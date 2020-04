VIJEST DA SE NOGOMETNA NATJECANJA PREKIDAJU DO KRAJA 2021. NIJE ISTINITA: UEFA demantirala informacije koje su podigle veliku prašinu

Nije istinita informacija koju je objavio jedan brazilski medij koji se pozvao na svoj izvor

Europska nogometna federacija (UEFA) demantirala je pisanje pojedinih medija koji tvrde kako je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila suspendiranje svih klupskih i reprezentativnih natjecanja do kraja 2021.

Jedan od vodećih brazilskih tjednika, Veja objavio je vijest, pozivajući se na svoj izvor, kako je WHO predložio UEFA-i prekid svih natjecanja do konca 2021. godine, što bi značilo i novu odgodu Europskog prvenstva.

Brazilci demantirani

Drastična mjera zaustavljanja nogometa navodno je predložena na video konferenciji između WHO-a i predstavnika UEFA-e i klubova nakon izlaganja dvoje epidemiologa s obrazloženjem da se na jesen može očekivati novi udar koronaviruisa u Europi.

“Svjetska zdravstvena organizacija je bila ozbiljna. Konferencija, koja je trebala trajati samo jedan sat protegnula se na više od dva i pol sata, a bilo je i vrućih tonova. Drastična mjera je predložena nakon izlaganja dvoje epidemiologa iz WHO,” kazao je za magazin Veju jedan od sudionika sastanka.

Međutim, Europska nogometna federacija (UEFA) je u srijedu demantirala tvrdnje brazilskog lista koje su prenijeli brojni europski mediji.

‘To nije točno’

Glasnogovornik krovne nogometne organizacije “Starog kontinenta” je potvrdio za Independent da WHO nije tražio obustavu nogometa do kraja 2021., a razgovori su u tijeku o tome kako se sezona 2019./20 može nastaviti kada je to sigurno moguće.

“To nije točno. WHO nikada nije preporučio da se nogomet više ne smije igrati do kraja 2021.,” poručili su iz UEFA-e.

Izvršni odbor UEFA-e ponovno će se sastati u četvrtak, nakon što su u utorak putem videokonferencije održali sastanak s predstavnicima svih 55 saveza članova Uefe.

Gubitak od 4,1 milijarde eura

Na sastanku je ponovno snažno naglašena preporuka da se sva prvenstvena i kup natjecanja uspješno okončaju, ali Uefa će razmotriti izvanredne slučajeve ako se neka liga otkaže. Takve posebne situacije Uefa će razmotriti kada se razviju upute vezane za sudjelovanje u europskim natjecanjima.

Konzultantska kompanija KPMG procijenila je gubitak pet najvećih europskih liga na 4,1 milijardu eura ako se ne odigraju preostale utakmice tekuće sezone. Ako se ne bi igralo i iduće godine kolaps bi bio neizbježan.

Europa je do sada premašila 100.000 smrti zbog Covid-19. Na kontinentu je zabilježeno i više od milijun potvrđenih slučajeva. Italija, Španjolska, Francuska i Engleska, četiri nacije čije su nogometne lige među najjačim na svijetu su zemlje koje su najviše pogođene prema američkom sveučilištu Johnsu Hopkinsu.