ZABORAVLJENI I ČESTO OSPORAVANI VATRENI POSTAO HIT: Vjerojatno ni ne znate kakav je danas, a mogao bi lagano zamijeniti Rakitića

Danas 24-godišnji Rog konačno je pronašao sredinu koja će cijeniti njegove kvalitete

Da, znamo, enormna je gužva u veznom redu hrvatske nogometne reprezentacije i ne govorimo sada samo o kadroviranju za posljednju utakmicu kvalifikacija za Euro protiv Slovačke, već dugoročno gledano. Tu je kapetan Luka Modrić, zatim igrač samo za velike utakmice Ivan Rakitić, potom trenutno vjerojatno najbolji hrvatski veznjak Marcelo Brozović, zatim u sve boljoj formi preporođeni Mateo Kovačić, onda, kako ga već nazivaju, novi lider Nikola Vlašić, pa plemeniti “talijan” Milan Badelj, a u redu već čekaju Nikola Moro, Luka Ivanušec, Lovro Majer, Caktaš, Bistrović, Šunjić i svi su odreda, osim možda Majera, u dobroj formi.

Međutim, silno bismo voljeli vidjeti kako bi u reprezentaciji, sada ili uskoro, izgledao Marko Rog. Bivši igrač Dinama trenutno je na posudbi Cagliariju koji ga na kraju sezone ima pravo otkupiti od Napolija, gdje je Hrvat protratio vrlo važne razvojne dvije godine grijući klupu, odnosno skupljajući nešto sitno iskustva na posudbi u Sevilli.

Neki novi Rog

Danas 24-godišnji Rog konačno je pronašao sredinu koja će cijeniti njegove kvalitete i pravilno ga, i kontinuirano, koristiti. U slučaju da vam je promaklo, Rog je ove sezone uz Radju Nainggolana nositelj igre Cagliarija. I ne samo nositelj igre, već čovjek tu i tamo i zabija. Rezultat? Cagliari je, prvenstveno zbog veznog reda čiju jezgru čine Rog, Radja i Nandez, a onda iz zbog sjajnog vodstva trenera Rolanda Marana, danas na četvrtom, a nakratko je bio na trećem, mjestu Serie A i već se šuška o tome da bi mogli tražiti mjesto u Europi do kraja sezone.

Cagliari u posljednjih 11 utakmica nije doživio poraz, a upisali su čak osam pobjeda i od toga je pet pobjeda stiglo iz posljednjih šest utakmica. U čemu je tajna ovakvog Cagliarija? Trener Maran koristi uglavnom formaciju 4-3-1-2 i tek je jednom odstupio koristivši 3-5-2 protiv Intera, a tu je utakmicu tijesno izgubio s 2:1. Njegova ekipa igra kompaktnu obranu, a opet su vrlo izravni u napadu, a to sve mogu samo zbog izrazito pokretljivog veznog reda. Radja, Rog i Nandez, te zadnji vezni Cigarini, praktički svi igraju box-to-box i ključni su igrači za pressing, koji je temelj Maranove igre.

Rog ključni igrač?

Cagliari je drastično evoluirao pod Maranom. Imaju jasno ideju koja se temelji na pressingu protivničkih igrača zaduženih za povezivanje linija. Ključnu ulogu tu ipak ima Nainggolan, koji uz još jednog suigrača iz vezne linije, uglavnom Cigarinijem, napada protivničke igrače u ranoj fazi izgradnje napada ili ih tijesno markira i time im ubija fluidnost u igri.

Gdje tu u priču upada Rog? Iako defenzivnu odrađuje sjajno, Rog je ipak jedan od najvažnijih igrača u ofenzivi. Maranova ideja je da Cagliari napade gradi kratkim, brzim i preciznim “od noge do noge” dodavanjima i to uglavnom kroz odigravanje trokuta. Napade, kao i u većini klubova s razvijenijim taktikama pokreću igrači zadnje linije, a u slučaju Cagliarija to su bekovi, a oni se moraju savršeno nadopunjavati s veznim igračima, odnosno Rogom i Nandezom, Cigarini je tu osovina koja povezuje linije, ali je njegova uloga prvenstveno da čini trokut s Rogom i Nandezom, odnosno bekovima Pellegrinijem i Cacciatoreom. Geometrijski, Maran u svakom trenutku s visoko podignutim bekovima ima tri trokuta, tri vrlo efikasna trokuta koja na kraju poslužuju Nainggolana, Simeonea ili Joaa Pedra.

Zvijer

Da ne duljimo više. U tom mehanizmu Rog djeluje kao prava zvijer. Rog i Nandez ključni su igrači koji oslobađaju Nainggolana pri defenzivi, što je za Cagliari vrlo važno jer je Beligijanac ove sezone zbog toga prvi asistent kluba, a nerijetko i zabija. No, Rogova i Nandezova pokretljivost i potpuna disciplina pri pozicioniranju, zapravo je segment bez kojeg ova taktika ne bi bila djelotvorna.

Rog danas više nije onakav igrač kakav je bio kada je odlazio iz Dinama. U Dinamu je Rog bio playmaker, dribler, šutirao je, driblao, prodirao s loptom, ali sada je stvar potpuno drugačija. Rog je ukalupljen, postavljen u gabarite s jasnim zadaćama koje iz njega izvlače, u ovom trenutku, gotovo maksimum. Rogov učinak ne valja mjeriti golovima ili asistencijama, nema ih puno tek dva gola, ali valja spomenuti kako u prosjeku ima gotovo 50 dodira s loptom po utakmici, 84 posto točnih dodavanja i čak 89 posto točnih na svojoj polovici te 78 posto na protivničkoj. Precizno dodaje duge lopte, na 86 posto je trenutno, kada su u pitanju driblizi Rog je na 60 posto uspješnosti, a osvaja ukupno 48 posto duela, od toga 46.4 posto na tlu i 57 posto u zraku.

Vrijeme za Vatrene?

Rog je postao izvrstan sistemski igrač i to u vrlo kratkom roku, a gledajući ga u ovakvom Cagliariju ostaje još samo prostora za napredak. No, pitamo se ima li mjesta za ovakvog Roga u reprezentaciji? Kao što smo naveli na početku članka, velika je gužva u veznom redu, ali Rog je trenutno vrlo iskoristiv igrač Zlatku Daliću. Hrvatskoj nedostaje u veznoj liniji okomit box-to-box igrač s dobrom tehnikom i mogućnosti brzog prijenosa lopte. Modrić je tu kralj, bez daljnjeg, ali u, recimo, izostanku Rakitića, a čini se da će ih biti sve više, Rog bi, prema viđenom iz ove sezone, bio savršen izbor i možda, ako smijemo tako daleko ići, nasljednik Ivana Rakitića.