ZAŠTO JE BIVŠI VATRENI ZAPRAVO ODLUČIO DOĆI BAŠ U OSIJEK? Santini otkrio što je presudilo i njegovo objašnjenje moglo bi vas iznenaditi

Na konferenciji za novinare u utorak NK Osijek je predstavio svog novog igrača, iskusnog napadača i bivšeg reprezentativca Hrvatske, Ivana Santinija. Santini je stigao kao slobodan igrač i bit će veliko pojačanje za Osijek u borbi za naslov prvaka, a dobrodošlicu mu je zaželio trener Nenad Bjelica.

“Želim dobrodošlicu Ivanu s kojim smo se dogovorili suradnju do ljeta, a potom ćemo sjesti i ponovno razgovarati. Ako mu se svidi kod nas i ako mi budemo zadovoljni, a vjerujem da hoćemo s obzirom na njegovu reputaciju, možda će ostati i duže. Ne trebamo previše objašnjavati koga smo doveli. Riječ je o bivšem hrvatskom reprezentativcu koji je godinama uspješno igrao u inozemstvu, u jakim klubovima i osvajao trofeje. Jako smo sretni da se ovaj puta odučio za nas i došao nam pomoći u ostvarenju naših ciljeva. Želim mu samo da bude zdrav i da pridonese realizaciji naših ambicija”, uvodno je istaknuo trener i sportski menadžer NK Osijek, Nenad Bjelica.

Presretan zbog dolaska

Santini je oduševljen atmosferom i činjenicom da će ponovo igrati HNL.

“Prvi dojmovi su jako pozitivni. Sretan sam što sam ovdje. Prepoznao sam dobru priliku da se vratim u Hrvatsku, u jednu dobru atmosferu i ambicioznu sredinu, Osijek je jako blizu trofejima, želim biti dio te priče i dati svoj doprinos Klubu da dođe do povijesnog uspjeha. Osim toga, situacija s koronom nam je svima pokazala da su neke stvari bitnije u životu od utrke za novcem. Želim biti bliže obitelji i radujem se vremenu kojeg ću provesti u Osijeku. Dat ću sve od sebe da bismo zajednički bili uspješni”, rekao je Santini.

Bjelici je postavljeno pitanje znači li Santinijev dolazak da bi se mogla promijeniti i najčešće viđena formacija Bijelo-plavih iz prethodnih susreta?

“Mijenjali smo sustav igre i tijekom ovih 20-ak utakmica. Uglavnom smo igrali u 4-3-3, ali znalo je to tijekom nekih dvoboja biti i u rasporedu 4-4-2 i 3-5-2 tako da će takvih opcija biti i budućnosti. Nema to veze s dolaskom Ivana, nego moramo biti fleksibilni na terenu, spremni nešto i promijeniti kada to okolnosti zahtijevaju. Tako je bilo dosad, tako će biti i ubuduće”, smatra Bjelica.

Zašto je došao u Osijek i je li spreman?

Još se jedno novinarsko pitanje odnosilo na to što je presudilo da baš Osijek bude njegova nova destinacija u karijeri?

“Ponovit ću, to je prije svega obitelj s kojom želim biti sasvim blizu, ali i razgovor s trenerom. Pratim rad gospodina Bjelice već duže vrijeme i drago mi je što ću moći surađivati s njim i da će mi pomoći napraviti još neki iskorak u karijeri. I dok sam igrao u Zadru uvijek sam rado dolazio na gostovanja u Osijek, kojemu je blizu i Vukovar koji i u meni izaziva posebni pijetet. Slavonija oduvijek ima zasebno mjesto u mome srcu, tako da nisam previše razmišljao pri svojoj odluci da potpišem za NK Osijek”, rekao je Santini.

Koliko se osjeća fizički spreman s obzirom na to da Bijelo-plavima treba odmah njegov što konkretniji doprinos na terenu?

“Posljednju sam utakmicu odigrao u kineskom prvenstvu prije točno tri mjeseca, a od tada stalno treniram iako to, dakako, nisu momčadski treninzi. Vjerujem da sam trenutno na nekih 70-80 posto svojih mogućnosti, treba mi malo treninga s ekipom i sigurno ću brzo uhvatiti tempo”, kaže Santini.

Stiglo je i pitanje razmišlja li već sada i o dužem ostanku u gradu na Dravi?

“Ne znam što budućnost nosi, ali svakako ciljam na to da ću s Osijekom osvojiti titulu, a onda ćemo vidjeti što će biti dalje. Sada mi je najvažnije ove iduće mjesece odraditi najbolje što možemo”, veli Santini.

Što misli o klubu?

Kakva mu je percepcija o Osijeku i novim suigračima, sustavu igre, posebno o napadačkom dijelu momčadi?

“Gledao sam dosta utakmica HNL-a. Imam 31 godinu, igrao sam u skoro svim sustavima i drago mi je što Osijek ima odlične napadače, da je Mierez među najboljima u Ligi. Odlično je da je konkurencija što jača i siguran sam da će nas trener uspjeti najbolje uklopiti. Sa mnom će dobiti još i veću širinu i ne sumnjam da će izabrati najbolja rješenja za momčad. Sve ostalo je manje bitno”, veli Santini.

Santini je pratio uzlet svog novog kluba i dok je nastupao za inozemne momčadi.

“Pratim pobliže Osijek otkako mi je brat potpisao za Osijek. Već tada se počelo ići uzlaznom putanjom, a otkako je trener Bjelica preuzeo kormilo, svakako me zanimalo što još dodatno može napraviti i pridonijeti još većim uspjesima. Stvarno sam se iznenadio kako su stvari brzo počele ići ovakvim putem, ne iznenađuje me ovakav rast. Upoznat sam da se gradi novi stadionu, Kohortu znam od ranije kada sam igrao u HNL-u, dosta njih je dolazilo i na utakmice u Zadar. Ponovit ću da mi je Slavonija u Srcu i radujem se što sam ovdje”, rekao je Santini.

Povratak među Vatrene i promjene u HNL-u?

Na pitanje o nekim novim reprezentativnim ambicijama, nakon pet nastupa za Vatrene Santini je odgovorio: “Moj jedini je cilj svaki dan davati sve od sebe i pomoći svom Klubu. Ništa ne isključujem, ali realno naša nacionalna selekcija sada ima jako dobre napadače i svi odlično igraju, tako da im i nadalje želim im svu sreću. Ako im ikada zatrebam, nitko sretniji od mene da ponovno odjenem najdraži dres”.

Kakve su šanse Osijeku za naslov…

“Jako se promijenio HNL od onog vremena kada sam ja igrao, liga je jako kvalitetna, a puno momčadi podjednake kvalitete. Šanse su nam stvarno dobre. Dinamo igra i europske utakmice, bit će tu još dosta „plutajućih mina“. Oni koji budu najodlučniji i najviše povezani uspjet će to do kraja izgurati. Treba imati sreće i da nas ozljede zaobiđu. HNL svakako ima svoju draž, to je sigurno. Drago mi je vratiti se na ove stadione koliko god izgledali loše, oni u meni bude lijepe uspomene. Vrijeme provedeno u Zadru mi je bilo najljepše u karijeri. Nadam se da će i vrijeme u Osijeku jednako tako imati bitnu ulogu za mene”, veli Santini.

Santini je doveden jer može biti pravo pojačanje

Bjelica je odgovorio i na pitanje je li angažman Santini je došao u trenutku kada je, eventualno, upitno što će biti s Mierezom na kraju sezone …

“Što se tiče Ramona, sve je jasno. Ako se mi odlučimo otkupiti ga, ne postoji klub na svijetu koji bi imao primat prije Osijeka! Nema oko toga nikakvog straha. Pitanje je samo hoćemo li se odlučiti za takav potez ili ne. Dakle, Ivan nije tu zbog toga. Doveli smo ga što trebamo kvalitetnog igrača i u njemu smo ga pronašli. Vjerujem da će opravdati sve ono što očekujemo od njega”, rekao je Bjelica.

Ivan je uoči dolaska u Gradski vrt, naravno, razgovarao i sa svojim starijim bratom Krševanom koji mu je sigurno imao što reći u ovoj situaciji. “Puno mi je pomogao već i time što mi je rekao što mogu očekivati. Vrlo pozitivno mi je govorio o Klubu i okolini, a da je imao neki negativan komentar, ne bih sada bio ovdje. Doduše, njemu je želja bila da mu se pridružim u Lokomotivi, ali je za mene bio pravi trenutak da dođem ovdje i da s Osijekom pokušam osvojiti trofej ove godine”, veli Santini.

Na ovu se temu nadovezao i naš trener koji je pojasnio:

“U ljeto prošle godine Krševan je bio bez kluba i imao je neku klauzulu u ugovoru koju smo nakon razgovora maknuli, kako bismo mu omogućili da nesmetano potpiše za Hajduk što se tada ipak nije realiziralo, da bi ove zime stigao u Lokomotivu. Znam da nam je zahvalan na tomu, a ja sada mogu reći: hvala mu na tome što je brata na neki način ipak usmjerio u Osijek. Naši rezultati najbolje govore o tome što i kako radimo, Ivan je to prepoznao i došao kod nas”, pojasnio je Bjelica.

Na kraju press konferencije Santini je rekao kako je on veliki vjernik. “Da, imam intiman odnos s Bogom i trudim ga se staviti na prvo mjesto, naravno uz svoju obitelj. Nogomet je bitan, ali je ipak u trećem planu u odnosu na prethodno spomenute prioritete”, veli Santini.