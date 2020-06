ZAŠTO DINAMO ODJEDNOM IGRA TAKO LOŠE? Legendarni napadač ‘modrih’ objasnio što se događa – ‘To sigurno nije opravdanje’

Činjenica je, otkako je otišao Nenad Bjelica Dinamo ne izgleda dobro

Zagrebački je Dinamo proteklog vikenda osigurao matematički naslov prvaka i to nakon vrlo neuvjerljivog izdanja protiv Osijeka, u kojem je gostujuća momčad bila puno bolja.

Činjenica je, otkako je otišao Nenad Bjelica Dinamo ne izgleda dobro, zapravo baš suprotno izgleda vrlo loše i neuvjerljivo, a to je primijetio i bivši napadač Dinama, a danas trener i komentator, Igor Cvitanović, u emisiji “Stadion”.

“Osijek je bio bliže tri boda nego Dinamo. Zasluženo je Osijek uzeo bod, a mogao je i više”, rekao je Igor Cvitanović.

Zašto Dinamo igra loše?

Otkako je Igor Jovićević na klupi Dinamo u pet utakmica ima tek dvije pobjede, dva remija i jedan poraz.

“Igra Dinama nije dobra, to sam komentirao i u prošloj emisiji Stadiona. Ni ne očekujem da će Dinamo sad pružati lijepe i prelijepe igre. Novi je trener, nove se stvari uhodavaju, puno mladih igrača dobiva priliku i najvažnije Dinamo je već osigurao naslov prvaka. To su sve preduvjeti da Dinamo možda malo ležernije ulazi u utakmice i da se na neki način priprema za nešto više i nešto dalje. Međutim, to sigurno nije opravdanje za ovako blijede utakmice”, rekao je Cvitanović.

Cvitanović smatra kako je to možda plan Jovićevića, odnosno da tako tempira formu za novu sezonu i isprobava mlade igrače koje bi mogao koristiti.

“Marin je dobio priliku, Oršić je više na klupi nego što igra, Petković i Kulenović dijele minutažu. To je sve proces Dinama nakon što je osvojio naslov prvaka. I da pruži priliku igračima koji su možda manje igrali i da vidi na što se može računati u budućnosti”, smatra Cvitanović.