ZANIMLJIVI DETALJI O BIVŠEM IZBORNIKU: Bilićev čovjek od velikog povjerenja progovorio o njegovu karakteru i kakav je zapravo

Sawyers je 2013. godine otpušten iz WBA, ali Bilić ga je na početku sezone vratio s posudbe u Brentfordu

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, uspio je uvesti WBA u Premiership, a jednu od važnijih uloga u borbi za plasman iamo je veznjak Romaine Sawyers.

Sawyers je 2013. godine otpušten iz WBA, ali Bilić ga je na početku sezone vratio s posudbe u Brentfordu. Ovaj mu je to vratio na sjajan način, odigrao je čak 42 utakmice i na kraju završio sezonu s najvećim postotkom dodavanja.

Kakav je Bilić?

Sawyers s Bilićem ima vrlo dobar i prisan odnos, a otkrio je engleskim medijima kakav je Bilić zapravo.

“Morate poštovati Bilića samo zbog svega što je postigao u nogometu. Kada on govori vi slušate i mislim da mogu jamčiti da tako svi razmišljaju u svlačionici. On je jedan od onih menadžera o kojima nitko ne može reći ružnu riječ. Neće ju reći čak ni oni koji ne igraju ili nisu u momčadi. Svi koji su bili u nogometu znaju da su igrači koji nisu dio momčadi kritični spram menadžera, ali to se Slavenu Biliću uopće ne događa”, rekao je Sawyers.

Kaže da ga je odmah osvojio čim su se upoznali.

“Kada smo se tek upoznali, većina ljudi ima običaj pružiti ruku, ali on me zagrlio. I otad imamo odnos u kojem pričamo na dnevnoj razini. Imamo sjajan radni odnos. Obojica smo strastveni i volimo nogomet. Želi da klub ide u pravom smjeru, kao i ja. Mislim da smo se spojili u dobrom periodu moje karijere i to je za mene sjajno”, zaključio je Sawyers.