VRATAR BORUSSIJE OTVORENO O PROBLEMIMA SA MENTALNIM ZDRAVLJEM: ‘Za mene to nije tabu’

Prvi vratar dortmundske Borussije otvoreno je razgovarao o mentalnom zdravlju i svojoj karijeri

Roman Burki je trenutno švicarski reprezentativac i prvi vratar Borussije Dortmund, ali sam priznaje da je u jednom trenutku bio blizu da odustane od nogometne karjere. U konačnici, spasio ga je otac, kada ga je ohrabrio nakon što nije prošao probu u švicarskom klubu Thunu.

“Bojao sam se da neću uspjeti. Bio sam razočaran jer nisam uspio u jednom klubu i bio sam nesiguran. Ali onda sam došao u Young Boys, veći klub od Thuna, i bio sam jako loše, razočaran u sebe, stalno sam stavljao ogroman pritisak na sebe”, rekao je Burki za Bundesligu o problemima sa početka karijere.

“Moj otac me natjerao da odem na probu – to mi je u konačnici spasilo karijeru”, rekao je Burki, koji od svoje 16 godine pa sve do danas radi sa psihologom koji mu pomaže oko stresa.

‘Počeo sam odlaziti na terapiju sa 16’

“Za mene to nije tabu. Počeo sam odlaziti na terapiju kada sam imao 16, kada nisam znao gotovo ništa o tome, ali sam mislio – ne može mi naškoditi.”, dodao je Švicarac.

“Nije lako nekoga upoznati dovoljno da se osjećate sigurno i onda im se otvoriti o svemu, ali sve što pomaže u tom aspektu bi trebalo i ostalim igračima biti na raspolaganju. Svi želimo biti konzistentni, ja sam koristio psihologa od malih nogu i pomogao mi je”, zaključio je vratar Borussije Dortmund.