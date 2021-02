Komentar: U Dinamu i dalje, očito, vlada onaj stav “lako ćemo u HNL-u”, koji je realno mogao prolaziti proteklih nekoliko sezona, ali s Bjelicom na klupi Osijeka, to baš neće ići. On je dobro upoznat s mentalitetom Dinama i njegovih igrača zna dobro kako funkcioniraju, što se moglo vidjeti i koncem prošle godine kada ih je nadigrao s 2:0 u Gradskom vrtu. Također, još uvijek ostaje jak dojam da Dinamo silno podcjenjuje ligu u kojoj se natječe, a to bi im se baš ove sezone moglo obiti o glavu

Premda će se mnogi složiti kako je najzanimljivija sezona Prve HNL bila ona u kojoj je Rijeka 2017. godine detroniziala Dinamo i uzela dvostruku krunu, mi ćemo reći kako bi ova sezona lako mogla biti najneizvjesnija, a samim time onda je i najzanimljivija u novijoj povijesti Prve HNL. Premda još nije niti blizu svom vrhuncu, a kamoli kraju, sezona 2020./2021. već je sada pobudila golemi interes kod većine i to ponajprije zato što se, u ovom trenutku ne može sa sigurnošću reći tko će osvojiti naslov, tko će ispasti iz lige i tko će ostati u onoj sigurnoj, ali gotovo pa beznačajnoj zoni.

U gornjem domu Dinamo, Osijek, Rijeka i Gorica možda ne gotovo ravnopravnu, ali veoma uzbudljivu, bitku za naslov, u donjem domu Istra, Lokomotiva i Varaždin cirkuliraju u zoni ispadanja, a simpatičnu situaciju imamo i u sredini ljestvice gdje su Slaven Belupo i Hajduk, kako sada stvari stoje, zamijenili uloge. Koprivničani su sada postali momčad koja se prikrada vodećoj petorci, a Hajduk je trenutno onaj klub koji garantirano neće ispasti, a gotovo sigurno neće biti među onima koji će izboriti Europu, osim ako se nešto drastično ne promijeni u skorašnjem vremenu. Podsjećamo, od ove sezone samo prva tri kluba idu u Europu, vodeći u kvalifikacije za Ligu prvaka, a drugo i treće plasirani u Konferenciju pa tako je zapravo i nevažno na kojem mjestu završe oni od četvrtog do devetog mjesta.

Zapanjujuć rezultat

Vratimo se na temu. Dakle, ove sezone za triler u Prvoj HNL pobrinuo se Osijek. Nije se činilo da će tako biti početkom sezone, kada je momčad još pod vodstvom Ivice Kuleševića, nanizala previše loših rezultata, ali sve se promijenilo dolaskom ponajboljeg hrvatskog trenera, Nenada Bjelice, u Gradski vrt. Bjelica je, nažalost, stigao prekasno i nije stigao posložiti momčad za okršaj s Baselom u kvalifikacijama za Europa ligu, ali čini se sada kako je ispadanje iz EL bila možda i najbolja stvar koja im se mogla dogoditi.

Bjelica je odmah po ispadanju od Švicaraca kazao kako se sada odmah okreću domaćem prvenstvu i Kupu, što su i napravili, dok se njegova glavna konkurencija, Dinamo i Rijeka morala boriti na trima poljima, u Prvoj HNL, Europa ligi i Kupu. Bjelica je vrlo brzo, pragmatično i sistematski posložio kockice u klubu i rezultat je bio zapanjujuć.

Brojke govore sve

Da skratimo priču i ne davimo previše s brojkama, otkako je početkom rujna preuzeo klupu Osijeka, odmah je u prvih pet utakmica nanizao pobjede protiv Rijeke i Gorice kod kuće, zatim i Varaždina, Šibenika i Belupa u gostima, a da pritom u gostima nije primio niti jedan gol. Pa spomenimo sada usput kako je Osijek momčad s najmanje primljenih golova do sada, odnosno u 19 utakmica primili su samo 15 golova.

Nadalje, vrlo je zanimljiv detalj kako su od dolaska Bjelice, dakle u posljednjih 15 kola osvojili su čak 41 bod, a sada imaju 42 boda i izjednačeni su s Dinamom na vrhu ljestvice Prve HNL. Dinamo je u periodu od dolaska Bjelice osvojio 11 bodova manje, dakle u golemom su zaostatku, a o ostalima da i ne pričamo.

Može li srušiti Dinamo?

I sada dolazimo do sasvim legitimnog pitanja i pitanja koje kroz glavu prolazi svim navijačima i poklonicima Prve HNL. Može li Nenad Bjelica s Osijekom srušiti svoj bivši klub i napraviti apsolutnu senzaciju u Prvoj HNL?

Nećemo se baviti sportskom prognozom, niti tvrditi ovako instinktivno da hoće, već ćemo navesti nekoliko faktora zbog kojih bi mu put do naslova trebao biti itekako olakšan. Kažu eto, da je vrag u detaljima, pa ćemo izdvojiti nekoliko koji itekako idu u prilog Osijeku Prvenstveno, kod Osijeka se već samim pristupom igrača na terenu i intenzitetom kojim Bjelica priprema i vodi same utakmice vidi golemi voljni moment, motiv i golema ambicija. Kako momčadi koja već godinama stagnira i ne može se približiti vrhu, tako i kod samog Bjelice koji vjerojatno, na neki način, želi dokazati da je najbolji u svom poslu i da može srušiti najjači klub lige.

Lak raspored Osijeka, težak Dinama

Isto tako, Osijek ima potpuni fokus na HNL-u, ne igra Europu i nije ju jesenas igrao pa im igrači nisu istrošeni i misli su im usmjerene samo kad prvom mjestu. Osijek, istina, nema širinu klupe kao Dinamo, da budemo jasni nema je nitko u HNL-u, ali kako su se na Gradskom vrtu riješili korone, jer imali su je gotovo svi, kako nemaju problema s ozljedama i malo su osnažili roster u zimskom roku, vjerojatno neće imati problema s igranjem jedne utakmice svakih šest ili sedam dana.

S druge strane, Dinamu uskoro kreće Europa. Igraju prvo dvomeč s Krasnodarom, u kojem imaju vrlo realne šanse za prolazak, a ako prođu onda će tek Zoran Mamić i njegovi igrači biti u potpunosti fokusirani na Europa ligu i vjerojatno će utakmice Prve HNL igrati ovako kako su ih do sada igrali, s manje interesa i intenziteta. Utakmice Europa lige uzet će puno energije igračima Dinama, kako zbog putovanja tako i zbog same pripreme i maksimalnog napora pri izvedbi pa se vrlo lako može očekivati da će u HNL-u biti još pokoja utakmica u kojoj će Dinamo prosuti bodove, pogotovo protiv ovih “slabijih” poput Šibenika u 18. kolu.

Prvenstva se osvajaju na malim utakmicama

U Dinamu i dalje, očito, vlada onaj stav “lako ćemo u HNL-u”, koji je realno mogao prolaziti proteklih nekoliko sezona, ali s Bjelicom na klupi Osijeka, to baš neće ići. On je dobro upoznat s mentalitetom Dinama i njegovih igrača zna dobro kako funkcioniraju, što se moglo vidjeti i koncem prošle godine kada ih je nadigrao s 2:0 u Gradskom vrtu. Također, još uvijek ostaje jak dojam da Dinamo silno podcjenjuje ligu u kojoj se natječe, a to bi im se baš ove sezone moglo obiti o glavu. Zahvaljujući Bjelici.

E sada, Bjelici se negdje očito urezala ona izreka da se “prvenstva osvajaju na ‘malim’ utakmicama” jer ove sezone Osijek je razbio baš sve, uvjetno rečeno, “slabije” protivnike. Dok je konkurencija lomila zube upravo na Šibeniku, Varaždinu, Istri, Lokomotivi, Slavenu, Bjelica im je svima oduzimao po tri boda i očito s takvom praksom kani nastaviti i do kraja sezone. Dok u Dinamu očito ne gledaju kroz tu prizmu jer su do sada bodove poklonili Slavenu, Šibeniku, Rijeci dva puta, Lokomotivi i upravo Osijeku, dok ih još, vjerojatno, nisu smatrali ozbiljnom konkurencijom.

Može održati status quo?

Isto tako jedan od faktora koji idu Bjelici u korist jest taj da momčad Nenada Bjelice u kontinuitetu igra kvalitetno. Kompaktni su, čvrsti u obrani, igraju dobar tranzicijski i kontraški nogomet, osjeća se jako dobra vibra na relaciji trener – igrači – uprava, moral je na visokoj razini, dakle, nema nezadovoljnih i to je, de facto, formula za uspjeh.

Ono što također može pogodovati Bjelici jest činjenica da se dojučerašnji jaki konkurenti za naslov, Rijeka i Gorica, nalaze u nepovoljnoj situaciji. Obje momčadi imaju tanak roster, obje momčadi su prošle kroz rezultatske krize, Gorica je mijenjala cijelu operativu, dakle trenera i sportskog direktora, koji su ih doveli upravo tu gdje jesu. A realno, obje momčadi već sada zaostaju previše za vodećima, Gorica ima devet, a Rijeka čak 16 bodova zaostatka, ali imaju Riječani i četiri utakmice manje. No, te će utakmice morati odrađivati u proljetnom dijelu i to znači da će biti trenutaka kada će možda igrati i po tri utakmice u malo više od tjedan dana, a to bi moglo biti izuzetno naporno.

Dakle i Rijeka i Gorica, koja se pod novim trenerom Sinišom Oreščaninom, još mora konsolidirati i vratiti, realno nisu konkurenti, ali to su momčadi koje imaju najveće šanse otkinuti bodove Dinamu i Osijeku, a samim time su jedan od presudnih faktora. I Mamić i Bjelica ove sezone imali su problema s Rijekom i Goricom, ali Bjelica si, kao što smo kazali, polako osigurava lakši put do naslova time što ne gubi bodove protiv “slabijih”, pa sve i da izgubi od konkurenata, a to je dosad napravio samo protiv Gorice, imat će dovoljno za održati status quo.

Voljni moment, motivacija i faktor sreće

Ono što bi svakako moglo biti presudno, jest činjenica da je Bjelica strahovito dobar psiholog i što je sposoban održati momčad na istoj razini kada je u pitanju motivacija i voljni moment, kroz cijelu sezonu. Momčad mu se tu i tamo rezultatski provuče, odigra loše i neuvjerljivo, ali s Bjelicom, izgleda, mogu ono što godinama prije s ostalim trenerima nisu mogli, a to je “na mišiće” i na čistu upornost uzeti bodove čak i kada ne ide.

Možda i jesu odigrali previše utakmica u kojima su slavili s minimalnim rezultatom, možda i ne zabijaju puno golova, možda, kao što neki kažu, imaju i puno sreće. Ali to je također dio sporta, iako je riječ o čistoj metafizici, faktor sreće presudan je u sportu. Imali su ga na svojoj strani i hrvatski reprezentativci u Rusiji, imao ga je i Liverpool prošle sezone u Premierligi, ima ga u konačnici i AC Milan ove sezone u Serie A…

Mentalitet pobjednika i glad

Isto tako, polako se u Osijeku gradi i mentalitet pobjednika. Bjelica im je uspio prenijeti onu svoju glad za uspjehom i trofejima, štoviše, uspio je to prenijeti i na cijeli klub u kojem je, dojma smo, već neko vrijeme vladala apatija zbog silnih neuspjeha proteklih sezona. No, ključno je da su baš svi igrači na vrijeme percipirali ono što im je Bjelica pokušavao usaditi.

Stoga, na koncu kažemo još jednom kako vjerujemo da Bjelica ovu momčad može odvesti do senzacije, do naslova prvaka i samim time do kvalifikacija za Ligu prvaka. Da, neke stvari se trebaju poklopiti i tek sada Osječani moraju pokazati koliko su ozbiljni. Tek sada moraju dokazati da mogu iznijeti cijelu sezonu u istom ritmu i da nisu jednosezonski hit, već da su sada ovdje za stalno. Da neće dati Dinamu da u prosincu proglašava sezonu gotovom i da će konačno netko učiniti cijelu ligu zanimljivijom i konkurentnijom. Prema svemu do sada viđenom, Bjelica i njegovi dečki na vrlo su dobrom tragu da tako, na koncu i bude.

