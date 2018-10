ZAŠTO I ZBOG KOGA JE KRITIZIRANI VATRENI POSTAO MOĆNA MAŠINA OD 60 MILIJUNA EURA? Tajnu za Net.hr otkrivaju ugledni nogometni stručnjaci

Nogometnu renesansu Marcela Brozovića stručno komentaraju ugledni hrvatski treneri Zoran Zekić i Ilija Lončarević

Nije nikakva novost da je 25-godišnji hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović jedan od najboljih i najtalentiranijih nogometaša Intera. No, kontinuitet dobrih igara, to je svakako ugodna novotarija u karijeri “atomskog Vatrenog čeličnih pluća” koji bez problema “tuče” 10+ kilometara po utakmici…

Srebrni Vatreni Marcelo Brozović dominira u talijanskoj Serie A, jedan je od najboljih nogometaša koji nastupaju u Italiji u dosadašnjem dijelu sezone.

Od igrača koji je do prije samo godinu dana bio prilično nepouzdan po pitanju forme i igara te ponekad izviždan od publike na San Siru, Brozović je postao moćna mašina u veznom redu, a da to nije samo osobni dojam potvrđuju i brojke koje “Epic Broza” guraju u sam vrh najučinkovitijih. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Igrač je i nevjerojatne nogometne inteligencije koja se mogla vidjeti i prošlog tjedna na Camp Nou u susretu Barcelone i Intera (2-0), kad je svojom reakcijom u živom zidu dospio na naslovnice svjetskih medija.

Brozović je u 66. minuti susreta ispao mudriji od zvijezde Barce Luisa Suareza, koji je lukavo pokušao iskoristiti slobodan udarac te je Urugvajac tukao ispod živog zida. Lopta je išla prema mreži, izgledalo je kako ima dobru putanju i da mu je sjela”, ali Brozović je rekao ne i odličnim potezom zaustavio taj pokušaj. Odlučio je leći iza živog zida i tako spriječio pogodak.

Perdió el #Inter ante el #Barcelona, pero Brozovic demostró que para defender vale todo. La rapidez mental del croata le ganó a la viveza criolla de Suárez. Hasta Messi lo disfrutó. #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/YKkv73BXDj — Juan Camilo Arenas (@juancaarenas) October 25, 2018

Njegova igra otišla je na jednu višu razinu, a prepoznali su to i na San Siru, te s njim produljili ugovor. Nakon što je u prosincu 2016. godine produljio ugovor do 2021., prošlog je tjedna Hrvat potpisao s Interom novi aneks. Produljena mu je ugovorna obveza do 2022., a njegova plaća je, javljaju Sportske novosti pozivajući se na upućene kroničare “Appiana Gentilea”, narasla na 3,5 milijuna eura, plus određeni bonusi. Povećana mu je i klauzula s 50 na 60 milijuna eura…

Brozović sjajno zabio Interu

Prije dva dana u derbiju na Olimpicu Inter je pregazio Lazio 3-0, a Brozović je sjajno zabio drugi gol na utakmici s dvadesetak metara, ukupno svoj drugi u prvenstvu u 12 susreta u svim natjecanjima za Inter u kojima je nastupio. Bio je glavni Spalletijev igrač u toj dominaciji na terenu, u nametanju svoje dominacije i igre protiv čega Lazio nije imao odgovor.

Je li trener Intera Luciano Spalletti od njega stvorio veznjaka koji može raditi u svim smjerovima ili je za to zaslužan nitko drugi nego izbornik Zlatko Dalić, pitali smo trenera Osijeka Zorana Zekića?

Sazrio kao čovjek i nogometaš

“Mislim da je sazrio kao čovjek, dobio dijete, zasnovao obitelj i mnogo je značila ta uloga koju mu je izbornik Zlatko Dalić dao u reprezentaciji na SP-u. Tu se dobro moglo vidjeti kakve kvalitete posjeduje i da je zaista jedan od boljih veznih igrača u Europi. Što se tiče znanja i nogometne inteligencije, to nikad nije bilo upitno. Ali, htio bih naglasiti da mislim kako je izbornik Dalić najzaslužniji za njegove dobre igre ove jeseni. Luciano Spalletti ga prije određenog vremena nije niti vidio u svojim planovima, htio ga je pustiti, prodati, pa je od toga odustao u zadnji trenutak”, kazao nam je Zoran Zekić i dodao:

“Mislim da je njegova uloga da donosi sigurnost u igri, ali isto tako mislim da je izbornik svojim pronalaskom njegove uloge i svim tim viđenim od Brozovića na SP-u bio najveći pokretač njegovih sjajnih nastupa”.

‘Nije to nikakav potpis Spalletija’

Okrenuli smo broj i poznatog hrvatskog stručnjaka, onaj Ilije Lončarevića. Poznati hrvatski trenerski nogometni brk iznio je svoje stručno mišljenje:

“Ma nije to nikakav potpis Spalletija, to je jednostavno sazrijevanje igrača. Kao što je naša reprezentacija u Rusiji doživjela ukupno svoju igračku zrelost, tako sazrijevaju i pojedini igrači. Nekima treba manje, nekima više, neki sazriju prije, netko poslije, ali teško će netko biti pravi igrač prije 26., 27. godine. Tako je i s Marcelom, i on je sad sazrio kao osoba i kao igrač i ispred sebe ima, ako bude zdrav, nekoliko godina vrhunskog nogometa”, rekao nam je Lončarević i nastavio dalje objašnjavati “igračku zrelost igrača”.

“Nema tu pravila, to je individualno, od čovjeka do čovjeka. Neki naši igrači su postali reprezentativci u 28. godini, pa su odigrali 50 susreta za reprezentaciju. Neki su postali, poput Messija, sa 18, 19 godina vrhunski i dobili zrelost da budu vrhunski. Imate i Luku koji zadnje dvije, tri godine igra najbolji nogomet. Nakon 30. godine imate Ivana Rakitića koji igra neki svoj najbolji nogomet 2017. i 2018.

Taktičko-tehničko sazrijevanje

Marcelo je uvijek mogao mnogo trčati, ali je sad sazrilo njegovo znanje, taktičko sazrijevanje i shvaćanje igre, znači taktičko-tehničko sazrijevanje je maksimalno i on igra bolje jer te neke stvari mnogo lakše radi nego kad je bio mlađi”, objašnjava nam Lončarević i osvrće se na čest problem reprezentacije – a to je da neki igrači u reprezentaciji igraju ispod svojih mogućnosti, odnosno da ne igraju tako dobro kao u svojim klubovima. Ne, ne upiremo ovdje prstom u nikoga, pogotovo ne u Brozovića, da ne bi tko pogrešno shvatio čitajući ovo, ali nisu jednom navijači, javnost, bili nezadovoljni zbog loših partija reprezentativaca…

“Teško je sad reći je li to neko pravilo, ali sigurno je da je igraču lakše u klubu jer je svakodnevno s tim igračima. A ako to traje još i nekoliko godina, onda je to nekoliko godina dnevnog treninga, rada i utakmica s tim ljudima. Znači, to je mnogo više nego što ima kontakta sa suigračima u reprezentaciji. Nije to ništa čudno. Ali, dobre ili loše igre u reprezentaciji, pogotovo u našim uvjetima, što je opet usko vezano sa sazrijevanjem igrača i momčadi, normalna su pojava. Svaki od njih dostigne svoj maksimum i nalete na neki, nazovimo to prostor u kojem su ambiciozni. Ne toliko u kvalifikacijama koliko u završnicama, važnijim utakmicama.

‘Reprezentacija je već godinama izložena tzv. ‘biranju utakmica’

Upravo zbog toga je naša reprezentacija već godinama izložena takvim stvarima, jer mi nemamo baš takav sportski odgoj kakav možda imaju neki zapadnoeuropski sportaši. Imamo tih laganih naših prostora, što možda oni drugi profesionalci nemaju”, u jednom nam dahu govori Lončarević i dodaje:

“Njima je svejedno, u većini slučajeva, koliko je ta utakmica bitna ili nešto tome slično, a nama je to problem. Mi, na neki način, biramo i malo se i odmaramo, a kad dođe završnica, onda smo svi zainteresirani. To biranje utakmica nam se sigurno događalo kroz cijelu povijest, koliko reprezentacija djeluje. Možemo navesti mnogo primjera gdje je reprezentacija u kvalifikacijama, na prste jedne ruke može se nabrojiti dobre utakmice koje su odigrali.

‘Nogomet je uvijek slika i preslika društva, tako je i kod nas’

Mnogo su bolje utakmice odigrali u završnici. Mislim da ćemo u budućnosti možda imati manje problema s tim, jer naši igrači dolaze od malih nogu u nekakav profesionalni režim i igrači će biti odgojeniji na taj način, više nego oni koji su 90-ih godina igrali za reprezentaciju.

Ne očekujem u tom segmentu neki veliki problem. Nismo mi negativan primjer za takvo nešto, sigurno da i ostale reprezentacije pate od toga sporadično, a nogomet je uvijek slika i preslika društva. Tako je i kod nas. Općenito mi imamo takav odnos prema radu i međuljudskim odnosima, tako se to prenosi na nogomet. Znači, kad dođemo u situaciju osvojiti prvo mjesto, igrati za rezultat, e onda mi pokazujemo svoju kvalitetu, ono najbolje što imamo”, zaključio je Ilija Lončarević.