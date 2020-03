ZALUDIO HRVATE NA NEKOLIKO DANA I ONDA NESTAO: Bišćan nije pozvao pa čak niti spomenuo potencijalnog napadača Vatrenih

Bišćan ga očito ne planira zvati tako skoro

Hrvatska U-21 reprezentacija nastavlja s kvalifikacijama za Europsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u Mađarskoj i Sloveniji. Odabranike izbornik Igora Bišćana očekuje gostovanje u Škotskoj 27. ožujka, te domaći ogled protiv Litve 31. ožujka. “Mladi Vatreni” trenutačno se nalaze na četvrtom mjestu skupine četiri sa šest bodova. U četiri odigrane utakmice upisali su po dvije pobjede i dva poraza. Škotska na trećem mjestu ima dva boda više, ali i utakmicu više. Druga je Grčka sa 10 bodova iz četiri susreta, a na vrhu ljestvice je Češka sa 11 bodova iz pet odigranih susreta.

‘Situacija nije idealna’

Dodajmo kako će direktan plasman na EURO izboriti pobjednici devet skupina, te najbolja drugoplasirana ekipa. Preostalih osam drugoplasiranih reprezentacija igrat će u play-offu za preostale četiri mjesta. “Situacija nije idealna, u nezodnoj smo poziciji. Od preostalih šest utakmica morat ćemo dobiti pet. Postoje i druge kaluklacije, ali najbolja je da sve pobijedimo ili barem u pet utakmica,” istaknuo je izbornik Bišćan.

“Utakmica sa Škotima je jako bitna. Neće biti lako, jer su i u prvoj utakmici pokazali da igraju tipičan otočki nogomet. Čvrsti su i kompaktni, ne teže dojmu, već su koncentriranu na rezultat. Međutim, kvalitetniji smo i morati biti pametniji nego protiv Čeha,” dodao je.

Kratka analiza

Hrvatska je u prvom susretu u Šibeniku izgubila od Škotske sa 1-2, a drugi poraz je također, upisala kod kuće od Češke. Zanimljivo, Hrvatska je u obje utakmice vodila, a na koncu izgubila. “Zakasnili smo s prilagodbom na njihov nogomet. Oni su čekali naše greške i dočekali ih. Griješili smo na identičan način i tu smo izgubili jako puno važnih bodova i više nemamo pravo na pogreške,” dodao je.

Bišćan je naglasio kako ne sumnja u motiv naših mladih igrača, uvjeren kako će im trenutačna situacija biti izazov. “Trenutačna situacija je izazov i prilika da pokažemo da se možemo s time nositi. Dečki uvijek imaju motiv i želju, to nije upitno, ali to moraju znati iskoristiti na najbolji način. To je ono što ih mi pokušavamo naučiti.”

Gdje je Mateo?

Bišćan ne može računati na kažnjenog Domagoja Bradarića, te Josipa Brekala koji se nalazi na popisu izbornika Dalića. “Nema potrebe o tome raspravljati. To je prirodno, Brekalo je u ovom trenutku na nivu A reprezentacije i tamo pripada,” zaključio je Bišćan.

Na koncu valja istaknuti još jednu zanimljivost. Naime, Bišćan nije niti spomenuo mogućnost poziva Mateu Bajamichu, Argentincu hrvatskih korijena koji je nedavno po hitnom postupku zatražio hrvatsko državljanstvo kako bi eventualno zaigrao za reprezentaciju. Bišćan je nedavno u jednom razgovoru rekao kako je primijetio Bajamicha i prati ga, a onda je nastao neviđeni “hype” oko te informacije i ispalo je kao da se samo čeka Bajamicha da dobije papire. No, Bišćan ga očito ne planira zvati tako skoro.

Popis U-21

Vratari: Adrian Šemper (Chievo), Dominik Kotarski (Ajax).

Braniči: Borna Sosa (Stuttgart), Branimir Kalaica (Benfica), Boško Šutalo (Osijek), Vinko Soldo (Slaven Belupo), Marin Šverko (Mainz), Joško Gvardiol (Dinamo), Martin Erlić (Spezia), Daniel Štefulj (Rijeka).

Veznjaci: Luka Ivanušec (Dinamo), Nikola Moro (Dinamo), Lovro Majer (Dinamo), Kristijan Bistrović (CSKA Moskva), Ivan Lepinjica (Rijeka), Ante Palaversa (Ostende), Tonio Teklić (Varaždin).

Napadači: Sandro Kulenović (Dinamo), Mario Ćuže (Istra 1961), Ivan Posavec (Varaždin), Petar Musa (Slavia), Leon Kreković (Hajduk).

Pretpozivi: Mihael Žaper (Osijek), Bruno Bogojević (Slaven Belupo), Ivan Nevistić (Varaždin), Dario Vizinger (Celje), Ivan Delić (Istr 1961), Hrvoje Smolčić (Rijeka).