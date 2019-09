VIDIMO NEKOLIKO PROBLEMA S VATRENIMA: Dalić ima dvije ozbiljne taktičke dileme, a svima je promakao izostanak jednog od najboljih

Vatreni su suočeni s brojnim nedaćama, kako onim kadrovskim jer se sastav drastično promijenio, tako ih onih taktičkim

Nećemo biti pesimistični niti cinični, ali hrvatska nogomenta reprezentacija ima podosta problema. Izbornik Zlatko Dalić imao je težak posao uoči Svjetskog prvenstva lani, pa se onda suočio i s brojnim problemima usred prvenstva, kada je morao pragmatično donositi odluke, poput one s protjerivanjem Nikole Kalinića, koje su mogle ispasti katastrofalne, ali su na kraju ispale krucijalne i plodonosne.

Međutim, Dalić tada vjerojatno nije mogao niti sanjati kakve će ga sve brige izbombardirati godinu dana kasnije. Vatreni su suočeni s brojnim nedaćama, kako onim kadrovskim jer se sastav drastično promijenio, tako ih onih taktičkim jer Dalić još uvijek nema sređenu jezgru ekipe niti potpuno definiran sustav, a što je još gore niti filozofiju. Tako je uopće teško unaprijed reći kako će Hrvatska izgledati protiv nadolazećih suparnika, sastav je moguće predvidjeti, ali kako će se postaviti na terenu, hoće li igrati ofenzivno i tražiti posjed ili će odigrati defenzivno i pokušati na kontre, hoće li koristiti pritisak, hoće li igrati zonski…

Loša forma i izostanci

Puno je pitanja na koja se ne može odgovoriti, prije svega zato što Dalić često kombinira pristupe igri i, nepopularno rečeno, eksperimentira s formacijama i kadroviranjem. Što se nadolazeće akcije protiv Slovačke i Azerbajdžana tiče, Dalić im na noge ide osakaćen za Ivana Rakitića, Matea Kovačića, Andreja Kramarića i još podosta igrača koji nisu u formi.

Još uvijek najbolji igrač svijeta, Luka Modrić, muči se s formom kao i njegov Real Madrid, Dejan Lovren ne igra u Liverpoolu, Josip Brekalo igra dobro, ali još uvijek nije starteru Wolfsburgu, Ivan Perišić je prošao pravu kalvariju s transferima ljetos i još uvijek hvata formu, Milan Badelj je promijenio klub nakon što je sezonu u Laziju uglavnom odgledao s klupe, Ante Rebić je tek transferiran u Milan nakon što se na pomalo ružan način rastao s Eintrachtom, Jedvaj je promijenio klub u nadi da će konačno dobiti šansu u prvoj momčadi, Borna Barišić malo igra malo ne igra u Rangersu, u špici je samo Bruno Petković, ali srećom u formi je, no za njega zamjene nema. Što se vratara tiče, nema dvojbe “jedinica” bi trebao biti Dominik Livaković.

Na desnom beku je kritično otkako nema Šime Vrsaljka. Poziciju je krpao Jedvaj, Rog, pa čak i lijevi krilni Brekalo, a na kraju je Dalić pozvao Melnjaka i Bartoleca. Obojica su u formi i zapravo je svejedno tko će igrati jer se još nisu stigli niti uigrati s ostatkom momčadi, ali gladni su i željni dokazivanja. U veznom redu “ziheraš” je Brozović, kao i Modrić, ali upitno je tko će biti treći, što je Dalićeva prva taktička dilema. Logičan izbor bio bi postavljanje dinamičnog Nikole Vlašića, ali u igri je i defenzivnije orjentirani “sidraš” Badelj. Ovisit će to o pristupu koji će Dalić koristiti.

Druga dilema je napad. Mjesta na krilu za Antu Rebića neće biti, pa će on vjerojatno biti ponovo prekomandiran u špicu. Dakako nije to klasična pozicija centarfora za Rebića već će vjerojatno igrati “pressing forwarda”, dakako ako se Dalić odluči igrati na visoki pritisak, u protivnom logičniji izbor bio bi Petković koji je izrazito koristan na cijeloj protivničkoj polovici, a ne samo u posljednjoj trećini terena. Uz to, Petković je, realno, u boljoj golgeterskoj formi od Rebića, dakle, novi igrač Milana mogao bi završiti na klupi.

Što je s Bradarićem?

Na koncu, ne možemo ne primijetiti, ali nekako baš bode u oči izostanak pobnajoljeg mladog igrača, Domagoja Bradarića. Bradarić je otišao iz Hajduka na početku prijelaznog roka u francuski Lille, koji je lani bio hit-momčad u Francuskoj. Mladi se Hrvat izvrsno uklopio u Lille i usudit ćemo se reći, prema dosada viđenom, kako je jedan od najboljih igrača te momčadi. Do sada je odigrao četiri utakmice i upisao jednu asistenciju, standardni je u momčadi, ali ono što je važnije, Bradarić ima odlike koje bi mogle biti od velike koristi Daliću.

Riječ je o izrazito prodornom igraču koji igra po cijeloj okomici i moguće ga je sjajno iskoristiti kod “overlapa”, što je jedan od najčešćih mehanizama koje Vatreni koriste. Bradarića krasi i dobar dribling, agilan je, ali ima ono što gotovo niti jedan igrač u reprezentaciji nema – precizan i oštar centaršut. Bradarić obožava igrati duge lopte, ima prirodni talent kada su u pitanju centaršuti i aktivno sudjeluje u igri. OK, slab je pri oduzimanju lopte, nije pretjerano sklon kratkoj distribuciji i zna biti brzoplet, ali stvar je to iskustva, stila igre, pozicije…

Zašto nije barem na širem popisu, na klupi, ako ne i u prvoj postavi, to ne znamo, ali ne dvojimo da bi bio veliko pojačanje za momčad Zlatka Dalića.

Mogući sastav Hrvatske za Slovačku:

Livaković – Jedvaj, Lovren, Vida, Barišić – Modrić, Brozović, Vlašić/Badelj – Brekalo, Perišić, Petković/Rebić.