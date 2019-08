ZAISTA ŽELITE ‘ANTIDERBI’ DINAMA I ZVEZDE? Izvukli smo nekoliko činjenica koje dokazuju kako ta utakmica zaista nema smisla

Ne možemo naći niti jedan valjan razlog zbog kojeg bi se netko veselio ovom meču

Otkako su nogometaši Dinama osigurali plasman u Ligu prvaka, pa i nekoliko dana uoči uzvratne utakmice doigravanja za ulazak u to elitno natjecanje, piše se i priča o mogućem srazu Dinama i Crvene zvezde u tom natjecanju. Dinamo je u trećem “potu”, Zvezda u “četvrtom” i, realno, mogu se susresti, ali čemu onda potencirati i orgazmično izvještavati o mogućnosti da ovi bivši rivali, jer naglasit ćemo to još nekoliko puta u članku, oni to odavno nisu, ponovo zaigraju na suprotstavljenim stranama.

OK, znamo sve, krv nekim Hrvatima uzavre čim čuju za Zvezdu ili ih udari adrenalin kada vide “petokraku” na njihovu grbu, dok svakako onaj “hardcore” ogranak navijača ima mokre snove o izbijanju zuba Delijama. No, pitamo se mi danas duboko u drugom desetljeću 21. stoljeća, čemu to?

Prijateljstvo i provokacije

Ostavimo na sekundu politiku po strani. Od Domovinskog rata prošlo je 25 godina, hrvatski i srpski sportaši veliki su prijatelji. Pogledajte odnos Novaka Đokovića prema Hrvatima, pa čovjek je otvoreno navijao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu i time se hvali na društvenim mrežama.

Hrvatski i srpski vaterpolisti najveći su rivali, ali je nevjerojatno koliko se međusobno poštuju i cijene i ne propuštaju to naglasiti svaki put uoči i nakon derbija. Sandra Perković odlična je prijateljica s Ivanom Španović, brojni hrvatski nogometaši dijele klupske svlačionice sa srpskima i nerazdvojni su, a o rukometašima da i ne govorimo, oni su među prvima bili ti koji su se zalagali za prijateljstvo i dobre odnose.

RUŽNE POSLJEDICE ZVEZDINOG TENKA: Delije se penju na vozilo, dižu tri prsta i pjevaju četničke pjesme

Međutim, tu je politika da odradi svoje i, dakako, zatucani lideri klubova koji iz čista mira dižu spomenike koji evociraju bol i patnju. Tako se netko dovitljiv odlučio staviti ispred beogradske Marakane tenk T-55, inače simbol ratnih razaranja u Hrvatskoj, i prodati priču da on služi kao atrakcija za navijače.

Bio je tenk atrakcija svakako, stotine srpskih navijača shvatile su tu željeznu grdosiju baš onako kako je latentno i zamišljeno, kao provokaciju. Pjevale su se četničke pjesme na njemu, dizala se slika Draže Mihailovića, kitili su se sa šajkačama i brojnim drugim ratnim obilježjima, a s druge strane, što su napravili Hrvati? Spustili se na nižu razinu i odgovorili traktorom, simbolom progona srpskog civilnog stanovništva iz Hrvatske.

Negativne strane

Dakako, mediji su počeli vrištati o provokacijama. O Srbima koji se spremaju za rat i ponose se strojem koji je sijao smrt po bivšoj Jugoslaviji, Hrvatima koji se izruguju s prognanicima i “uzvraćaju još brutalnije”. Uslijedio je novi val huškanja, prozivanja, krenule su reakcije političara i stvaranje dodatnog animoziteta, tako da su se na kraju cijela Europa i ostatak svijeta o tome raspisali. Pitamo vas sad. Želite li stvarno gledati utakmicu Dinama i Zvezde u takvom ozračju?

Prvo, zaboravite uopće pristup stadionu na gostujućim ogledima. Utakmica je to visokog rizika i karata za gostovanje neće biti, niti za Srbe niti za Hrvate. Granični prijelazi će biti pojačani policijom i kontrolirat će se sve, a ako netko baš želi ići raditi probleme u drugu državu, ha, neka ide, ali to može raditi bilo kada, ne mora čekati Dinamo i Zvezdu.

PROVOKACIJE ZVEZDAŠA: Nakon tenka pred Marakanom, igrači sa šajkačama paradirali po gradu u borbenom vozilu

Drugo, što će se dogoditi na utakmicama, na terenu primjerice? Ništa posebno, bit će to najnormalnija utakmica i nadigravanje jer između igrača, ponavljamo, nema niti malo rivalstva, što je logično jer ne nastupaju u istoj ligi, a svako povijesno rivalstvo puknulo je raspadom Jugoslavije. Teško da će se Richmond Boakye i Theophile-Catherine na terenu zakrviti zbog animoziteta Hrvata i Srba, ili netko od “klinaca” rođenih godinama nakon rata iz obje ekipe. Jedino što će morati slušati jest huškanje medija i ružne povike s tribina, ako na njima uopće i bude navijača.

Treće, Dinamo će, a onda i Zvezda s druge strane, jamačno “popiti” kaznu kolosalnih razmjera jer će se na tribinama naći pametnjakovića koji će pozivati na linč Srba, Hrvata ili tko zna kakvu grozotu, a možda osvane i neki grozomoran transparent. Naglasit ćemo, Dinamo je recidivist i može se dogoditi da bude izbačen iz natjecanja, baš kao i Zvezda. To sve im, dakle, ne treba.

Još malo politike

Nadalje, utakmicu Dinama i Zvezde neće pratiti sportski prizvuk već onaj politički. Ne brinite, nema koji političar ne bi iskoristio ovu situaciju za slanje kakvih populističkih poruka ili, još gore, provokacija. Sjajno je to za domaći nogomet koji je ionako stranački izteledirigiran i treba im dati još malo podloge za skupljanje jeftinih bodova kod “antisrpskog” dijela populacije.

LEGENDARNI SRPSKI VATERPOLIST I POLITIČAR O ZVEZDINOM TENKU: ‘Ma kakav rat, kakav skandal… Evo napadnite i mene’

Ako se “antiderbi” Dinama i Zvezde mora dogoditi, neka se dogodi, ždrijeb je to, lutrija, i na njega se ne može utjecati, ali racionalno i razumski gledajući, ne možemo naći niti jedan valjan razlog zbog kojeg bi se netko veselio ovom meču, osim iz sportskog razloga jer, pazite, obje momčadi su ostvarile ogroman uspjeh i igrat će u Ligi prvaka, najelitnijem nogometnom natjecanju. Ako i dođe do sraza za Zvezdom, veselite se činjenici da vam klub igra u Ligi prvaka, a ne činjenici da ćete izvrijeđati Srbina.