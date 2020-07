ZANIMLJIVO JE GDJE BI VATRENI MOGAO ZAVRŠITI: Na milimetar je od Liverpoola, ali jedan potez seli ga na sasvim drugačiju destianciju

Brozović je vrlo tražena roba na nogometnom tržištu

Trenutno najskuplji, a možda i najbolji hrvatski nogometaš, Marcelo Brozović, vrlo lako bi ovoga ljeta, odnosno jeseni s obzirom na to da je prijelazni rok pomaknut zbog korone, napustiti Inter.

Brozović je vrlo tražena roba na nogometnom tržištu, do sada su ga tražili Manchester United, Bayern, Tottenham, Arsenal, Chelsea, PSG a najkonkretnije za sada izgleda interes Liverpoola. Jurgenu Kloppu izrazito je potreban polivalentni veznjak visokog kalibra poput Brozovića, odnosno, potrebna mu je zamjena za dosad nezamjenjivog Jordana Henderosna, koji je realno već u godinama i najviše se troši.

Možda i u Bayern?

Jedna je stvar kod Brozovićeva transfera sigurna, on otići neće za manje od 60 milijuna eura. Inter je decidirano poručio svima da je to minimalna cijena za Brozovića i da on može ići čim stigne takva ponuda. Međutim, koronakriza je financijski osakatila sve europske velikane, a niti Liverpool nije iznimka pa su se počele pojavljivati neke kombinacije.

Liverpool osim Brozovića “pikira” i Thiaga Alcantaru koji je navodno odlučio napustiti Bayern. Alcantara je nešto jeftiniji od Brozovića, vrijedi oko 50 milijuna eura, ali je i stariji. U slučaju da im posao s Alcantarom propadne, Liverpool bi se, prema napisima engleskih medija, trebao u potpunosti okrenuti Brozoviću.

No, pojavila se i zanimljiva informacija vezana za Bayern, a to je da bi oni krenuli po Brozovića ako im Liverpool uzme Alcantaru. Međutim, Bavarci ne žele dati 60 milijuna eura za Marcela pa bi posao vjerojatno uključivao razmjenu igrača uz nadoplatu. Dakle, Brozovićev transfer sada uvelike ovisi o Jurgenu Kloppu i njegovim preferencijama, jer cjenovno nije neka razlika između Brozovića i Alcantare, tek desetak ili malo više milijuna eura. Interu je najvažnije dobiti gotovinu, odnosno ne planiraju nikakve razmjene za Brozovića, a nekako se čini da bi Liverpool tu bio u prednosti.