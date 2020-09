VJEROJATNO ĆE PROPASTI U ZEMLJU OD SRAMA: Procurili tragikomični detalji Suarezova varanja na ispitu – ‘Pa on ne zna guknuti Talijanski’

Urugvajski napadač Luis Suarez suočen je s policijskom istragom zbog sumnje da je varao na ispitu talijanskog jezika koji je morao položiti kako bi započeo postupak dobivanja talijanske putovnice, pišu talijanski mediji.

Guarda di Finanza istražila je talijanski ispit Luisa Suareza i navodno otkrila kako je urugvajski napadač unaprijed znao sva pitanja. Suarez je prošlog tjedna doletio u Perugiu i položio test talijanskog jezika kako bi ubrzao dobivanje talijanske putovnice. Naime, Juventus je već popunio svoju kvotu igrača izvan EU, pa se Suarez nije mogao pridružiti torinskog “Staroj dami” bez talijanskog državljanstva.

Transfer je naknadno propao, no Suarez bi se mogao način u problemima nakon što su Guardia di Finanza i tužiteljstvo Perugije pronašli niz nepravilnosti u certifikacijskom testu koji je prošao prošli tjedan. La Repubblica otkriva kako je Suarez dobio pitanja unaprijed, dok Corriere della Sera piše kako su zbog toga pod istragom rektorica Sveučilišta za strance u Perugiji Giuliana Grego Bolli, generalna direktorica Simone Olivieri, te direktorica Centra za jezičnu evaluaciju i certifikaciju sveučilišta Stefania Spina.

More from wiretaps about the Luis Suarez/exam story.

“He does not speak a word of Italian. He does not conjugate verbs, he only speaks using the infinitive. If journalists would ask him some questions, he’d be lost. He earns €10m/year, he needs to pass this exam” 🚨 [Repubblica]

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2020