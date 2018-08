VRSALJKO IZAZVAO LUDNICU U MILANU: Talijani ga dočekali poput prave zvijezde; pogledajte ‘Šimemaniju’

Foto: Screenshot: You Tube

Autor: Sportski.net 10:10 01.08.2018

Vrsaljko je u nogometnom Milanu dočekan kao prava zvijezda

Srebrni Vatreni sa SP-a Šime Vrsaljko sinoć je poslije 23 sata sletio iz Frankfurta na milanski aerodrom Malpensu, javljaju talijanski mediji. Čim je prošao kontrolu nakon slijetanja, Vrsaljka su okružili mikrofoni, mobiteli, kamere i reflektori talijanskih medija. Nastala je prava gužva, navijači su mu skandirali: “Šime ole, ole”…

Da, Vrsaljko je u Milanu dočekan kao prava zvijezda. Novinari i snimatelji u stopu su ga pratili sve do izlaska iz aerodromske zgrade i obasipali ga pitanjima, svi su htjeli doći do njega. Vidljivo umoran Vrsaljko probijao se kroz gužvu do automobila, odšutio je i na sva pitanja, osim na ono je li sretan što se vratio u Italiju…

“Da, sretan sam zbog povratka”, procijedio je Vrsaljko i požurio do automobila koji ga je čekao da ga odveze na počinak prije današnjeg dana, koji će mu nakon što odradi liječnički pregled i potpiše ugovor, biti prvi kao igraču Intera.

Nerazzuri će za jednogodišnju posudbu Atleticu isplatiti 6,5 milijuna eura, a za otkup ugovora koji je hrvatski reprezentativac s Atleticom potpisao do ljeta 2022. godine, Inter će platiti još 17,5 milijuna eura.

Vrsaljko je već ranije igrao u Serie A. Naime, 2013. godine iz Dinama je prešao u Genou, gdje je proveo jednu sezonu, nakon čega je od 2014. do 2016. bio igrač Sassuola. U ljeto 2016. Vrsaljko je prešao u Atletico za 16 milijuna eura…

Hrvatski reprezentativac u Interu se tako pridružuje svojim kolegama, aktualnim svjetskim doprvacima iz Rusije, Ivanu Perišiću i Marcelu Brozoviću. Luka Modrić, kapetan Vatrenih, također je na meti Intera.