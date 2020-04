VJEROJATNO NAJLUĐA PRIČA DANA: Kako je Elton John skoro upropastio transfer Dinamove ikone u United – ‘Prekini više pričati’!

Ispričao je kako mu je legendarni pjevač Elton John tijekom jednog koncerta zamalo upropastio transfer

Malo tko može osporiti da je australski napadač hrvatskih korijena, Mark Viduka, bio jedan od najboljih stranaca koji su igrali Prvu HNL. Viduka je u Zagrebu proveo tri godine igrajući za Dinamo, odnosno tadašnju Tuđmanovu Croatiju. U njegovo vrijeme zagrebački plavi bili su otprilike konkurentni u Europi kao i ovaj današnji Dinamo i ta je generacija kasnije ostvarila brojne unosne transfere.

Viduka je brzo napustio klub i prešao je u Celtic, a nakon toga u Leeds United, pa na koncu Middlesbrough da bi karijeru završio u Newcastleu 2009. godine. Viduka je imao bogatu i uspješnu karijeru, a najdublji je trag ipak ostavio u Leedsu. Za njih je igrao od 2000. do 2004. godine i zabio je 59 golova u 130 utakmica te je s ekipom s Elland Roada igrao i polufinale Lige prvaka 2001. godine.

Zamalo u Unitedu

Kako je u Leedsu zaista plijenio najviše pažnje, nije promakao niti Sir Alexu Fergusonu, koji ga je zamalo doveo u Manchester United. Ipak, na Old Traffordu nije završio, a sada je Viduka otkrio i zašto.

Za ESPN je ispričao kako mu je legendarni pjevač Elton John, koji je ogroman nogometni obožavatelj, tijekom jednog koncerta zamalo upropastio transfer.

“Bio sam sa svojim menadžerom u Manchesteru na pregovorima o potencijalnom transferu. Baš tu noć je on svirao u Manchesteru, a kako sam bez problema mogao dobiti ulaznice, pa i mjesto u backstageu, tu priliku nisam želio propustiti. I tako sam s bivšim suigračem iz Leedsa Jacobom Burnsom, također Australcem, prije koncerta došao u svlačionicu gdje je bio Elton John”, prisjeća se Viduka i otkriva zanimljiv detalj.

‘Sr*nje, prestani pričati’

“Čim sam došao u Eltonovu sobu on je uzviknuo: ‘Mark Viduka iz Melbournea. Obožavam taj grad.’ Priznajem da sam se malo zbunio, bio sam nervozan i rekao sam mu da sam u Manchesteru jer pregovaram o dolasku na Old Trafford. Elton nas je tada pozvao da gledamo koncert i smjestio nas je odmah do pored bine. Nakon što je otpjevao tri pjesme zaustavio se i rekao je: ‘Ovu pjesmu želim posvetiti svom dobrom prijatelju Marku, koji je danas u Manchesteru, a pred kojim je velika odluka.’ Pomislio sam u sebi: ‘sranje, samo prestani pričati više’. Srećom, prestao je, a ja na koncu nisam potpisao za Manchester United”, veli Viduka.

No, naglašava kako je ipak pravi razlog to što je on htio ostati u Leedsu. “Razlog zbog kojeg sam ostao? Mislim kako sam u to vrijeme bio previše zaljubljen u svoj Leeds”, zaključio je Viduka.