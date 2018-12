VIKTORIJA PLZEN NIJE BAUK, ALI NITI ‘LAKO ĆEMO’ MOMČAD: Pitajte samo Romine nogometaše, oni su protiv njih pali

🇨🇿 FC Viktoria Plzeň v GNK Dinamo Zagreb 🇭🇷

So it's gonna be @gnkdinamo against us in the Round of 32 of @EuropaLeague 💪 Looking forward!#fcvp #UEL pic.twitter.com/vwbrxWwkIX

— FC Viktoria Plzeň EN (@fcviktoria_en) December 17, 2018