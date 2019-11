VRLO RUŽNA GESTA RAKITIĆA, MESSIJA I DRUŠTVA: Ono što su napravili Česima nakon debakla zaista je poražavajuće

Vratar češke ekipe nakon utakmice otkrio da su se igrači Barcelone vrlo ružno ponijeli

Nogometaši praške Slavije osvojili su veliki bod na gostovanju u Barceloni odigravši 0-0 na Camp Nou u dvoboju 4. kola u skupini F Lige prvaka, dok je RB Leipzig sa 2-0 slavio na gostovanju kod Zenita u St. Peterburgu. Junak remija bez golova na Camp Nou bio je češki vratar Ondrej Kolar koji je zaustavio svih šest udaraca u okvir vrata, dok je njegov kolega na suprotnoj strani Nijemac Marc-Andre ter Stegen ostao bez posla.

A baš je vratar češke ekipe nakon utakmice otkrio da su se igrači Barcelone vrlo ružno ponijeli prema njima poslije susreta. Naime, igrači katalonskog diva odmah su nakon sučeva zvižduka napustili travnjak bez da su se pozdravili sa igračima Slavije.

“Messi i gotovo svi igrači samo su otišli. Većina se nije ni rukovala s nama. Bilo je tužno. Bili smo jako sretni i uzbuđeni što ćemo igrati protiv Barcelone na Camp Nouu, protiv tako velikih igrača. Htjeli smo razmijeniti dresove s njima nakon utakmice, ali oni se nisu lijepo ponijeli prema nama”, ispričao je Kolar za iDenes.cz.

Netko je ipak čestitao

Međutim, jedan je igrač prišao Česima i čestitao im na sjajnoj utakmici, a to je bio njemački vratar Marc-Andre ter Stegen.

“Marc Andre ter Stegen me sačekao u tunelu. Zaustavio me i rekao da već dugo vremena nije vidio da netko tako dobro brani i da je stvarno uživao u tome. Čuti takve pohvale od tako dobrog vratara. Naježio sam se. Bilo je to nevjerojatno iskustvo”, otkrio je češki vratar.

Barcelona je vodeća na ljestvici skupine F sa osam bodova. Po četiri boda imaju Inter i Borussia Dortmund uz utakmicu manje. Slavia je četvrta sa dva boda.