VLASNICI MANCHESTER CITYJA KUPILI SU JOŠ JEDAN NOGOMETNI KLUB: Sad ih imaju ukupno 10

Vlasnici engleskog nogometnog doprvaka Manchester Cityja postali su većinski vlasnici i francuskog drugoligaša Troyesa, objavljeno je u četvrtak.

City Football Group (CFG) je preuzimanjem Troyesa postao vlasnik 10 nogometnih klubova u svijetu.

City Football Group has today announced that Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), in France’s Ligue 2, has become its tenth club, following DNCG review of the acquisition.

