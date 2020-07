XAVI HERNANDEZ IMA KORONAVIRUS: ‘Odlično se osjećam, bit ću u izolaciji dok ne ozdravim’

Nekadašnji odlični španjolski veznjak, a sada trener katarskog Al-Sadda Xavi Hernandez (40) objavio je putem twittera kako je zaražen koronavirusom.

“Prije nekoliko dana sam se slijedom protokola lige testirao na koronavirus i bio pozitivan. Srećom, odlično se osjećam, ali bit ću u izolaciji dok ne ozdravim”, objavio je Xavi.

🚨 [@AlsaddSC] | Xavi Hernandez tests positive for Covid-19.

We wish him a speedy recovery and good health ❤💙 pic.twitter.com/KejZ6lobEY

