Dinamov prolazak u osminu finala EL za Net.hr komentira Branko Strupar (51)

Nogometaši Dinama po drugi put u posljednje tri sezone izborili su nastup u osmini finala Europske lige. Plavi su jučer na Maksimiru u drugoj utakmici šesnaestine finala pobijedili Krasnodar 1:0 i s ukupnih 4:2 prošli dalje. Mislav Oršić je u 31. minuti zabio na asistenciju, u ovoj utakmici sjajnog Kristijana Jakića, koji ga je idealno poslužio u kaznenom prostoru nakon što je puno toga prije u akciji napravio sam.

DINAMO – KRASNODAR 1:0: Veličanstveni Dinamo je u osmini finala natjecanja; Oršić i Jakić junaci uzvrata u Maksimiru

Ugledno društvo

Prvak Hrvatske je u 180 minuta tako pokazao više i bio bolji od bogatijeg ruskog prvoligaša koji spada u gornji dom ruskog nogometa i tako zasluženo stigao među 16 najboljih momčadi Europske lige, među nogometnu elitu poput jednog Manchester Uniteda, Arsenala, Rangersa, Tottenhama, Milana, Rome, Ajaxa, Villarreala… A tu su i ostali nogometni uglednici poput Šahtara, Olympiacosa, Granade, Young Boysa, Slavije Prag, a vreba i iznenađenje Molde, koji je jučer senzacionalno izbacio Kramarićev Hoffenhaim.

The #UEL Round of 16 line-up is complete: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man United

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

🇪🇸 Granada

🇪🇸 Villarreal

🇮🇹 Roma

🇬🇷 Olympiacos

🇮🇹 Milan

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇺🇦 Dynamo Kyiv

🇺🇦 Shakhtar

🇳🇱 Ajax

🇳🇴 Molde

🇨🇭 Young Boys

🇨🇿 Slavia Prague — Squawka News (@SquawkaNews) February 25, 2021

Dinamo je utakmicu protiv Krasnodara započeo u istom sastavu kao i tjedana dana prije u Rusiji u formaciji 4-3-2-1 s Petkovićem kao najisturenijim, te Oršićem i Ivanušecom iza njega. Plavi su, za razliku od ruske utakmice, bili puno pokretniji, kompaktniji i u konačnici bolji u obrani nego li što je to bio slučaj u Krasnodaru. Odigrali su generalno zreliju i mirniju utakmicu, ali nisu bili tako gol učinkoviti. Nisu niti imali toliko prilika i pokušaja na gol kao što je to bio slučaj tjedan dana prije. Nisu, naposljetku, tako niti igrali.

Dobra momčadska igra

Ristovski je odigrao odlično, kao i čitava linija Ristovski – Theophile-Catherine – Lauritsen – Gvardiol. Majer – Jakić – Ademi u potpunosti su nadigrali i osvojili, zagospodarili veznom linijom u odnosu na rusku liniju Gazinski – Cabella – Vilhena kojima se pridodavao, pomagao Ionov u 4-3-3 formaciji.

Wanderson – Claesson u napadu pokušavali su ugroziti Livakovića. U odnosu na Rusiju, Krasnodar je u Zagrebu imao nekoliko promjena a najznačajnije su bile na golu i u napadu. U napadu nije bilo prvog njihovog napadača Berga, a na golu je bio debitant Agkatsev koji je pokazao da je dobar, da može, i bio je siguran. Kod gola on realno nije mogao ništa…

Krasnodar nije bio bez prilika. Imali su ih više nego u Krasnodaru, više su tukli na gol, ali nisu bili precizni. Bivši nogometaš i belgijski reprezentativac Branko Strupar, dobar nogometni poznavatelj, posebno Premiershipa, iznimno je zadovoljan viđenim. Izmrcvaren ozljedama, kao napadač za belgijsku reprezentaciju skupio je samo 17 utakmica i pet pogodaka, za Derby County je odigrao 41 službeni susret i 16 puta zatresao mrežu. Otočki stil nogometa sustavno je uništavao njegovo zdravlje, a on se borio koliko je mogao i zato je njegova karijera, između ostalog, toliko zanimljiva.

No Branko Strupar i s takvom je statistikom u reprezentaciji Belgije ostavio trag u belgijskom nogometu, a nakon toga i zaigrao u Dinamu 13 puta i zabio 7 golova. Odrastao je u Prečkom, a igrao u Španskom. Kao klinac stalno je naganjao loptu na legendarnoj “kockici”, trgao tenisice, da bi s kvartovskih igrališta otišao put Belgije i kasnije Engleske, te napravio karijeru. Strupar je ostao u pamćenju navijačima Dinama po onom derbiju protiv Hajduka na Maksimiru kada je zabio dva gola i odveo Modre na vrh prvenstvene ljestvice.

Rutinski Dinamo

Jučer nakon dvoboja nam se javio i prokomentirao Dinamov rutinski prolaz među šesnaest najboljih momčadi Europske lige.

“Upravo tako, rutinski su odradili Krasnodar. Ozbiljno su shvatili uzvratnu utakmicu, postavili su se domaćinski. Jedino u prvih pola minute Rusi su zaprijetili, bilo je opasno, Ristovski je spašavao mrežu Plavih izbivši loptu. Mislio sam tada bit će gadno sudeći po prvih tridesetak sekundi utakmice. Međutim, nakon toga, Dinamo se konsolidirao i u kasnijem dijelu susretu, dakle gotovo čitavu utakmicu nisam vidio, primijetio da bi Krasnodar mogao nešto napraviti. Jakić je sjajno reagirao kod gola Oršića, presjekao loptu, ispratio, napravio je pritisak, super asistirao. Kad su zabili gol, onda je tek utakmica bila gotova. Dinamo je jednostavno bio dominantniji, znalački je iskoristio iskustvo i znanje”, govori nam Branko Strupar i prelazi na Jakića:

Pogledaj fotogaleriju

‘Imao sam osjećaj da igraju još dva dana da Krasnodar ne bi ugrozio Dinamo’

“Ma Jakić je baš sve napravio u toj akciji za gol. Presjekao je loptu, ispratio akciju, igrači otišao iza leđa, ma baš ono školski… Sve je napravio sam i na kraju odlično dodao Oršiću koji je rutinirano, majstorski zabio. Doduše, i do tog trenutka su Plavi imali više od igre ali nakon toga, voda je u potpunosti, još jače rekao bih krenula na Dinamov mlin. Imao sam osjećaj da igraju još dva dana da Krasnodar ne bi ugrozio Dinamo”.

Svi su bili disciplinirani u igri, kompaktni, kako to voli kazati kad priča o gustoći i pokretljivosti igre naš izbornik Zlatko Dalić. Linije su se pravovremeno pomicale, svi su se branili, stajali iza lopte. U drugom poluvremenu, Krasnodar se sjurio, Plavi su prepustili igru Rusima braneći se i čekajući svoju priliku iz polukontri i kontri. Ivanušec i Oršić bili su opasni u tim situacijama, Petković je opet na sebe navlačio igrače i puštao Oršića da se po lijevom krilu sleti u kazneni prostor i ubacuje ili eventualno tuče po golu. Majer i Ademi odlično su se ubacivali između linija i prijetili Rusima…

Igrali kao momčad

“Baš su igrali kao momčad. Uvijek se kaže da obrana kreće od napada, tako da su svi svoj dio posla napravili, timski su više nego i zasluženo izborili osminu finala. Ali pazite, Krasnodar niti malo nije bezazlen, pustite sad prvu utakmicu. Dinamo se postavio majstorski, dominantno, sve duele je dobivao, ne možete kazati, nikad ne bi rekao da je Krasnodar loš ili da nisu kvalitetni. Ne, ni slučajno… Nego jednostavno, Dinamo je bio bolji. Mene je u obje utakmice, dakle, oduševio taj Dinamov gard. Imali su momčadski gard. Bez obzira tko stoji s druge strane Dinamo je izgradio reputaciju da se postavi, da ima svoj gard, da respektira suparnika ali se ne bolji apsolutno nikog. U Krasnodaru su ih izdominirali i s dobrim rezultatom se vratili. Da, Dinamo ima gard u EL i nema straha, to mi se najviše sviđa. Nema više onog da se podređuje suparniku. Igraju svoje i svaka im čast”, hvali Strupar Dinamovu igru a nama u tom trenutku na pamet, nekako sasvim spontano, pada fraza “zagrebački mangupi”…

‘Respektiraju suparnika ali se ne boje nikog’

“Ma može se to tako nazvati, dečki imaju baš taj bezobrazni domaći štih. Respektiraju suparnika ali se ne boje nikog. Drski su na terenu, svi se bore, svatko igra za momčad i radi svoj posao u igri. I tako je uvijek najljepše, najljepše je treneru a ekipa mu igra dobro i bere plodove toga”.. rekao nam je Branko Strupar.

Dinamu prijete jake momčadi u osmini finala…

“Ma Plavi mogu igrati sa svima njima. Osobno ne bih htio Arsenal i Ajax, taj “AA” dvojac da tako kažem. Ali, mislim da Dinamo može igrati i sa Šahtarom, Realom, Romom, Milanom, s Moldeom koji je od svih nekako najneatraktivniji ali i opasni, vidimo da su izbacili jednog bundesligaša Hoffenhaim. Da mogu birati, ma ne bojim se nikog, kao da sam u njihovoj koži sad ali ne boje se oni nikog. Arsenal i Ajax igraju drugačiji nogomet, ljepši, onako nekako kako igra jedan Man City ali u malo ipak manjem obujmu, dimenziji… Topnici su jaki, po meni su možda i najjači od svih. Ma čekajte da došu dinamovci do polufinala, e onda nam je svejedno”.

‘Bruno ima vic u igri i daje stabilnost Dinamu’

Bruno Petković odigrao je junačku utakmicu u krasnodaru, a jučer se isto borio poput ratnika, puno toga napravio na terenu, dobivao je batina, rušili ga… Zapamtili su Rusi Brunu Petkovića.

“Ma da, rekao sam već da ga ne smijem toliko nahvaliti. Samo da ostane u tom kontinuitetu. Čovječe, pa on je prva špica reprezentacije Hrvatske. Od njega se to doduše i očekuje, ali pokazao je da je majstor na terenu. Pogotovo u ove dvije utakmice pridonio je glatkom prolasku Dinama i više nego zasluženo. No, kao momčad su oni odigrali dobro. Znate, kod napadača nije samo da zabija golove. Naravno, najviše se gledaju golovi ali napadač je pozicija koja je jako zahvalna i aktivna u igri, jer napadač uvijek sudjeluje, doprinosi mirnoći i stabilnosti u momčadi, podvali loptu, ima vic u igri kao što ga Bruno Petković ima, kao i sve navedeno. Bruno ima ideju, zna podvaliti, zna odigrati, ima ideju, zna kad treba zadržati. Puno puta je Dinamo igrao protiv momčadi koje stišću i u tim situacijama upravo je Petko zadržavao loptu i donio stabilnost i mirnoću momčadi, osvježenje. Kad si pod pritiskom, moraš imati jednog takvog igrača, da ne moraš brzopleto ispucavati loptu na tribine. A Bruno to ima i zna točno sve. To je jedna nogometna inteligencija. Nju moraš imati. A još kad zabija, e onda je to kompletno”, zaključio je Branko Strupar.