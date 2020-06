Nogometaši Barcelone pobijedili su na svojem terenu Leganes, posljednjeplasiranu momčad na ljestvici Primere, rezultatom 2:0 i zadržali prednost na vrhu tablice ispred Real Madrida.

Barca je povela u 42. minuti golom svojeg “čuda od djeteta” Ansua Fatija, a rezultatom 1:0 završeno je prvo poluvrijeme. Gol za konačnih 2:0 postigao je Lionel Messi u 69. minuti.

RAKITIĆ JEDNIM POTEZOM RASPAMETIO BARCU: Pogledajte snimku s treninga koja kruži internetom

Dokapetan hrvatske reprezentacije Ivan Rakitić odigrao je cijelu utakmicu za Barcelonu, a evo što je rekao nakon nje.

“Najvažnije je da nastavimo pobjeđivati. Trebamo više ritma u igri, ali smo sretni jer smo uhvatili šest bodova na restartu sezone. Postat ćemo bolji iz utakmice u utakmicu“, rekao je nakon utakmice Raketa, a se osvrnuo na mladog Ansua Fatija pred kojim je, kako se sad čini, velika karijera.

NOVE NEMILOSRDNE KRITIKE NA RAČUN VATRENOG: Ugledna Marca opet razvalila Rakitića – ‘Osuđen na prljave poslove’

„Jako sam sretan zbog njega. Radi stvarno impresivan posao na terenu“, rekao je Rakitić.

A post shared by Ivan Rakitic (@ivanrakitic) on Jun 16, 2020 at 4:42pm PDT

View this post on Instagram

Nisu imuni na Rakitićevu sjajnu utakmicu ostali ni navijači i simpatizeri Barcelone koji su se raspisali po društvenim mrežama te čestitali hrvatskom reprezentativcu na vrlo dobroj utakmici. Doduše, ima tu i kritika, ali prevladavaju pozitivni komentari. Evo nekih njihovih reakcija:

Rakitic you are my best player 🥰🥰🥰

— Mr Le roux (@Abidjan2256) June 17, 2020