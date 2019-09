Odlučili smo provjeriti istinitost navoda o mogućim nasljednicima Nenada Gračana

Ostavka Nenada Gračana na mjesto izbornika mlade hrvatske U-21 reprezentacije glavna je sportska tema u hrvatskim medijima. Odmah se potegla priča oko toga tko bi trebao naslijediti Gračana. Prema pisanju pojedinih hrvatskih medija prvi kandidat za Gračanovog nasljednika je Ognjen Vukojević.

Ista se priča pojavila i u nogometnim kuloarima. Vukojević je nedavno imenovan izbornikom U-20 reprezentacije Hrvatske i dosad je u trenerskoj karijeri odradio tri utakmice. Bivši hrvatski reprezentativac i član stručnog stožera Zlatka Dalića sa SP-a u Rusiji kao izbornik je odradio dvije revijalne utakmice na rođendanskim proslavama Cibalije i ZNS-a te jednu prijateljsku utakmicu u kojoj je hrvatska U-20 remizirala s Francuskom 1:1, pa se i zbog toga spominje kao jedan od kandidata u medijskim spekulacijama.

Prvi kandidat za klupu mladih Vatrenih je Goran Sablić?

Također, pojavila se priča u medijima kako je prvi kandidat za klupu mladih Vatrenih Goran Sablić, bivši trener Splita, Širokog Brijega i Šeriffa, za kojeg mnogi u HNS-u navodno drže da bi on bio dobar izbor…

Odlučili smo provjeriti istinitost ovih navoda. Kontaktirali smo nekoliko dobro upućenih izvora koji su nam kazali sljedeće. Dakle, u HNS-u nisu još raspravljali o nikakvim kandidatima. Svatko ima svog favorita, naravno, ali generalno i trenutno kako stvari stoje, ne postoji niti prvi, niti drugi, kao niti treći “pick”.

‘Nitko nije ponudio Igoru Bišćanu nikakvu izborničku funkciju’

“Ne postoje trenutno niti favoriti, niti smo razgovarali o kandidatima!”, objašnjava nam izvor iz HNS-a i na informaciju da je izbornička klupa mlade reprezentacije ponuđena i Igoru Bišćanu, na što je navodno Damir Mišković na taj prijedlog odmahnuo rukom, govori:

“To nije istina. Nitko nije ponudio Igoru Bišćanu nikakvu izborničku funkciju. To su gluposti”.

Nadalje, potpisnik ovog teksta nedavno je doznao da jedan dužnosnik HNS-a ima, pak, svog kandidata u obliku Tomislava Rukavine. Radi se o izborniku U-17 reprezentacije Hrvatske i bivšem nogometašu koji je na spomenutu funkciju zasjeo u veljači ove godine. Ime Tomislava Rukavine pojavilo se nakon što je Izvršni odbor HNS-a odbacio prijedlog samo formalnog predsjednika HNS-a Davora Šukera da Nenada Gračana zamjeni trener Lokomotive Goran Tomić.

IO odbio Šukera i Gorana Tomića

Nakon što je poprilično bahati prijedlog ili, bolje rečeno, bahata samovolja Davora Šukera da se s funkcije U-21 izbornika smijeni Nenad Gračan i na njegovo mjesto postavi Tomića glatko odbijena od strane IO Saveza u drugoj polovici kolvoza, što bi mogao biti znak da se Šukeru u HNS-u na mjestu predsjednika ne piše dobro, Gračan je dobio još jednu šansu, ali ju je jučer na Šubićevcu prokockao i u razgovoru s izvršnim direktorom HNS-a Marijanom Kustićem, ključnim operativcem Saveza, zaključio je kako je ostavka najbolje rješenje i ponudio ju, nakon čega je ista i prihvaćena. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘Nije dobro da jedan čovjek o svemu odlučuje’

“Nije dobro da jedan čovjek o svemu odlučuje, nitko nije perfektan naravno, ali mislim da više nas kad svi radimo kao jedan, svi zajedno radimo na boljitku nečega, u ovom slučaju hrvatskog nogometa, jednostavno svi vidimo bolje, više i odlučit ćemo bolje o budućnosti hrvatskog nogometa. Tako ja to vidim. A ne da tamo bude odluka ili budu odluke samo jednog čovjeka. Jednog, dva ili pet ljudi…

Ne bih htio da sad ispadne da je to bio neki okidač ili bunt prema Šukeru kako vi novinari to volite istaknuti, ali jednostavno ako IO, zajedno s predsjednikom, je prije prvenstva odlučio da Nenad Gračan bude izbornik U-21 Hrvatske onda mislim, iako smo se složili da mu damo ugovor, da to odradi do kraja, onda bi bilo u redu da dobije ugovor. A onda, hoće li on to dobro odraditi ili ne, budemo vidjeli. Dat će mu se jedan ciklus. Ukoliko ne zadovolji, svi ćemo zajedno sjesti, vidjeti koji su drugi kandidati, koja su rješenja, imamo li bolji ili gori izbor.

‘Dogovor je dogovor, odluka je odluka’

Pa, nitko nije lud da, ako netko ne zadovolji uvjete ili ako ne zadovolji uvjete ono što smo mi svi planirali i zajednički odlučili, zajednički, nitko nije lud da ne nađe nekog boljeg ili da promijeni ovog ili onog. No, definitivno ne na način na koji se to htjelo napraviti, mislimo ili probalo. To je jedina stvar, ne radi se tu o nikakvoj pobuni protiv Šukera. Ja to gledam na način da se to moglo puno bolje i elegantnije napraviti. Ali, opet ponavljam, ako je dogovor bio takav kakav je, da se Gračanu da novi ugovor, onda ga se mora ispoštovati. Dogovor je dogovor, odluka je odluka, one se moraju poštovati jer, u protivnom, ne poštujemo onda niti sami sebe”, kazao nam je u razgovoru 25. kolovoza predsjednik HNK Rijeka i dopredsjednik HNS-a Damir Mišković o čemu više možete pročitati – OVDJE.

Za bilo kakve zaključke je apsolutno prerano

Zaključak je sljedeći. Imena koja su se pojavila u hrvatskim medijima i nogometnim kuloarima samo su sfera spekulacija, ali ne tvrdimo kako netko od navedenih zaista i neće postati izbornikom. Za bilo kakve zaključke je apsolutno prerano, prvo se treba obaviti razgovor i raspraviti o kandidatima, nakon toga se trebaju obaviti razgovori s kandidatima, vidjeti kakvie su njihove vizije, planovi, razmišljanja, a kandidata na kraju kao izbornika treba odlučiti i potvrditi IO HNS-a. Zato su u Kući hrvatskog nogometa i uzelu svojevrsni time-out od desetak dana kako bi se rekupirali i vidjeli koji su kandidati najbolji, odnosno kako bi se napravilo sve potrebno za donijeti najbolju i najispravniju odluku.

Vrijedi spomenuti kako je u srijedu Izvršni odbor Hrvatskoga nogometnoga saveza prihvatio ostavku Nenada Gračana koji tako i službeno nije više izbornik mlade U-21 reprezentacije.