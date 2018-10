VLAŠIĆ SRUŠIO ANŽI PA SE SLIKAO SA KHABIBOM: ‘Rekao mi je da sam mu u dva tjedna srušio dva najdraža kluba’

Nikola Vlašić je nastavio sa sjajnim igrama u dresu moskovskog CSKA

Nikola Vlašić je jučerašnjim pogotkom protiv Anžija u Mahačkali nastavio impresivnu formu od početka sezone – dresu CSKA, ali i mlade reprezentacije. Vlašić je već srušio Real Madrid u Ligi prvaka, a pomogao je i U21 reprezentaciji da izbori plasman na nadolazeći Euro.

Nakon pobjede u Dagestanu, Vlašića i ostale nogometaše CSKA u svlačionici posjetio je novi UFC prvak u lakoj kategoriji, Khabib Nurmagomedov.

“Što mi je rekao? Čestitao mi je na pobjedi i rekao da sam u dva tjedna srušio njegova dva najdraža kluba, Real Madrid i Anži”, prenose komentar Nikole Vlašća 24sata.

El homenaje a Khabib fue en Anzhi, el club de Daguestán (región de Rusia en la que nació el luchador) que juega en la Premier rusa. CSKA Moscú ganó 2-0 como visitante y Khabib fue al vestuario a saludar a los jugadores. pic.twitter.com/fb9V44qQQG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2018

“Kad sam bio klinac, znao sam napraviti nekoliko krugova oko stadiona i nekako se ušuljati na utakmicu”, rekao je UFC borac.

“Obožavao sam Anži. Nisam imao novca za kartu i čekao sam da me netko pusti. Znao sam dečka koji je trenirao hrvanje sa mnom, a radio je na ulazu u stadion. On me puštao bez karte na utakmicu. Tada nije bilo stolica, stajali smo i gledali. Puno se toga promijenilo”, zaključio je Khabib.