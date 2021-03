VRSALJKO I KOVAČIĆ POKUŠALI OBJASNITI KATASTROFU PROTIV SLOVENIJE: ‘Ne, ovo nije stvar taktike, evo o čemu se radi…’

Momčad je, činjenica je, igrala sporo, bezvoljno i bez ideje

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je poraz na otvaranu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru i to protiv Slovenije na njihovu terenu. Momčad Matjaža Keka slavila je s 1:0, ali gore od toga bilo je samo blijedo i neuvjerljivo izdanje Hrvatske za koje se i dalje traži objašnjenje.

Jedno takvo, objašnjenje, pokušali su dati Šime Vrsaljko i Mateo Kovačić koji su se u četvrtak pojavili na konferenciji za medije u Opatiji. Otvorio je Vrsaljko koji se nakon više od dvije godine vratio u momčad.

“Da mi je netko rekao na SP-a da dvije i pol godine neću igrati za reprezentaciju rekao bih mu da je lud. Ništa se previše nije promijenilo iako je došlo dosta mladih igrača. Oni su se brzo prilagodili na atmosferu u reprezentaciji i mi nastojimo uvijek ići istim putem. Rezultat je taj koji kreira atmosferu i morat ćemo uložiti veliki napor da se vratimo na tračnice na kojima smo bili”, rekao je Vrsaljko.

Momčad je, činjenica je, igrala sporo, bezvoljno i bez ideje. Šanse se nisu stvarale, nije bilo nikakvih spekatkularnih akcija niti kombinacija i sve u svemu jako je loš dojam. Vrsaljko veli da nije do taktike već do nekih drugih stvari.

“Sve momčadi su taktički dobre i znaju se braniti. Ako želimo napraviti rezultat i ugroziti momčadi koje se brane s jedanaest igrača moramo riskirati, a mi to možemo. Razgovarali smo međusobno i s izbornikom o tome što je bilo protiv Slovenije. Nije to stvar taktike ili tehničke izvedbe, nego su ti neki drugi faktori koje mi među nama znamo i koje ćemo ispraviti. Nemamo više pravo na loš rezultat, ali dug je još put do kraja kvalifikacija”, rekao je Vrsaljko.

‘Krivi smo mi’

I Kovačić se slaže s tim da nije bila u pitanju taktika i na koncu priznaje da su za rezultat krivi oni sami.

“Nije bio problem u taktičkom planu. Ušli smo jako dobro u utakmicu i pali nakon gola. Ne bih ja krivio taj romb nego naš pristup. Mi smo bolja ekipa od Slovenije, ali to nismo pokazali. Nije kriva taktika nego mi koji nismo bili na sto posto. Fali nam malo zajedničkog treninga jer smo se okupili u ponedjeljak i igrali u srijedu, ali tako je bilo i Slovencima. Ne možemo se na to izvlačiti iako bi sigurno bilo bolje da smo imali više vremena. Krivi smo samo mi”, rekao je Mateo Kovačić.

Kaže i kako se ovo sve još da popraviti u utakmicama s Ciprom i Maltom.

“Često smo bili u ovakvim situacijama kad ne krenemo dobro. Imamo dosta vremena ovo ispraviti, ali trebamo šest bodova iz sljedeće dvije utakmice. Ne može u nogometu sve ići bajno. Po nas je krenulo loše, ali siguran sam da ćemo uz našu kvalitetu to ispraviti. Trebat će nam puno strpljenja protiv Cipra, a to nismo imali protiv Slovenaca kad smo ušli u paniku nakon što smo primili prvi gol. Morat ćemo biti okomitiji, a na kružiti previše kao jučer. Bitno je da imamo široku klupu jer će nam u ovakvom rasporedu trebati svi igrači”, zaključio je Kovačić.