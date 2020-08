VLAOVIĆ I CVITA ANALIZIRAJU ZA NET.HR: Stadion Svjetlosti za Barcu je bio stadion pomračenja, jer upoznali su totalni nogomet – budućnosti

‘Sve se u konačnici svodi da nema straha igrače ostaviti jedan na jedan’

Sinoćnje torpediranje Barcelone od strane Bayerna iz Munchena (8:2) i prekjučerašnja pobjeda RB Leipziga nad Atlético Madridom u četvrtfinalu Lige prvaka na tzv. Final Eight turniru u Lisabonu, tema su nogometnog svijeta.

Bayern demonstrirao ‘totalni’ ili ‘atomski’ nogomet

Posebno ono što su Bavarci pokazali protiv katalonskog giganta. Stadion Luz ili stadion Svjetlosti za Barcelonu je dana 14. kolovoza 2020. bio stadion totalnog pomračenja i prave noćne more. Barcelona je doživjela poniženje kao rijetko kada u svojoj povijesti…

Bayern je pokazao, demonstrirao kako izgleda nogomet budućnosti, “totalni” ili “atomski” nogomet. Puno neprestane trke u oba smjera i stvaranja prilika, odnosno nedopuštanja suparniku da uhvati zraka, da “diše”.

Za analizu događanja u Lisabonu zamolili smo dva nogometna asa Gorana Vlaovića i Igora Cvitanovića. Vlaovića dugo nismo vidjeli u medijima. Malo se Goran povukao iz javnosti, ali sad je samo za Net.hr odlučio analizirati utakmicu Barcelone i Bayerna…

“Gledajući utakmice prije i generalno spremnost i formu obje momčadi, dojma sam bio da Barcelona ne može proći Bayern i jedino nekim bljeskom i genijalnošću Messija, može do prolaza. Jer, Bavarci su izgledali fenomenalno, odlično, i tako se na kraju pokazalo i u utakmici. Možda pet-deset minuta je Barcelona postojala na terenu. Ono nakon izjednačenja i par dobrih prilika netom nakon izjednačenja. Sve ostalo nije bila ni približno igri Bayernu, što na kraju rezultat i pokazuje. Barcelona nije bila dobar suparnik goropadnom Bayernu koji igra fenomenalno, tzv. totalni nogomet. Spremni su na sve, na defanzivu, na trku, ofenzivu, gdje u završnici imaju non stop veliki broj igrača. Bila je to kao i ova sezona, generalno ova godina, u svemu jedna prilično nevjerojatna utakmica. Ostat će kao takva i zapisana vjerojatno u povijesti kao totalna jedna čudna utakmica i rezultat koji je poražavajući za Barcelonu, a fenomenalan za Bayern”, objašnjava nam Goran Vlaović i detaljnije ulazi u srž izraza “atomski nogomet”, u dubinu tematike…

‘Bayern ne daje suparniku da diše, samo trči u oba smjera, igra visoki presing, konstantno pritišće suparnika’

“Bayern tako igra, on ne daje suparniku da diše, samo trči u oba smjera, igra visoki presing, konstantno pritišće suparnika u oba smjera. To je na neki način u biti i budućnost nogometa. Bilo je to i prije, ali nije bilo puno momčadi koje to mogu na tom nivou odraditi. Generalno, njemačke momčadi su tu najbolji primjer. Ali, zna to ponekad pokazati i Liverpool. Puno trke, dinamike, tu fizička priprema igra veliku ulogu. Ima momčadi po Europi koji igraju takav atomski ili totalni nogomet, a sve se u konačnici svodi da nema straha igrače ostaviti jedan na jedan. Gdje se stoperi, za koje uvijek gledamo da pokrivaju jedan drugog ili svoje vezne suigrače, bilo kakve rupe u momčadi, doslovce ostavljaju jedan na jedan s napadačima i svi ostali igrači kad nemaju loptu pritišću, trče, oduzimaju je što prije, a onda i kad je oduzmu, vrlo brzo, u većini slučajeva dolaze odmah u protivnički šesnaesterac, a velike momčadi poput Bayerna imaju još jedan dodatnu prednost što imaju i kvalitetne igrače koji znaju kad vide da ih ne mogu tako brzo napraviti završnicu, odgode napad i fenomenalno drže loptu, promijene stranu i opet traže nove načine kako ugroziti suparnika, odnosno kako doći u šansu. Ovo sinoć je bio fenomenalni prikaz toga što je moderni nogomet, odnosno što on je i što će još više biti u budućnosti”.

Dominiraju li Nijemci ove sezone u Europi? Postavlja se pitanje, gledajući Leipzig i Bayern u Ligi prvaka. Iako je sezona nenormalna, čudna, pa treba gledati i kroz prizmu takve situacije, nesvakidašnje…

“Dobro, što se tiče Lige prvaka jasno je da su to momčadi koje su ušle u poluzavršnicu natjecanja. Teoretski, možemo gledati njemačko finale, što nakon ovih godina u kojima smo znali gledati španjolska ili engleska, svakako daje na važnosti i značenju njemačkog nogometa. No, da bi smo ustvrdili i postavili kao činjenicu da Nijemci dominiraju nogometnom Europom, trebat jedna normalnija sezona. Ova je baš čudna i nenormalna da bi je uzimali i stavljali u neke povijesne knjige. Mislim da će prvenstveno ostati zapamćena što je čudna i neuobičajena, ali kažem da bi smo mogli pričati o dominaciji neke zemlje, mislim da treba doći do nekakve situacije da je normalna sezona, kao što smo naviknuli. Onda ćemo moći potvrditi da su njemački klubovi najbolji u Europi, odnosno da Nijemci igraju najbolji nogomet, da dominiraju”, govori nam Goran Vlaović i hvali Ivana Perišića koji je zabio sjajan gol za 2:1 i ne samo to, odigrao je odličnu utakmicu a igra u kontinuitetu dobro u Bayernu…

‘Ivanov stil igre u Bayernu je stvar momčadi’

“Gledajte, Ivanov stil igre u Bayernu je stvar momčadi. Moje mišljenje da je Perišić bio u Barceloni nekim slučajem i da je tamo igrao na istoj poziciji, da bi vjerojatno pričali o njegovoj lošoj partiji i ne znam, da nije previše trčao itd. To u biti tako je i tako izgleda. Ako čitava momčad igra na vrhunskom nivou, onda povuće i tebe kao igrača i kao djela te momčadi, da daješ više od sebe. Jer, jednostavno moraš to tako raditi, moraš pratiti momčad. Ili obrnuto, kad ekipi ne ide, možda neki igrači koji bi bili na većem nivou, puno bolji taj dan, oni budu još slabiji. Bayern je bio na nivou ne 100 % nego na 120 %, i da je ušao bilo koji igrač, izgledao bi atomski. U svjetlu činjenice igre Bayerna, Perišić je odigrao fenomenalno, u to nema dvojbe. Na kraju krajeva, malo mi ide na živce što se vezano za njega stalno pojavljuje u medijima da ga se Bayern hoće riješiti, pa ga onda opet hoće zadržati… Mene to smeta, iluzorno je o tome pričati. Perija igra na vrhunskom nivou, uklopio se odlično u momčad i kad god sam imao priliku, neću reći da sam gledao sve utakmice, jer u Hrvatskoj i nema baš svagdje pratiti Bundesligu, nema je na našim kanalima koje mi tu uglavnom imamo, ali kad god sam gledao, vidio sam da je Perišić na nivou i uopće nema dvojbe da bi on trebao ostati tamo. A on je to sve sinoć pogotkom i generalnom igrom i pokazao, dokazao”.

Znate li što je zajedničko Goranu Vlaoviću i Igoru Cvitanoviću? Igranje za Dinamo i osvajanje titula najboljeg strijelca HNL-a, i to što su napravili sjajan inozemni transfer i karijere, te što su (bili) omiljeni među navijačima. Sad u postnogometnom dobu, kad su u igračkoj mirovini, odlični su analitičari, komentatori nogometnih zbivanja. I imaju sličan nos za nogomet. Cvita naglašava kako RB Leipzig nije toliko dominirao protiv Atlético Madrida “koji je igrao ono svoje što inače igra”…

‘Cvitanović: ‘Bayern je za mene apsolutni favorit Lige prvaka’

“Sastav Diega Simeonea nikad nije patio u ljepoti igre, uvijek je bio čvrst, ali RB Leipzig je ovog puta zasluženo prošao u polufinale LP. Što se tiče Bayerna, govorio sam da je za mene apsolutni favorit Lige prvaka. U najboljoj je formi, igraju fenomenalno. Čudi me ovako veliki rezultat, ali pobjeda Bavaraca za mene je bila nekako očekivana. Teško je objasniti što se to dogodilo na Luzu. To vjerojatno nitko ne može objasniti, ni igrači na terenu, ni trener… Jednostavno, dođe takav dan, dođe dan kad suparniku skoro sve ulazi. Ti pak radiš grešku za greškom. Govor tijela igrača Barcelone nije bio dobar, oni su se predali već kod 4 gola, tako da je sve poslije što se dogodilo posljedica toga. Perišić je bio odličan, fantastičan. Perišić mene uopće nije iznenadio. Znao sam da on to može, da on kad je raspoložen igra na takav način. Apsolutno zasluženo je u prvih 11 Bayerna. Od početka ja govorim da je o meni favorit Bayern, bz obzira na Manchester City i na sve druge, po meni su Bavarci favoriti čitave Lige prvaka”.

Leipzig je pod trenerskom palicom 33-godišnjeg Juliana Nagelsmanna, uz Atalantu i Lyon, najugodnije iznenađenje Lige prvaka. Nagelsmann je pravi trenerski hit, tako mlad a uspješan u plivanju s “velikim ribama” europskog nogometa…

“Ima on već sad iza sebe određeno iskustvo iz Hoffenhaimai sad u Leipzigu. Zna što hoće, ima podršku kluba, rade dobar skauting. Nije to samo njegovo djelo, nego djelo čitavog kluba. Napravili su odličan skauting s pogođenim mladim igračima i njima su pridodali par starijih kvalitetnih stranih igrača i to je to, to je poanta svega. Olmo je pokazao da je pravi igrač za Leipzig, iako se u početku malo tražio. Naravno da treba vremena za adaptaciju kad dođeš u novu zemlju, novu nogometnu sredinu, pa tako i njemu. Sve je došlo na svoje, dao je u bitnoj utakmici lijepi gol, ustalio se u prvih 11 i to je ono što se od Danija očekuje”.

Večeras od 21.00 igra se zadnja četvrtfinalna utakmica Final Eight turnira između Man Cityja i Lyona.

“Lyon čim je izbacio Juventus može biti opasan i protiv Manchestera, premda su Građani favoriti. Ali, ne smije se zanemariti to da je Lyon izbacio Juventus. Samim tim je sigurno opasan i vidjet ćemo sigurno zanimljivu utakmicu”, zaključuje Igor Cvitanović.