Hrvatski nogometni reprezentativac Šime Vrsaljko, koji je zaražen koronavirusom, razvio je antitijela prije nekoliko mjeseci, objavio je u ponedjeljak Atletico Madrid. To što Vrsaljko ima antitijela moglo bi značiti da se već ranije bio zarazio i prebolio Covid-19, ili da je generirao antitijela nakon kontakta sa zaraženom osobom.

Klub je također objavio da je zaražen i argentinski napadač Angel Correa. Obojica su bez simptoma i završnicu Lige prvaka pratit će iz kućne samoizolacije. Nakon što je Vrsaljko bio pozitivan, testirani su članovi obitelji u njegovoj kući te su bili negativni na koronavirus.

No dobre su vijesti da je s Vrsaljkom sve u redu, a on je i objavio video iz svog doma na kojem se to vidi. Na svom je Instagramu Vrsaljko trenirao kao da je na sto posto spremnosti, vozio je sobni bicikl uz natpis “dan po dan”, aludirajući da mora čekati da se testovi na koronavirus pokažu negativnima. Pogledajte video:

Danas Leipzig

Nogometaši Atletica u utorak su otputovali u Lisabon gdje će u večeras odigrati četvrtfinalnu utakmicu Lige prvaka protiv njemačkog Leipziga. Pobjednik tog dvoboja u polufinalu ide na PSG.

Vrsaljko nije konkurirao za odlazak u Lisabon, jer je 21. svibnja obavio lakši operacijski zahvat na ranije ozlijeđenom koljenu, a nakon toga nije trenirao s momčadi. No, izostanak Angela Corree, najboljeg driblera Atletica, bit će veliki gubitak za momčad Diega Simeonea.

“Moram reći da se dobro osjećam, stvarno, nemam nikakve simptome. Jedino što su mi parametri (tijekom testiranja) nešto malo više iznad normalnog i samim time moram biti u izolaciji dok ne budem negativan na idući test, koji može biti kroz koji dan”, rekao je Vrsaljko u videu kojeg je objavio na Instagramu u ponedjeljak.