ZAŠTO JE IBRAHIMOVIĆ IPAK ODLUČIO OSTATI U MILANU: Zlatan otkrio prijelomni trenutak – ‘Htio sam se umiroviti ovog ljeta, ali…’

Legendarni švedski nogometaš, Zlatan Ibrahimović, ove sezone proživljava novu mladost i igra u vrhunskoj formi te je prvi strijelac lige i predvodi svoj Milan do novog naslova prvaka. No, Šveđanin je ovoga ljeta bio na rubu odlaska u mirovinu, ali se u posljednji trenutak predomislio.

“Trener Pioli me pitao što namjeravam učiniti i rekao sam mu da neću nastaviti. Da je dosta. Obitelj mi je važna, a ovdje sam sam, ovo je žrtva. U redu je bilo šest mjeseci, ali ne želim ovdje ostati još godinu dana. Pioli mi je rekao da poštuje moju odluku. Sljedeći dan smo opet pričali, rekao sam mu da idem u mirovinu, da zaboravi na poboljšani ugovor jer mi to nije bitno u ovim godinama. Onda se nešto promijenilo. Nisam htio da mi kasnije bude žao, nazvao sam Milan i odlučio ipak nastaviti, no prvotno sam bio uvjeren da idem u mirovinu. Već u Manchester Unitedu sam razmišljao o mirovini, imao sam 35 ili 36 godina”, rekao je Zlatan.

Zašto se vratio?

Ibrahimović je ove sezone zabio 11 golova u 10 utakmica i njegov Milan je na dobrom putu da postane prvakom.

“Ide nam dobro. Ne možemo razmišljati o ciljevima i snovima, moramo ići utakmicu po utakmicu. Moramo igrati najbolje što je moguće jer smo mlada ekipa. Ne možemo se opustiti, jedino se moramo sjećati zadnje utakmice”, rekao je Zlatan.

A zašto se uopće vratio u Milan?

“Umjesto da sam stigao u ekipu koja je već u vrhu, bolje je doći u ekipu i dovesti je u vrh. Da sam se toga bojao, ne bih produljio. Prije 10 godina sam imao drugi status i ego, ali danas imam više iskustva, bolje razumijem situaciju”, veli Zlatan.