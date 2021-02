Bale je član Tottenhama od ljeta prošle godine, kada je stigao na posudbu iz Real Madrida

Velški nogometni superstar Gareth Bale (31) prošlog je ljeta napustio španjolski Real Madrid i otišao na posudbu u engleski Tottenham, no i u svojoj staroj momčadi (iz koje je i stigao u Real 2013. godine) se nije proslavio i nema mjesto u prvoj ekipi ekipe Josea Mourinha.

Bale se jako brzo suočio s brojnim kritikama jer ne pokazuje igre iz svojih najboljih dana. Ozbiljnost stanja u kojem se nalazi možda i najbolje pokazuje podatak da u sljedećoj utakmici, ptoriv Manchester cityja, jedna engleska kladionica za njegov pogodak nudi kvotu 4/1. Istu kvotu za zabijanje pogotka ima i vratar Građana Ederson.

Problematična dužnost

Iako zvuči dosta bizarno, zapravo za to postoji logično objašnjenje.

Nakon posljednje utakmice, u kojoj je Cityjev Ilkay Gündogan promašio penal, trener Pep Guardiola priznao je da ima problema s izvođačima najstrože kazne i najavio da bi možda ta dužnost mogla pripasti Edersonu.

“U problemima smo jer je Aguero ozlijeđen. De Bruyne je dobar izvođač, no niti on nije spreman. Još ćemo vidjeti tko će biti zadužen za penale. Ederson je jedna opcija, siguran sam da je on dobar izvođač. Jedanaesterce mora pucati igrač s velikim samopouzdanjem, a on to ima”, poručio je Guardiola u izjavi za Sky Sports.