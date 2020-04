ZAŠTO BIVŠI TRENER HAJDUKA DOLAZI NA DELIKATNU POZICIJU U DINAMU, ŠTO MU TO TREBA? Stvar je vrlo jednostavna, ali neće mu ni malo biti lako

Trenerska križaljka u Maksimiru po odlasku kreatora Dinamove renesanse Nenada Bjelice

Bivši trener Hajduka Željko Kopić (42) trebao bi postati novi šef omladinskog pogona Dinama, a nekadašnji nogometaš Goce Sedloski preuzet će drugu momčad Plavih otkuda bi Igor Jovićević trebao na kormilo prve momčadi. Najnovnija je to trenerska križaljka u Maksimiru po odlasku kreatora Dinamove renesanse Nenada Bjelice.

Čeka se još službena potvrda iz kluba

Jasno, sve to tek trebaju potvrditi iz kluba. Kopiću je posljednji posao u HNL-u bio vođenje prve momčadi Hajduka, a Sedloski je pak prošle sezone vodio BiH prvoligaša Široki Brijeg.

Jovićeviću bi u stožeru prve momčadi Dinama trebali pomagati Damir Krznar i Tomo Butina, ljudi od povjerenja Zorana Mamića, sportskog direktora Dinama. Dinamo će se uskoro očitovati o novim zaposlenjima u klubu i kadru koji se slaže nakon odlaska Bjelice.

Kopića se danas percipira ponajprije kao bivšeg Hajdukovog trenera, ali…

Dinamo je, tako, blizu rješenja što se tiče Kopića, koji će, ako ne bude nikakvih iznenađenja u Maksimiru, postati novi zaposlenik kluba. Iako se Kopića danas percipira ponajprije kao bivšeg Hajdukovog trenera, podsjetimo da je prije dolaska u Hajduk bio vječni kandidat i za trenera Dinama, kao mlado perspektivno lice i hit trener Slaven Belupa.

Kad govorimo o poslu na klupi Hajduka što je njegov najzvučniji trenerski posao do sada, momčad se pod njim bila adaptirala izvrsno, s Kopićem su imali šanse i veliki zalet prema prvom mjestu, ali oko kluba je kuhalo. I na kraju je nakon niza događaja i 48-satnog poljudskog ludila smijenjen po već viđenom tamošnjem scenariju…

Nudili su mu svojedobno i klupu Lokomotive da uđe u sustav, bio je među isturenim kandidatima nakon odlaska Zorana Mamića s klupe Dinama, ali izabran je tada proslavljeni plavi adut Cico Kranjčar.

Kopić je spakirao kofere i otišao put juga. No, neki se pitaju što to njemu treba, zašto dolazi u klub koji se na takav način rješio uspješnog trenera Nenada Bjelice i za koji postoji opravdana sumnja da je još uvijek pod direktivom bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića iz Međugorja?

Nakon Hajduka i Cipra, Kopiću je trebalo nešto što će u njemu probuditi izazov

No, stvar je vrlo jednostavna. Naime, Željko Kopić je veliki profesionalac koji u trenerskom poslu želi uspjeti, koji ne bježi od izazova i koji gdje god da dođe, na koju god klupu sjedne, daje sve od sebe. On je tip koji se ne obazire na negativnosti nego uvijek želi dati svoj maksimum da bude bolje.

Nakon Hajduka i Cipra (Pafos), Kopiću je, doznajemo, trebalo nešto što će u njemu probuditi izazov. I kao takav spreman je doći, kako se ono kaže muški se potući, da nešto napravi na jednoj od delikatnijih pozicija u Dinamu…

Prošao Dinamovu školu

Kad mu se ova opcija oko dolaska na mjesto šefa uspješnog omladinskog pogona Dinama pojavila, njemu se to učinilo kao nešto što može i što vrijedi pokušati. Ipak je Kopić prošao Dinamovu školu i za njega je ovaj posao izazov koji se ne odbija. No, kako će se to sve odviti, vrijeme će pokazati. Za spomenuti kako Željko Kopić nije imao nikakvih službenih komentara na temu dolaska u Dinamo.