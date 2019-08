VRUĆA PRIČA DINAMOVIH PRIPREMA: Petev progovorio o dvojcu sa svoje crne liste

Trener Dinama Ivajlo Petev progovorio je o dvojcu s ‘crne liste’, Čileancu Junioru Fernandesu i ‘dragulju’ modre svlačionice Anti Ćoriću.

Bugarski strateg je u razgovoru za Sportske novosti izjavio kako je zadovoljan što se na pripremama u Sloveniji napravilo posljednjih dana. Igrači zasad ispunjavaju njegove zamisli. Stoga, nema razloga da Petev bude nezadovoljan.

“U očima igrača vidim motivaciju i želju, sada to samo treba prikazivati u kontinuitetu”, izjavio je Petev i osvrnuo se na dvojac o kojem se najviše priča. Ćorić i Fernades vruća su priča priprema, obojica momci s “crne liste” trenera Peteva, ali i obojica igrači koji bi u Sloveniji mogli doživjeti preporod.

Fernandes se primio posla

Fernandes se, po povratku iz Turske u Zagreb, odmah primio posla. Nogometaš koji se nije slagao s Petevom, kojeg je Petev na kraju krajeva bio potjerao iz kluba i poslao na posudbu u Alanyaspor.

Pribojavali su se sredinom svibnja u upravi Dinama kako bi njegov povratak mogao napraviti probleme Petevu u svlačionici. Ako se uzme u obzir na koji način se oprostio od kluba i Peteva, izgledalo je da je za modre bolje da Alanyaspor otkupi Fernandesov ugovor jer postoji mogućnost novih problema s Čileancem u svlačionici, koji ima karakter više nekog Brazilca “kojem se ponekad baš i ne da trenirati” nego Čileanca.

Zarađuje ogromnih 900 000 eura godišnje

Fernandesu je ostala još godina dana do isteka ugovora, a kako zarađuje ogromnih 900 000 eura godišnje, njemu i nije neki imperativ igranje. Može godinu odraditi i sjedeći na tribinama i uzeti novac. No, njegov povratak iznjedrio je drugačiju priču. Junior radi na trenizima odlično, po ovome što se može vidjeti, stvarno je motiviran, raspoložen, vrijedan… Primijetio je to i Petev.

“Jako me to veseli i bit ću najsretniji ako on popravi ono što je promašio prošle sezone. Neka samo tako nastavi”, kazao je Petev.

Znamo da kod njega problem nikada nije bila kvaliteta, već način na koji ju je manifestirao. Odnosno, rijetko je ponavljao te iznimne partije. Može li sad to raditi u kontinuitetu?

Ante Ćorić dobio na leđa broj 10

“E, to je sad na njemu, on to mora riješiti sam sa sobom, samo tako svi – i on, i momčad, i ja kao trener, možemo dobiti što želimo. Na to vam pitanje dakle jedino on može odgovoriti, kažem, meni će biti drago ako je promijenio neke stvari”.

Ante Ćorić dobio je na leđa broj 10? Znači li to da se pomirio s trenerom, da kreću od nule?

“Pomirio? Pa nisam se ja ni s kim posvađao. Ja sam trener, oni su igrači, to je tako”, daje do znanja Petev kao da čisti ruke od toga. Jer, bilo je nesuglasica, zategnutih odnosa.

“Nadam se da je i Ante malo sazrio, odrastao, ja od njega očekujem maksimum, računam s njim, naravno. Svaki igrač koji je u kadru mora preuzimati svoju odgovornost. Nema popusta ni za koga.

Je li, kao što je najavio, porazgovarao s “problematičnim trojcem” – Sammirom, Ćorićem i Fernandesom?

“Nisam još, razgovarat ću, ima vremena. A i inače sam više pobornik pričanja na terenu, bitno je što tamo neko govori, tamo se sve vidi i nema varanja”, dao je do znanja Petev.