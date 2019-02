VINICIUS JUNIOR PONIZIO JE BARCINOG SENATORA: Pogledajte potez zbog kojeg će ga Pique još dugo sanjati

Od svih zvijezda El Clasica, ona najmlađa bila je i najsjajnija

Barcelona je sinoć izborila plasman u finale španjolskog Kupa kralja nakon pobjede u uzvratnom susretu polufinala na Santiago Bernanbeu kod Real Madrid s 3-0. Prvi susret završio je 1-1 pa je ova pobjeda bila i više nego dovoljna za prolazak Katalonaca.

Golove za Barcu zabili su Luis Suarez (50, 72-11m) i Raphale Varane (69-ag). Bio je to već peti el clasico u nizu u kojem Real nije uspio slaviti, pri čemu je Barca upisala tri pobjede, a dvije utakmice su završile bez pobjednika.

Umirovio Piquea

Vjerojatno najbolji pojedinac u ovoj sumornoj predstavi Real Madrida bio je mladi Vinicus Junior koji je oduševljavao driblinzima i bravurama, a kako je to kad se on sjuri prema kaznenom prostoru na svojoj je koži najbolje osjetio Gerard Pique.

U 67. minuti utakmice otvorio se kontranapad za Real, lopta je došla do mladog Brazilca, a on se okomito spustio prema kaznenom prostoru i nevjerojatnim driblingom potpuno posramio iskusnom španjolskog stopera. Bila je to najava onoga što slijedi, a to su bila još dva pogotka Barcelone.