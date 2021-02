Nogometaši milanskog Intera preuzeli su vrh ljestvice talijanskog prvenstva zahvaljujući 3-1 (2-0) domaćoj pobjedi protiv Lazija u susretu 22. kola.

Inter je veliku prednost ostvario u prvom poluvremenu s dva gola Romelua Lukakua. Prvi je postigao u 22. minuti iz kaznenog udarca nakon prekršaja Hoedta na Lautaru, a drugoga u 45. minuti uz podosta sreće jer je jedan klizeći start Brozovića pogodio braniča Lazija pa je lopta stigla idealno na udarac belgijskom napadaču. Pogledajte akciju ovdje.

Imao je sreće i Lazio u 61. minuti kada je slobodan udarac Milinković–Savića na putu prema golu pogodio Escalantea, promijenio smjer i prevario Handanoviča za 2-1. No, samo tri minute potom Brozović je proigrao Lukakua koji je pretrčao pola terena prije no što je uposlio Lautara koji je pogodio praznu mrežu za 3-1. pogledajte akciju ovdje.

300 – Romelu #Lukaku has scored his goal number 300 with Clubs and First National Team. Devasting. #InterLazio pic.twitter.com/B91ilCJetm

Marcelo Brozović i Ivan Perišić odigrali su čitav susret za Inter koji sada ima 50 bodova, jedan više od gradskog rivala Milana prije njihova međusobnog ogleda u sljedećem kolu. Lazio je ostao sedmi sa 40 bodova koliko imaju i peti Napoli te šesta Atalanta.

Brozović wins the ball back on the edge of his box and plays it to Lukaku, who brings the ball up the pitch before squaring it to his strike partner for a simple finish.

brozovic was fantastic by winning the ball and sending that great through ball too 👏👏👏

Age when scoring the 300th career goal for club & country:

🇦🇷 Messi: 25 years old

🇵🇹 Ronaldo: 27 years old

🇧🇪 Lukaku: 27 years old

🇵🇱 Lewandowski: 28 years old

🇺🇾 Suárez: 28 years old

🇸🇪 Zlatan: 31 years old

Plenty more to come from Rom. 🙌 pic.twitter.com/V5IS5MdtDH

— William Hill (@WilliamHill) February 14, 2021