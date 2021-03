Hrvatski nogometni prvak Dinamo iz Zagreba objavio je kako je njegov dosadašnji trener i sportski direktor Zoran Mamić podnio ostavku na svoje dužnosti nakon što je ranije u ponedjeljak Vrhovni sud donio presudu prema kojoj ga je osudio na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog sudjelovanja u izvlačenju 116 milijuna kuna iz Dinama.

“Iako se ne osjećam krivim, kako sam već ranije najavio, ako presuda bude pravomoćna ja je prihvaćam kao takvu i podnosim ostavku na mjesto glavnog trenera i sportskog direktora GNK Dinamo. Klubu želim puno sreće i sportskih uspjeha u daljnjem radu”, izjavio je Mamić.

Uprave Dinama prihvatila je Mamićevu ostavku te je na mjesto glavnog trenera i sportskog direktora prve momčadi imenovan Damir Krznar.

Da Mamić nije sam podnio ostavku, Dinamo bi morao s njim raskinuti ugovor prema Zakonu o sportu koji navodi kako niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu dužu od šest mjeseci ne može voditi ni organizirati sportska natjecanja ili obavljati stručne poslove u sportu.

Dinamo će za tri dana igrati uzvratnu utakmicu osmine finala Europske lige protiv Tottenham Hotspura, dok u prvenstvu drži prvo mjesto s dva boda više i utakmicom manje od drugog Osijeka.

S obzirom na to da je uzvratna utakmice sa Spursima na rasporedu za dva dana jasno je da je ova vijest odjeknula na Otoku.

Većina tamošnjih medija samo prenijela vijest o presudi bez nekog posebnog komentara, međutim Daily Mail dodao kako je Dinamo u problemima.

Dinamo Zagreb's Zoran Mamic forced to resign as coach after being given four-year prison sentence for fraud https://t.co/cHCKslud9Y

“Zoran Mamić podnio je ostavku samo tri dana uoči utakmice protiv Tottenhama. Dinamove pripreme za utakmicu protiv Tottenhama sad su u rasulu”, ističu.

Vrhovni sud potvrdio je, inače, u ponedjeljak presudu osječkog Županijskog suda kojom je odbjegli čelnik HNK Dinamo Zdravko Mamić osuđen na šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.

Najviši sud je Zoranu Mamiću smanjio kaznu zatvora sa četiri godine i 11 mjeseci na četiri godine i osam mjeseci, a bivšem porezniku Milanu Pernaru sa četiri godine i dva mjeseca na tri godine i dva mjeseca. Uz to, Vrhovni sud je ukinuo presudu u dijelu koji se odnosi na optužbu da je Zoran Mamić poticao Pernara na zlouporabu te je u tom dijelu naloženo ponovljeno suđenje, priopćio je najviši sud.

Bivšem direktoru Dinama Damiru Vrbanoviću je potvrđena prvostupanjska presuda kojom je osuđen na tri godine zatvora, dodao je najviši sud u priopćenju u kojem navodi samo inicijale optuženika.

Zoran Mamic has resigned as the manager of Dinamo Zagreb after being sent to prison.

Mamic has been ordered to serve four years and eight months for fraud. pic.twitter.com/tq14NKeJye

— ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2021