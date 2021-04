U ovom trenutku norveški napadač izgleda kao sigurna oklada, no ulog će biti (pre)velik za onoga tko želi na svojoj strani njegove revolvere

Revolveraš bez imena ulazi u gradić na Divljem zapadu. Na jednoj strani gradića živi obitelj Rojo, na drugoj obitelj Baxter koje su već godinama u zavadi. Iako mu nijedna od tih obitelji nije naročito draga, on odlučuje učiniti ono što je najbolje za njega – pokušati izvući što više novca od njih.

“Rojo na jednoj strani grada, Baxteri na drugoj, a ja točno na sredini”, govori Clint Eastwood dok na balkonu saloona smišlja kako bi izigrao sve u svoju korist. Ova kultna scena iz špageti-vesterna Sergija Leonea uvelike podsjeća na ono što se tijekom jučerašnjeg dana događalo na nogometnom Divljem zapadu.

Ovog puta nije redatelj bio majstor špageta, već pizze. Mino Raiola, koji je poznat kao pizza-majstor i vjerojatno najmoćniji nogometni agent današnjice, otišao je u istom danu kod ljutih rivala – Real Madrida i Barcelone – te ih pitao što od njih može očekivati za usluge svog najvrjednijeg igrača Erlinga Haalanda.

Za dolar više

Haaland i revolveraš s početka priče imaju puno toga zajedničkog. Dok Clint Eastwood ekspresno poteže revolver i u nekoliko sekundi “rješava” veći broj protivnika, Haaland na nogometnom terenu zabija kad i kako želi. Norveški napadač nogometaš je kojeg želite imati na svojoj strani, Borussia mu je već odavno postala premala i Raiola to zna. No neće ga biti lako dovesti na svoju stranu.

Kako je izvijestio stručnjak za transfere Fabrizio Romano, Borussija Haalanda neće pustiti za manje od 150 milijuna eura. U ovom je trenutku ta cijena prevelika i za Real i za Barcelonu, bar kako se čini. Pogotovo iznenađuje da je prvo otišao u Kataloniju jer je poznato u kakvoj je Barcelona financijskoj gabuli.

Dobar, loš, zao

Real je, s druge strane, nešto izglednija opcija, no Kraljevski klub ima svojih problema. Riješili su se Cristiana Ronalda i njegove ogromne plaće, no još uvijek nisu riješili statuse Sergija Ramosa i Luke Modrića, bar ne službeno. Da bi uopće pokušali dovesti Haalanda, moraju srezati troškove, što se kapetanu Ramosu sigurno neće svidjeti. Za Modrića se već odavno piše da je spreman podnijeti žrtvu i prihvatiti manji ugovor.

Iako u filmu postoje dvije strane, u ovom Haalandovom slučaju vjerojatno će se otvoriti još bar tri opcije. Raiolin plan polako izlazi na vidjelo, ali samo zato što on želi da svi vide što radi. Očekuje se da će otići u još barem tri najjača svjetska kluba kako bi stigao do ponude koja će njemu i Haalandu najviše odgovarati.

U ovom trenutku norveški napadač izgleda kao sigurna oklada, no ulog će biti (pre)velik za onoga tko želi na svojoj strani njegove revolvere. Njegov agent režirao je povijesni staredown koji će trajati, vjerojatno, sve do kraja ljeta, baš kao što je Leone to napravio na kraju svoje trilogije, u filmu Dobar, loš, zao.