Trener Hajduka rekao je da će ključni biti kompaktnost Hajduka i agresija

Hajduk je pred svojim najvećim izazovom ove sezone. U 3. pretkolu Europske lige splitski će se klub susresti s turskim velikanom Galatasarayem.

Uoči susreta s izrazito teškim protivnicima oglasio se trener Hajduka Hari Vukas.

“Atmosfera je odlična. To su takve utakmice gdje nema dodatnih motiva. Momci su spremni, jedva čekaju da istrče na teren. Važna utakmica, za nas i za njih. Jedna utakmica, ulog je velik, nema popravnog. Očekujem da će moji momci biti pravi i da će istrčati na pravi način te se suprotstaviti velikom protivniku”, rekao je Vukas pa dodao:

“Dolazak na ovaj stadion budi posebne emocije. Tu smo proveli gotovo godinu dana i vidjeli veličinu kluba. Moje misli su sada uz moj klub i moj grad. Napravit ćemo sve da razveselimo navijače Hajduka i sve nas skupa.”

‘Nedostajat će publika’

Trener Hajduka pričao je i o Galatasarayevim slabijim stranama

“Naravno da imaju. Sve ekipe na svijetu imaju slabe strane, tako i Galatasaray. Neću reći koje su to stvari, ali mi smo to vidjeli, kao i kvalitetu koju posjeduju. Najvažnije je da budemo kompaktni, agresivni i da budemo hrabri prema naprijed. Puno će im nedostajati publika, to je olakšajavuća okolnost za nas”, zaključio je Vukas.

Hajduku će sutra trebati sva pomoć koju mogu dobiti jer Galatasaray je izgledao vrhunski u svojoj prošloj europskoj utakmici. Kako će to sve izgledati sutra, možete pratiti na portalu Net.hr od 20 sati.