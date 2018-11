PRVA REAKCIJA NA VULIĆEVU SMJENU: Javio nam se njegov prijatelj i legenda Hajduka; ‘Žao mi je, ali nešto se događa u svlačionici…’

Razgovarali smo s bivšim igračem Hajduka, veteranom splitskog kluba Antom Zonzijem Ivkovićem

Poznati splitski trener Zoran Vulić smijenjen je s mjesta trenera prve momčadi Hajduka. Vijest je u utorak ujutro objavio klub, a odjeknula je hrvatskim medijskim prostorom i – Poljudom! Pedesetsedmogodišnji stručnjak te nekadašnji igrač i trener Hajduka jutros je pozvan iz ureda predsjednika Huljaja, a razlaz je brzo dogovoren.

Vodio momčad u 11 ligaških i Kup utakmica

Ovo je očekivani epilog nakon loših rezultata, pet utakmica u nizu bez pobjede, a krizi u Splitu se ne nazire kraj. Vulić je tako na klupi Bijelih izdržao samo dva i pol mjeseca. Vodio je momčad u 11 prvenstvenih i Kup utakmica, pri tome je ostvario pet pobjeda, četiri remija i dva poraza.

Sveukupno je Vulić kao trener Bijelih vodio 167 utakmica upisavši 106 pobjeda, 30 remija i 31 poraz. Kontaktirali smo Zorana Vulića da nam prokomentira smjenu, ali nam nije odgovarao na pozive. Stoga smo nazvali njegova prijatelja, veterana Bijelih Antu Ivkovića Zonzija (71.), nekadašnjeg igrača Hajduka iz 60-ih i ranih 70-ih godina.

‘Žao mi je što je Zoran Vulić smijenjen’

Za Bile je Zonzi igrao od 1964. do 1971. (1973. je kao hajdukovac igrao za Toronto Croatiju na posudbi). Dao je ukupno 35 golova za Hajduk i odigrao 233 utakmice. Osvojio je prvenstvo Jugoslavije 1971. i Kup 1967. Zagovornik je filozofije da u Hajduku moraju igrati uglavnom domaći igrači, a poznat je kao žestoki kritičar “rada na Poljudu”.

“Žao mi je što je Zoran Vulić smijenjen, žao mi je zbog njegove smjene zato što su Vulić, Pralija i Carević naši stari igrači. Očito se nešto događa u svlačionici. Rogovi su u vreći u svlačionici. Ne može Vulić u dva i pol mjeseca čuda napraviti. Možda ga je trebalo pustiti do polusezone, da napravi pripreme i na svoj način da formira momčad.

Ovako se uhvatio posla kao hajdukovac kako bi pomogao klubu. Strahovito mi je žao što još jedan naš hajdukovac, bivši igrač, legenda, ne može dovesti to u red. On je kao emotivac, moralan čovjek, kao veliki hajdukovac, prihvatio zov Hajduka i kao takav nije mogao niti htio odbiti poziv. Hajdukovac ne može odbiti Hajduk”, kazao nam je Zonzi Ivković i dodao:

“Morate znati jednu stvar. Tu je dovedeno igrača sa strane koji nemaju veze ni s Hajdukom, niti sa Splitom niti s Dalmacijom. Oni nemaju veze ni sa čime. To je vrlo teško, Hajduk je specifičan klub. Nama trebaju naša domaća djeca, barem 70% moraju biti naši domaći igrači u momčadi. Politika Hajduka nije bila na dobrom putu. Nije tu kriv Vulić niti bilo tko tko će sad doći. Vulić je imao hrabrosti preuzeti momčad u najgorem trenutku i ako su ga već doveli, trebali su ga istrpjeti do polusezone. To bi bilo normalno. Svlačionica nije u redu odavno. Ne možete dovoditi igrače bez kriterija”, kaže Ante Ivković.

Na naše pitanje tko dovodi te igrače o kojima govori, odnosno misli li tu na aktualnu Upravu Hajduka, odgovara:

‘U NO ne može biti petero ljudi iz Zagreba?!’

“Huljaj je tek došao, nije ni on kriv, ne može se ni njega kriviti, niti on sam može išta napraviti. A mi se sad čudimo što se događa. Ovo što je Nadzorni odbor radio prije tri godine, to je užas, to se znalo, ali kad god biste nešto rekli, okarakterizirani ste kao “onaj koji je protiv Hajduka”. U Nadzornom odboru sjedi petero ljudi iz Zagreba?! Neka mi oproste na ovom, ali ne može u NO biti petero ljudi iz Zagreba. Grad Split koji je vlasnik 65% dionica kluba, nema čovjeka u Nadzornom i Upravnom odboru.

Nitko ne reagira na to, niti ‘Naš Hajduk’, niti Torcida. Zbog čega? Pa u Splitu ima dovoljno pametnih ljudi koji bi radili ovaj posao bolje nego ovi sad. Samo u splitskom kampusu ima oko 20.000 studenata, ima profesora, ima valjda nekoga u gradu tko bi bolje radio od ovih koji sad rade, pazite sad ovo, natječaj za Nadzorni odbor?! Pa koje vi to kvalitete imate!”, ljutito nam govori Zonzi i dodaje:

‘Izgleda da je najpošteniji bio onaj Santini’

“Što mene briga što ste vi neki inženjeri, o sportu nemate pojma! Oni se prihvatili toga jer svakome godi biti u Nadzornom odboru Hajduka. Bivši NO i prije oni ljudi koji su davali ostavke, izgleda da je najpošteniji bio onaj Santini.

Poremećeni su kriteriji za sve u i oko kluba. Udruga ‘Naš Hajduk’, može, nema problema. Hoćete voditi klub? Može, gospodo, prodajte svoje stanove, imanje, kupite dionice kluba i vodite ga. Ali na ovakav način kako se to radi, mi to ne razumijemo ili smo ostarjeli. Imam dionicu Hajduka, evo visi mi doma, ali kao takav nemam pravo glasa. A onaj gore u Udruzi ‘Naš Hajduk’ ima. Pa što je ‘Naš Hajduk’ jedan Hajduk, a imamo i drugi Hajduk. Što se to događa ovdje, ljudi moji, neka me izvinu?!”, zaključio je Ante Zonzi Ivković.

Klupu prve momčadi preuzet će Siniša Oreščanin, trener koji je do sada vodio Hajduk II.