovaj posao ostvarenje snova i da veseli što ima priliku raditi kao trener Dinama i da je “zagrebački fakin”, što je simpatični, ali nikako ne bi trebao biti kriterij za zaposlenje.

Jovićevića sada čeka izuzetno težak period, odnosno dva perioda. Prvi je preostalih šest utakmica HNL-a u kojima može rasterećeno isprobavati sve svoje ideje, a drugi dio je onaj u kojem vrlo lako može dobiti otkaz. Dinamo će ovoga ljeta proći kroz vjerojatno najteže kvalifikacije za Ligu prvaka u novijoj povijesti u kojima će njegova momčad morati odigrati dijametralno suprotno izdanjima koje trenutno pruža. Činjenica je, Dinamo je ponovo u vatru gurnuo mladog i neiskusnog trenera i to u vrlo teškom razdoblju u kojem će ovaj biti ili pukovnik ili pokojnik, a sudbinu će saznati vjerojatno do jeseni.

Povratak Mamićeve agende?

Kažemo, to su nekakvi realni scenariji, ali postoji još jedan detalj koji nam je zapeo za oko. Naime, Dinamo je lako mogao dovesti nekog od provjereno dobrih trenera poput Željka Kopića, Sergeja Jakirovića, koji su bili u konkurenciju, ali odlučili su se se baš za Jovićevića. Kako to? E pa, posrijedi bi mogla biti i neka druga agenda, dobro poznata, ali nakratko zaboravljena agenda.

Osim što neuvjerljivim izdanjima na terenu evociraju neka gora vremena, Dinamo nas, isto tako, posljednjih tjedana, neodoljivo podsjeća na ona (ne)slavna vremena kada je Zdravko Mamić bio alfa i omega, odnosno dok je klubom upravljao iz Hrvatske. Ne kažemo da danas Mamić nema utjecaja i dalje je on tu, iako je promijenio rezidenciju, ali itekako se osjetilo njegovo odsustvo iz kluba, sve do ovog proljeća kada je ponovo pokazao svima tko je gazda.

Međutim, činjenica je da je Bjelica bio prvi trener koji je neko vrijeme imao potpuno odrješene ruke kada je u pitanju selekcija igrača. Rezultat je bio taj da u momčadi Dinama nije bilo talentiranih mladića, već su uglavnom igrali provjereni i “gotovi” igrači i u konačnici bio je to najkonkurentniji Dinamo u novijoj povijesti. Bjelica je marginalizirao Lovru Majera, Antonia Marina, Joška Gvardiola pa čak i Luku Ivanušeca te još poneke mlade i perspektivne igrače, a to se, očito, nekome nije svidjelo. Nakon njega klupu Dinama dobio je trener koji njeguje sasvim drugačiji pristup i stigao je baš iz Dinama 2 u kojem, uglavnom, isključivo igraju ti perspektivni klinci. Rezultat? Instant uvođenje Joška Gvardiola i Luke Ivanušeca u prvu momčad, puno veća minutaža Lovri Majeru i Antoniju Marinu, uvođenje Bartola Franjića, Marija Ćužea, Josipa Šutala, Tina Hrvoja, a očekuju se tu još neki poput Edina Julardžije, Matiasa Godoya, Leona Šipoša…

Rješenje za Bjeličin problem

I tu se vraćamo na ono pitanje “Kako to”? Trener Jovićević se, zapravo, savršeno uklapa u nekadašnju Mamićevu viziju Dinama. Trener koji preferira i zna raditi s mladim igračima, koji su ipak ključni za financijsku egzistenciju Dinama jer na njima je klub do sada najviše zarađivao, idealno je rješenje za sve trenutne probleme koje klub ima, a oni su uglavnom financijske prirode. Bjelica je podigao vrijednost gotovo svim igračima koje je koristio i to za dvostruko ili trostruko, ali problem je taj što su svi ti igrači izuzev Olma i More, razvijeni igrači u najboljim godinama, a europski velikani s kojima Dinamo trguje dosad su navikli kupovati isključivo mlade talente i onda ih modelirati onako kako oni žele. Dinamo u doba Bjelice nije izbacio niti jednog igrača koji je zapeo za oko europskim velikanima osim Danija Olma i to je očito postao golem problem za klub, a da se ne lažemo i za sivu eminenciju, Mamića.

Jovićević bi sada, valjda, trebao u izlog gurnuti sve te klince i nadati se da će barem dvojica ili trojica njih pobuditi interese velikih klubova. Dinamo sada ima još veći renome u Europi zahvaljujući sjajnim rezultatima koje je Bjelica ostvario pa će to itekako pomoći porastu cijena kod mladih igrača, ali koncu to je dvosjekli mač. Da, Dinamo će vjerojatno, na silu, iznjedriti nekoliko dobrih mladih igrača, ali Bjelica je nekako dokazao da se rezultati u Europi mogu ostvariti, u Dinamu, isključivo onako kako ih je on ostvario, s provjerenim, iskusnim i uigranim kadrom. Ostavljamo, dakako, opciju da Jovićeviću to sve uspije s klincima i u tom slučaju ostvarit će svakako povijesni podvig, ali to će, iz svega dosad viđenog, biti jako teško.