ZAFRKAVA LI SE ON S NAMA ILI? Ronaldo otkrio što će raditi kada završi s nogometom. I ne, nema šanse da pogodite

Vjerovali ili ne, nogomet mu uopće nije u planu

Jedan od najboljih nogometaša današnjice, Portugalac Cristiano Ronaldo, cijeli svoj život, valjda, ima dobro i detaljno isplaniran i organiziran. Dok mnogi njegovi suigrači odmahuju rukom i prevrću očima kada ih se pita što će biti s njima jednog dana kada završe nogometnu karijeru, Cristiano Ronaldo već dobro zna čime bi se volio baviti.

Nažalost, Ronaldo uskoro puni 35 godina i činjenica je da mu se uskoro bliži kraj igračke karijere. Igrat će on još nekoliko godina, možda i do 40. godine, ako mu to tijelo dozvoli, ali on nimalo ne strahuje od završetka karijere. Na sportskoj konferenciji u Dubaiju govorio je o svojoj budućnosti.

“Nekada su igrači s 30 ili 32 godine završavali karijere, ali danas ljudi igraju i s 40 godina. Nikad dosad nisam imao lošu sezonu, uvijek sam spreman za nove izazove. Igram s ogromnom željom da pobjeđujem. Onog trenutka kad osjetim da tijelo više ne može odgovoriti izazovima na terenu, tada ću se povući”, izjavio je Ronaldo.

Nogomet nije u planu

No, što će raditi kada završi karijeru? Vjerovali ili ne, nogomet mu uopće nije u planu!

“Kada završim igračku karijeru, posvetit ću se studiranju. Volio bih nastaviti sa školovanjem koje sam morao prekinuti. Želim učiti, doći do odgovora i na brojna pitanja koja mi se vrte u glavi”, otkriva Ronaldo.

Ima i nešto još zanimljivije, čak pomalo i nevjerojatno. Naime, Ronaldo veli da bi htio postati glumac. “Još jedna stvar koja me fascinira je film. Volio bih se okušati kao glumac”, kazao je Ronaldo.