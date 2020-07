Bočkaj je odigrao odličnu utakmicu i zanimljivo je da su ga i neki navijači Hajduka ispratili s terena pljeskom kad je izašao u 92. minuti

Osijek se pobjedom na Poljudu protiv Hajduka 1:0 približio Ligi prvaka. Heroj utakmice bio je Petar Bočkaj koji je zabio jedini gol na utakmici u 15. minuti susreta.

Osijek je poveo iz prve opasnosti pred golom Hajduka. Bočkaj je izveo slobodan udarac iskosa s desne strane, na loptu je glavom krenuo Lončar koji je ipak, nije uspio skrenuti ka vratima. No, lopta je završila na desnoj vratnici od koje se odbila u mrežu.

Osijek je osvojio važne bodove u borbi za drugo mjesto, dok je Hajduk upisao već četvrti poraz u zadnjih pet kola. Gosti su se približili drugoplasiranoj Lokomotivi na bod zaostatka, dok je Hajduk praktički ostao bez izgleda. Lokomotiva mu sada bježi velikih šest bodova.

Pljesak za Peru

Bočkaj je odigrao odličnu utakmicu i zanimljivo je da su ga i neki navijači Hajduka ispratili s terena pljeskom kad je izašao u 92. minuti. Nasuprot tomu, s tribina su se mogli čuti zvižduci za domaće navijače nakon utakmice. Bočkaj se oglasio nakon utakmice.

“Znali smo da će nas Hajduk napasti u prvih 20 minuta. Došli smo po pobjedu, nismo se došli braniti, ali kada smo zabili u 15. minuti znali smo što trebamo napraviti kako bi kući otišli s tri boda, da se trebamo bacati na glavu”, rekao je Bočkaj nakon utakmice te dodao.

“Hajduk je igrao svoju igru, nemam što previše govoriti o njima. Mi gledamo sebe. Na trećem smo mjestu, bod do Lokomotive, ali to nam ne daje za pravo da se opustimo. Nadam se da će na kraju to biti kako smo zamišljali”, zaključio je Bočkaj.