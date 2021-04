ZA SVE NOGOMETNE FANATIKE: Izašla je nogometna enciklopedija pod nazivom ‘555 najvećih nogometnih utakmica 21. stoljeća’

U knjizi autor piše o čuvenim utakmicama koje su se odigrale od početka 2000. do početka pandemije koronavirusa

Nakon skoro više od godinu i pol dana efektivnog rada, prva autorska knjiga Širokobriježanina Roberta Hrkaća “555 najvećih nogometnih utakmica 21. stoljeća” u izdanju Begena konačno je ugledala svjetlo dana.

Zašto 555 utakmica? Ovaj naslov je hommage legendarnoj HRT-ovoj emisiji “Petica”, koja mu je bila jedna od glavnih okidača za stvaranje patološke ljubavi prema nogometnoj igri. Smatra da ovakvo štivo još nije napisano, čak ni na svjetskom tržištu.

20 godina zapisivanja rezultata raznih nogometnih natjecanja, poput Svjetskih i Europskih prvenstava, Lige prvaka, Premier lige, Serie A, La Lige, “El Clasica”, Europske lige / Kup UEFA-e, Copa Americe, napokon je došlo na naplatu.

Godine 2020. svijet je pogodila nezapamćena pandemija. „Covid-19“je zaustavio svijet, cjelokupni sport, uključujući i nogomet. “U trenucima nogometnoga „lockdowna “, odlučio sam se za projekt pod kodnim nazivom „Rolling Stone.“ Po uzoru na izbor legendarnoga američkog časopisa, koji je 2003. kreirao popis od 500 najvećih pjesama svih vremena, odlučio sam sažeti nogometni „Best of the Best“u razdoblju od 1. siječnja 2000. do ožujka 2020. godine: 20 godina, 20 poglavlja, 555 utakmica.”

U 20 poglavlja, uživat ćete čitajući o onim utakmicama koje su se odigrale od 01. siječnja 2000., do početka pandemije koronavirusa, odnosno do sredine ožujka 2020.

Predogovor napisao Anton Samovojska

“Selektirati 555 utakmica, pisati o njima, podsjećati se na trenutke koji su obilježili povijest sporta, bio je gušt, istinski gušt. Kada sam počinjao s radom na “555”, rekao sam si, da će ova knjiga izići u tisak pod jednim jedinim uvjetom. Da predgovor napiše doajen hrvatskog sportskog novinarstva, živuća ‘nogometna enciklopedija’ Anton Samovojska.”

Za ovog mladog autora san je postao stvarnost i Samovojska je zaista napisao predogovor ovaj knjizi.

Suradnici na knjizi su bili i gospoda Boris Latinović, Ivo Čolak, Bernard Jurišić i Leo Miler.

Tuga, tragedija, euforija – sve na jednom mjestu

Dva desetljeća nogometnih emocija, tuge, tragedije, euforije, trilera i horora. Sve se to nalazi na jednom mjestu. Nogometni zaljubljenici će moći evocirati uspomene na čudesnih 20 nogometnih godina.

Ovu knjigu autor je posvetio svim prerano preminulim nogometašima.