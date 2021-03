S nova tri boda Hajduk je stigao na četvrto mjesto sa 36 bodova

U susretu 26. kola Prve HNL Hajduk je kao domaćin na Poljudu svladao Šibenik sa 1-0 (0-0). Jedini pogodak na utakmici postigao je najbolji strijelac juniorskog prvenstva Marin Ljubičić u 72. minuti.

HAJDUK SLOMIO OTPOR ŠIBENČANA NAKON GRČEVITE BORBE: Tramezzanijev džoker s klupe zabio za veliku pobjedu Bijelih

Mladi Ljubičić je svoj prvi pogodak za prvu momčad Hajduka postigao nadvisivši iskusnog stopera gostiju Schildenfelda te tjemenom u mrežu proslijedivši ubačaj Vuškovića. Hajduk je tako uspio materijalizirati terensku nadmoć koju je imao tijekom čitavog susreta.

“Htio bih se zahvaliti svima koji su me podržavali do sada. Prvih sat vremena igre nije bilo lako. Šibenik nije stvarao nešto šansi, ali nismo ni mi baš. Trener je odlučio uvesti me u igru. Mislim da sam iskoristio to na najbolji mogući način”; rekao je junak hajduka nakon utakmice pa je nekoliko riječi posvetio pogotku.

“Odigrao sam povratnu loptu za Vuškovića, on je napravio lažnjak. Ja sam se našao između dva igrača. Hvala Bogu ove sezone sam ih nekoliko zabio na takav način. Lopta je došla do mene i prebacio sam je preko golmana. Nevjerojatan je ovo osjećaj. Ovo sam sanjao cijeli život, da debitiram za Hajduk na Poljudu u prvenstvu. Žao mi je što nije bilo publike, mislim da bi bilo bolje slavlje”, poručio je ljubičić-